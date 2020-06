Western NY entra en la Fase II; Cuomo anuncia apertura de campamentos de verano

Lo que debes saber La región Western Nueva York inició oficialmente la Fase II, anunció el gobernador Andrew Cuomo durante su sesión informativa diaria sobre coronavirus

Mientras tanto, se espera que la región Capital pase a la Fase II el miércoles

Los campamentos de verano se reabrirán el 29 de junio, anunció Cuomo el martes. Sin embargo, el estado aún no ha decidido si se reanudarán los campamentos para dormir

NUEVA YORK / NUEVA JERSEY -- Otra región de Nueva York ha entrado en la Fase II el martes, ya que el estado sigue lentamente en camino a la reapertura total mientras continúa su lucha contra el coronavirus.

El aflojamiento de algunas restricciones impuestas a los negocios no esenciales por los gobernadores en la área triestatal para frenar la propagación del brote de coronavirus ha tenido efecto a medida que las muertes y las hospitalizaciones siguen disminuyendo.

El martes, Cuomo anunció que el número de nuevas hospitalizaciones por COVID-19 está en su punto más bajo (en 154) desde el comienzo de la pandemia.

"Felicitaciones a la gente del estado de Nueva York", dijo Cuomo. "Mira el progreso que han logrado".

Aunque Nueva York está lejos del regreso a los tiempos previos a la pandemia, se están dando pequeños pasos para aliviar los bloqueos de manera segura y evitar otra ola mortal de brotes.

Nueve de las 10 regiones del estado - Central de Nueva York, Región Capital, Oeste de Nueva York, Finger Lakes, Mohawk Valley, North Country, Southern Tier, Mid-Hudson y Long Island - han cumplido los criterios del gobernador Andrew Cuomo para comenzar a reabrir. La ciudad de Nueva York se encuentra sola como la única región que sigue bajo las pautas de PAUSA.

La ciudad de Nueva York, el epicentro de la crisis nacional, sigue en camino de comenzar su proceso de reapertura el 8 de junio.

A medida que algunas regiones pasan a la Fase II, ciertas empresas ahora pueden abrir durante esta fase, aunque se aplican pautas estrictas sobre capacidad y distanciamiento social. Las empresas a las que se les permite reabrir en esta fase son:

Operaciones minoristas en persona

Todas las actividades comerciales donde la función principal se lleva a cabo dentro de un entorno de oficina

Ventas de vehículos, arrendamientos y actividades de alquiler en todo el estado

Actividades de alquiler, reparación y limpieza al por menor.

Actividades comerciales de gestión de edificios no residenciales.

Peluquerías y barberías. Esto no incluye salones de uñas, salones de tatuajes ni ningún otro servicio o actividad de cuidado personal que no esté relacionado con el corte de pelo, como recortar la barba, recortar el vello de la nariz, tratamientos faciales, manicuras / pedicuras, aplicación de maquillaje, enhebrar, depilarse o depilarse.

Actividades inmobiliarias.

Las regiones de de Mid-Hudson y Long Island reabren esta semana en NY

Dado que las muertes por coronavirus continúan disminuyendo en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo expresó su esperanza de que el estado se esté acercando a un nivel en el que las muertes quizás no se eliminen, pero que disminuyan mucho.

Hubo 58 muertes por COVID-19 en Nueva York el lunes, dijo Cuomo durante el martes, un día después de que se informara el menor número de muertes (54).

Cuomo dijo el lunes que el nivel de positividad ha bajado, citando que el estado realizó alrededor de 50,000 pruebas de coronavirus el domingo, con menos de 1,000 regresando como positivas.

"Ese es el número más bajo que hemos tenido desde que esto comenzó y cuando comenzamos solo estábamos haciendo 3,000 o 4,000 pruebas", dijo Cuomo el lunes. "El progreso es simplemente fenomenal".

El lunes también marcó el primer día en que los dentistas en todo el estado puedrían reabrir.

¿Otra señal de que la lucha contra el coronavirus se está moviendo en la dirección correcta? Los campamentos de verano se reabrirán el 29 de junio, anunció Cuomo el martes. Sin embargo, el estado aún no ha decidido si se reanudarán los campamentos para dormir.

Nueva Jersey establece fechas de apertura para cenas al aire libre, peluquerías y más en la Etapa 2

Nueva Jersey está en camino de ingresar a la Fase 2 de su plan de reapertura de coronavirus en dos semanas, reabriendo las comidas restringidas al aire libre y las tiendas minoristas con salones de belleza y más para abrir más tarde en junio, dijo el lunes el gobernador Phil Murphy

Las comidas en restaurantes al aire libre, que Connecticut reabrió hace más de una semana, se permitirán en Nueva Jersey a partir del 15 de junio, el mismo día en que Murphy dijo que los centros de cuidado infantil pueden reabrir. Las ventas minoristas en persona también pueden reanudarse en ese punto, aunque cada tienda debe mantener una estricta capacidad del 50 por ciento para mantenerse abierta.

Los salones de belleza y las peluquerías están programados para reabrir el lunes siguiente, el 22 de junio, dijo Murphy. Los gimnasios y los clubes de salud probablemente reabrirán poco después, aunque el gobernador dijo que los funcionarios de salud continuaron trabajando en la orientación del protocolo de seguridad para esas empresas. No tenía una fecha específica para los gimnasios.

Nueva Jersey, que hasta hace poco lideraba a la nación en indicadores como nuevas muertes y casos de COVID por cada 100,000 residentes, ha estado en la Etapa 2, que permite la recolección minorista en la acera y otras actividades socialmente distantes como las permitidas por la Fase I de Nueva York

Al mismo tiempo, Nueva Jersey ha hecho grandes avances. El lunes, Murphy anunció que el estado era el número 1 en pruebas diarias per cápita.

"Al abrir, sabemos que hay una mayor posibilidad de transmisión de COVID19", dijo el gobernador. "No hay cura. No hay vacuna. No hay una terapia probada. La única cura es la responsabilidad. La seguridad seguirá siendo nuestra prioridad número uno".

Las medidas de mitigación comprobadas, como el distanciamiento social y los revestimientos faciales, serán parte integrante del reinicio gradual, dijo Murphy el lunes. Las empresas elegibles para reabrir en la Etapa 2 deben cumplir con la orientación del Departamento de Salud.

"El hecho de que el calendario indique que el 15 de junio no significa que todos deberían volver a lo que estaban haciendo antes de COVID", dijo Murphy. "Usemos el sentido común para el bien común. Solo una Etapa 2 exitosa puede llevarnos a la Etapa 3."

La etapa 3 en Nueva Jersey permite una mayor gastronomía, trabajo crítico en la oficina, entretenimiento limitado, bares con capacidad limitada y servicios de atención personal ampliados, entre otras actividades, con importantes salvaguardas contra el resurgimiento viral.

Nueva Jersey ha sido el segundo estado más afectado de Estados Unidos en la pandemia junto a Nueva York. Ha reportado casi 11,700 muertes por virus hasta la fecha.