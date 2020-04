Una cuarta parte de los trabajadores de emergencia del FDNY están enfermos

NUEVA YORK - Aproximadamente uno de cada cuatro miembros del grupo de servicios de emergencia del Departamento de Bomberos de la ciudad, (FDNY EMS, por sus siglas en inglés), se enfermó el viernes, justo cuando el coronavirus ha generado un máximo histórico de llamadas al 911.

El 24% de los más de 4,000 empleados de servicios de emergencias y paramédicos que forman parte del FDNY se reportaron enfermos, según el departamento.

Además, un 17% de los bomberos también están ausentes por la enfermedad, informó el departamento. En total, alrededor de 3,000 miembros del EMS y bomberos están enfermos.

El Departamento de Bomberos señala que han tenido que poner llamadas en espera debido a la cantidad de personas comunicándose.

El FDNY respondió a 6,527 llamadas el lunes, un aumento de más de 500 del día anterior, dijo una fuente del departamento a nuestra cadena hermana News 4. Regularmente, durante un día congestionado reciben 4,000 llamadas, dijo el Subcomisionado de Información Pública del FDNY, Frank Dwyer. La semana pasada, Dwyer aseguró que el FDNY vio un volumen de llamadas durante un período de tres días que describió como "el más grande de nuestra historia".

El sistema se ha visto tan atascado con llamadas al 911 que los funcionarios piden a los residentes no llamar al menos que presenten síntomas o problemas médicos graves que no estén relacionados con el COVID-19. Incluso teniendo el número de trabajadores de servicios de emergencia más completo y disponible, es posible que no haya ningún lugar para llevar a los pacientes, ya que la mayoría de los hospitales tienen poco personal, camas y equipos médicos disponibles.

Un grupo regional de EMT también emitió nuevas pautas: si alguien sufre un paro cardíaco y no se puede resucitar en el campo, no se puede llevar al paciente a las salas de emergencias.

La orientación del Concejo Regional de Servicios Médicos de Emergencia de la ciudad de Nueva York se aplica tanto a la ciudad como a los condados de Nassau y Suffolk. El grupo, conocido como REMSCO, es la autoridad de coordinación designada por el estado para la región.

Casi 400 miembros del FDNY (incluidos EMS, bomberos y civiles) han dado positivo por COVID-19.