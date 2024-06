Republicanos frenan en el Senado legislación que pretendía proteger acceso a anticonceptivos

WASHINGTON – Los republicanos del Senado bloquearon el miércoles una legislación que consagraría un derecho federal a acceder a la anticoncepción, hundiendo la medida liderada por los demócratas.

La votación sobre la Ley de Derecho a la Anticoncepción fue 51-39, por debajo de los 60 votos necesarios para derrotar un obstruccionismo y avanzar en las cámaras.

Los republicanos dijeron que el proyecto de ley es innecesario ya que el uso de métodos anticonceptivos ya está protegido por el precedente de la Corte Suprema.

Las senadoras republicanas Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine votaron con los demócratas a favor del proyecto de ley.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, cambió su voto a “no” por razones de procedimiento para poder volver a plantear el proyecto de ley en una fecha posterior.

Los demócratas esperaban que el Partido Republicano desechara la medida y la plantearon como un "mensaje" en el año electoral para resaltar el contraste entre los dos partidos en materia de derechos reproductivos, viéndolo como un tema ganador entre los independientes y los votantes indecisos este otoño.

"Vimos lo que hizo la Corte Suprema sobre el aborto, y ahora existe un riesgo real de que hagan lo mismo con la anticoncepción", dijo la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, en el programa "Morning Joe" de MSNBC.

“Estoy realmente harto de la idea de que los republicanos crean que pueden decir dos cosas simultáneamente: pueden hablar con su grupo extremista y decirle: 'Te daré todo lo que quieras'. Vamos a prohibir el aborto, la FIV, la anticoncepción, todo lo que quieras’ y luego intentaremos decirle al resto de Estados Unidos: ‘Vaya, no queremos tener nada que ver con eso’”.

La legislación, encabezada por los senadores Ed Markey, demócrata por Massachusetts, y Mazie Hirono, demócrata por Hawái, establecería derechos a nivel nacional para que las personas “obtengan anticonceptivos y participen voluntariamente en anticonceptivos” y protegería a los proveedores de atención médica que los ofrecen.

Define los anticonceptivos como “cualquier droga, dispositivo o producto biológico destinado a la prevención del embarazo” y prohíbe al gobierno federal o a los estados hacer cumplir leyes o normas que impidan ese derecho. Faculta al Departamento de Justicia y a las entidades privadas afectadas a presentar demandas para hacer cumplir las nuevas protecciones.

Los principales republicanos criticaron la votación como un truco partidista.

“Esta es una votación espectáculo. No es nada serio. No significa nada. Y, además, es una extralimitación enorme. No hace excepciones por motivos de conciencia, crea mandatos”, dijo el senador John Cornyn, republicano por Texas, quien se postula para ser el próximo líder republicano en el Senado.

“Es un voto falso porque, que yo sepa, la anticoncepción no es ilegal. Y creo que sugerir que de alguna manera está en peligro debería ser vergonzoso”.

Los demócratas argumentan que el proyecto de ley es necesario porque no se puede confiar en que la Corte Suprema sostenga su precedente sobre la protección del uso de anticonceptivos en el caso Griswold v. Connecticut de 1965.

Señalan que cuando el tribunal invalidó el derecho federal al aborto en 2022, el juez Clarence Thomas escribió por separado diciendo que el tribunal “debería reconsiderar” otros precedentes como el caso de la anticoncepción. Y citan una encuesta reciente que encontró que 1 de cada 5 estadounidenses cree que el derecho a la anticoncepción está amenazado.

"Hoy vivimos en un país donde no sólo decenas de millones de mujeres han sido privadas de sus libertades reproductivas; también vivimos en un país donde decenas de millones más se preocupan por algo tan básico como el control de la natalidad", dijo Schumer en la sala.

“Eso es completamente medieval. Es repugnante. Esto nunca debería suceder aquí en Estados Unidos, pero gracias a Donald Trump y la extrema derecha, es una realidad”.

