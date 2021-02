Universidad NYU anuncia ceremonia de graduación virtual para la Clase de 2021

Lo que debes saber La universidad NYU anunció que celebrará una ceremonia de graduación virtual para la Clase de 2021, citando la incapacidad de la universidad para realizar una reunión masiva en medio de la pandemia en curso.

NUEVA YORK -- La universidad NYU anunció que celebrará una ceremonia de graduación virtual para la Clase de 2021, citando la incapacidad de la universidad para realizar una reunión masiva en medio de la pandemia en curso.

"Desafortunadamente y con mucho pesar, les hago saber que nos ha quedado claro que no podremos reunirnos en persona para la ceremonia de graduación y, en cambio, debemos proceder, como hicimos el año pasado, con una ceremonia de graduación virtual", Andrew Hamilton, presidente de NYU, dijo en un correo electrónico el 8 de febrero.

Aunque la universidad investigó varios escenarios con la esperanza de realizar una ceremonia en persona, se dio cuenta de que era poco probable que las restricciones a las reuniones masivas se levantaran a tiempo para que se llevara a cabo tal ceremonia.

"No tomamos esta decisión a la ligera. Investigamos una variedad de escenarios:

en interiores y exteriores, con y sin invitados, una ceremonia tradicional o una modificada, y repetidamente nos encontramos con el obstáculo de que simplemente no podemos reunir a suficientes personas de manera segura para celebrar una ceremonia en persona", dice el comunicado de Hamilton. "Con el lanzamiento despacio de vacunas, aparición de las nuevas variantes de COVID y la persistencia de tasas más altas de transmisión de COVID que las que veíamos hace unos meses, es muy poco probable que las restricciones a las reuniones masivas se levanten en la ciudad de Nueva York a un nivel que una graduación a comienzos en mayo sería factible. De hecho, los principales lugares de la ciudad permanecen cerrados y no abrirán hasta bien entrado en verano u otoño. Y las restricciones de viaje en curso limitan la capacidad de nuestros estudiantes y sus invitados para viajar a Nueva York para una ceremonia".

Aquellos que participaron en la graduación de 2020, que también tuvieron una ceremonia virtual y a quienes la universidad esperaba invitar esta primavera para su ceremonia de graduación en persona, deberán continuar esperando. Hamilton dijo que este nuevo aplazamiento "es una fuente de gran decepción para nosotros, como sabemos que también debe ser para los graduados del año pasado. Pero también les prometemos una celebración en persona cuando podamos".

Hamilton cierra su correo electrónico diciendo: "A la Clase de 2021: sea cual sea el formato en el que los celebremos, tenga la seguridad de que viene con nuestro gran orgullo por sus logros, aún más debido a los desafíos del año pasado que han vencido con gracia y resistencia".