Cómo lidiar con el distanciamiento social para hacerle frente al coronavirus

¿Pueden mis hijos ir a jugar con sus amigos? ¿Está bien si voy al gimnasio?

Debido a la epidemia del nuevo coronavirus, este tipo de preguntas que solían ser fáciles de responder se han vuelto en algo complicado.

Estas son algunas preguntas y respuestas sobre las labores de “distanciamiento social” para frenar la propagación del virus en Estados Unidos

¿QUÉ ES EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL?

Forma parte de las prácticas que han sido implementadas por las autoridades de sanidad para contener la propagación de enfermedades contagiosas.

Las medidas están dirigidas a tratar de reducir la cantidad de virus que se están propagando, y finalmente proteger a los más vulnerables, entre ellos los adultos mayores y la gente con sistemas inmunológicos débiles.

¿QUÉ MEDIDAS SE HAN IMPLEMENTADO?

Los gobiernos han cerrado fronteras y millones de trabajadores y estudiantes recibieron órdenes para quedarse en casa.

El lunes, las autoridades estadounidenses recomendaron a los adultos mayores y a aquellos con enfermedades ya existentes que se queden “en casa y lejos de otras personas”. Estados Unidos también pidió a la gente que no se reúna en grupos grandes.

Por su parte, los expertos recomendaron mantener una distancia de unos 2 metros (6 pies) entre unos y otros.

¿POR QUÉ ESA DISTANCIA?

Los expertos creen que el virus se propaga principalmente a través de partículas que salen de nuestra boca y nariz. Cuando una persona infectada habla o exhala o tose o estornuda, las partículas viajan alrededor de 1 a 2 metros (3 a 6 pies) antes de que la gravedad las lleve al suelo.

“Caen bastante rápido”, comentó el médico Jill Weatherhead, experto de enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina Baylor en Houston.

Es importante tratar de bloquear la tos y los estornudos con un pañuelo o con el brazo, para que esas partículas no vuelen directo hacia alguien cercano.

¿PUEDO SALIR?

Sí, pero con algunas excepciones. Y las directrices varían en función de dónde vivas.

“No nos han dicho que nos quedemos en casa y cerremos las puertas”, comentó el médico William Schaffner, experto de enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt. “Todavía no estamos en ese punto, y no creo que lleguemos ahí”.

La gente que está tosiendo o estornudando debería quedarse en casa lo más que pueda, y llamar a su médico si planean ser revisados, añadió.

La gente que está infectada con el coronavirus debe quedarse en casa, así como aquellos que estuvieron en contacto cercano con un caso confirmado.

¿A DÓNDE PUEDO IR?

Cada vez quedan menos opciones debido al cierre de escuelas, gimnasios y restaurantes en algunos sitios, y decretos para trabajar desde casa.

Las autoridades de seis condados del área de San Francisco pidieron el lunes a casi 7 millones de personas que se quedaran en sus casas y que sólo salieran por lo necesario.

Si vive en algún sitio que no tenga ese tipo de restricciones, es mejor utilizar el sentido común. Si los restaurantes están abiertos, está bien ir a comer algo. Pero es mejor ir en grupos pequeños y tratar de sentarse en una mesa alejada de los demás.

Es necesario comprar alimentos. Pero es mejor ir al supermercado a una hora en la que no esté tan lleno, mantenerse alejado de los demás por 2 metros (6 pies) y lavar las manos minuciosamente al llegar a casa.

¿PUEDO IR AL GIMNASIO?

El ejercicio es importante. Pero quizás sea mejor apegarse a las máquinas, limpiándolas antes y después de utilizarlas, y evitar los juegos de básquetbol y otras actividades en las que se tiene contacto físico con otras personas. De ser posible, asistir menos al gimnasio y en su lugar salir a correr o caminar o a montar bicicleta, comentaron expertos.

¿QUÉ HAY SOBRE LAS REUNIONES SOCIALES?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) recomendaron el domingo que, para las próximas ocho semanas, los organizadores suspendan todos los eventos para más de 50 personas. El lunes, ese número fue reducido a 10.

Eso podría cancelar muchas bodas, reuniones familiares y fiestas de cumpleaños.

La médica Deborah Birx, que coordina la respuesta del gobierno federal al virus, dijo que el cambio de 50 a 10 se vio influenciado por una investigación que trató de estimar el impacto de diferentes medidas.

El médico Jay Butler, funcionario de los CDC, dijo que no hay una norma absoluta. Las autoridades simplemente tratan fijar un parámetro razonable para “aumentar el distanciamiento social al tiempo que no crean un aislamiento social”, comentó durante una entrevista publicada por la revista Journal of the American Medical Association.

¿PUEDO IR A UNA CITA? ¿O MANDAR A MIS HIJOS A JUGAR CON SUS AMIGOS?

Hay un poco de debate entre los expertos en torno a las citas y salidas a jugar.

Los adultos que no estén infectados o considerados en riesgo todavía pueden ir a una cita, dijo Schaffner. Pero hay que evitar los bares, conciertos o teatros repletos de gente, y en lugar de eso pensar en una cena íntima en casa.

En cuanto a los niños, las salidas a jugar están bien, sobre todo si son en parques al aire libre o involucran un número reducido de pequeños, comentó. Por supuesto, los niños que estén enfermos o sean vulnerables a enfermedades respiratorias no deberían ir, agregó.

Sin embargo, Weatherhead tenía un consejo diferente. Las salidas a jugar no son recomendables. Los niños generalmente presentan síntomas más leves a la enfermedad COVID-19 y por lo tanto pueden propagarla antes de que alguien se dé cuenta de que están infectados.

¿LA DISTANCIA SOCIAL SERVIRÁ?

Será complicado comprobar que esas medidas hicieron alguna diferencia.

Las pruebas de coronavirus se demoraron en Estados Unidos, pero ahora han empezado a llevarse a cabo por internet. Eso significa que se podrían diagnosticar muchos casos nuevos en los próximos días, mientras los laboratorios encuentran infecciones que ocurrieron semanas atrás.

“Vamos a ver números más grandes y eso va a ser frustrante para la gente que está guardando una distancia social. Pero eso no significa que el distanciamiento social no está funcionando”, puntualizó Weatherhead.