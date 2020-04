Varios eventos tradicionales del verano en NYC fueron cancelados o pospuestos

NUEVA YORK – Los eventos favoritos de los neoyorquinos y miles de turistas durante el verano continúan en el limbo a medida que la pandemia del coronavirus sigue afectando al estado, que se convirtió en el epicentro de la enfermedad en el país.

Algunas actividades, conocidas por ser tradicionales durante la temporada de verano, ya anunciaron su aplazamiento o cancelación total para el 2020.

El verano en la Ciudad de Nueva York es uno de los más emocionantes para muchos, por la variedad de opciones y los lugares que se pueden visitar durante la temporada. Sin embargo, el jueves el alcalde Bill de Blasio dijo que este verano podría ser diferente a otros.

"No podemos planificar para el verano ahora", dijo después de presentar el presupuestario para el año fiscal 2021. Esto incluye el cierre de todas las piscinas al aire libre para la temporada 2020, así como la suspensión de 1,000 espacios de campamento de verano administrados por el Departamento de Parques para la temporada 2020.

También mencionó que los neoyorquinos deben mantener las expectativas "bajas por ahora" de vivir un verano como es habitual tenerlo en la Gran Manzana: incluidas las visitas a las playas, los eventos deportivos y las reuniones públicas.

A continuación, les compartimos una lista de aquellos eventos conocidos en Nueva York que se aplazaron o cancelaron para el verano de 2020:

SHAKESPEARE EN EL PARQUE

El Public Theatre anunció el viernes que el popular evento gratuito de teatro “Shakespeare in the Park”, o Shakespeare en el Parque, que se lleva a cabo en Central Park cada verano, fue cancelado.

"Este año debemos unirnos a las medidas para mantener la seguridad de nuestra ciudad y de los demás. Esto significa que nuestra temporada de verano de 'Shakespeare in the Park' no será posible, y debemos cancelar nuestras producciones planificadas de las obras RICHARD II y 'As You Like It'. También, debemos suspender nuestra temporada restante de programas y eventos en Astor Place hasta el 31 de agosto", dijo el director artístico y el director ejecutivo de The Public en un comunicado de prensa conjunto.

Según la organización, tendrá pérdidas financieras y reducciones en su personal durante estos tiempos difíciles.

Desfile del Orgullo LGBT de Long Island

Los organizadores del Orgullo LGBT de Long Island anunciaron el viernes el aplazamiento del Desfile anual programado para el domingo 14 de junio en Jones Beach debido al coronavirus.

"Como todos sabemos, estamos viviendo en tiempos sin precedentes. Hay cosas que no sabemos sobre el coronavirus y cosas que sí sabemos. Una de esas cosas que sí sabemos es que el distanciamiento social y quedarse en casa ayuda a salvar vidas ... y ese es el conocimiento más importante que podemos conservar en este momento", dijo en un comunicado David Kilmnick, presidente / CEO de la Red LGBT, que organiza el desfile.

Sin embargo, Kilmnick afirmó que está preparando una celebración virtual.

"También creemos que estar en casa no significa que no podamos estar AFUERA. Próximamente se anunciará una celebración y detalles virtuales del Orgullo LGBT de Long Island para celebrar en la fecha programada original, el domingo 14 de junio. Nuestra comunidad siempre ha sido resistente y fuerte y no tengo dudas de que esta increíble fuerza nos llevará a vivir juntos como una familia”, continuó en su comunicado.

LINCOLN CENTER AL AIRE LIBRE: FESTIVALES DE MIDSUMMER NIGHT SWING & FIESTA DE MOZART

La edición número 50 de Lincoln Center al Aire Libre, que ofrece actuaciones gratuitas a las afueras del Lincoln Center, fue cancelada.

"Dado el impacto continuo de la pandemia de COVID-19, hemos tomado la difícil decisión de cancelar la programación del Centro Lincoln para las Artes Escénicas de este verano, incluyendo Midsummer Night Swing, el Festival de Mozart y Lincoln Center Out of Doors. Estos festivales han traído una gran alegría a los neoyorquinos durante décadas, algo que solo el arte puede hacer", dijo Lincoln Center en un comunicado.

"Tenemos la intención de organizar un festival emergente gratuito, cuando sea seguro volver a reunirse en persona, para realizar una celebración de nuestra gran ciudad y para nuestros ​​socorristas y trabajadores de la salud que están dando tanto durante esta crisis”, se añadió en el comunidado

Sin embargo, Lincoln Center dijo que la institución continúa llevando arte a las personas.

"Actualmente estamos mostrando nuestro trabajo en línea con Lincoln Center en Casa, nuestro nuevo portal que ayuda a las familias y comunidades a mantener las artes escénicas".

Para disfrutar de la ciudad y sus instituciones encuentra diferentes actividades en línea aquí.