Murkowski, que ha apoyado durante mucho tiempo los derechos reproductivos, lo que en ocasiones la puso en desacuerdo con su partido, dijo que no tenía problemas para votar a favor del proyecto de ley.

“Si se trata de un proyecto de ley de mensajería, mi mensaje es: apoyo el acceso de la mujer a la anticoncepción. Bastante simple. Entonces, si vamos a jugar a enviar mensajes, ese es mi mensaje”, dijo Murkowski.

Es uno de varios proyectos de ley de mensajería que se están considerando en el Congreso a medida que se acercan las elecciones de 2024. Los demócratas del Senado plantearon recientemente un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza para tratar de neutralizar su vulnerabilidad política en materia de inmigración.

Y la Cámara controlada por los republicanos votó recientemente un proyecto de ley para impedir que los no ciudadanos voten, una práctica que ya es ilegal y muy rara, para plantear el tema ante sus votantes.

El senador Josh Hawley, republicano por Missouri, dijo que la preocupación del proyecto de ley de anticoncepción era infundada a pesar de la anulación de la opinión de Roe v. Wade y Thomas.

“Nadie va a derrocar a Griswold”, dijo. "De ninguna manera."

Hawley dijo que se opone al proyecto de ley porque podría desviarse hacia el establecimiento de derechos para los medicamentos abortivos.

“También haría que el medicamento abortivo mifepristona, no un anticonceptivo, sino mifepristona, estuviera disponible en los 50 estados sin importar cuál sea la ley estatal, y eso anularía el conjunto de leyes de mi estado, lo sacaría de las manos de votantes”, dijo Hawley. “Esa es una cuestión de aborto. Ésa no es una cuestión de anticoncepción”.

La mifepristona es un fármaco abortivo, no un anticonceptivo diseñado para prevenir el embarazo.

El martes, los republicanos del Senado celebraron un largo almuerzo en el que los legisladores no estuvieron de acuerdo sobre el camino a seguir para la votación del miércoles, según dos personas en la habitación.

Algunos republicanos sintieron que sería beneficioso pasar a la “ofensiva” votando para iniciar el debate sobre el proyecto de ley en lugar de obstruirlo desde el principio. Eso incluye a Collins, quien se ofreció a eliminar “las partes horribles” del proyecto de ley, según el senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin.

"Pensé que era una buena idea, en lugar de simplemente votar y seguir adelante", dijo Johnson el miércoles.

Johnson, quien anteriormente criticó al liderazgo del Partido Republicano por ser demasiado cooperativo con los demócratas, esta vez criticó a los líderes del partido durante la reunión, principalmente al líder de la minoría Mitch McConnell, republicano por Kentucky, por no negociar antes de tiempo con Schumer, según las fuentes. .

“No hubo compromiso. No teníamos liderazgo alguno en esto. Y escuche, hay muchas personas inteligentes en esa sala, pero ya sabe, se necesita un líder”, añadió Johnson.

Cornyn presionó por la “unanimidad” durante la reunión. Más tarde, dijo que discutieron la votación para comenzar el debate y usar ese tiempo para ofrecer un proyecto de ley alternativo del senador Joni Ernst, republicano por Iowa. Otros dijeron que extender el proceso al menos paralizaría el pleno del Senado para que los demócratas no pudieran avanzar con otros proyectos de ley de mensajería planeados tan pronto como la próxima semana, incluidas las protecciones de la FIV.

Pero en última instancia, el amplio consenso durante la reunión fue pasar rápidamente de la votación sobre los anticonceptivos, según las fuentes. Apenas unos días antes de la votación, 11 republicanos del Senado, incluidos Johnson y Ernst, firmaron una carta prometiendo oponerse a toda legislación demócrata y a los candidatos judiciales para protestar por el veredicto de culpabilidad de Donald Trump en Nueva York.

Este artículo fue publicado originalmente en NBC News. Haz clic aquí.