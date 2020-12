‘Un pico no es inevitable’: Cuomo pide que no se viaje esta época navideña para evitar un cierre

Lo que debes saber El gobernador Andrew Cuomo una vez más advirtió contra los viajes durante esta época navideña para evitar un aumento en los casos de COVID-19. Las últimas advertencias navideñas de Cuomo se producen cuando el Reino Unido se enfrenta a un aumento de una nueva variante de COVID-19 que parece ser significativamente más transmisible.

NUEVA YORK -- El gobernador Andrew Cuomo otorgó permiso a Santa Claus para viajar por Nueva York en medio de la pandemia esta Navidad, pero nadie más está libre de responsabilidades, ya que una vez más advirtió contra los viajes durante esta época navideña para evitar un aumento en los casos de COVID-19.

El Día de Acción de Gracias fue la primera prueba del estado, dijo Cuomo el lunes, reconociendo que uno tenía algunos contratiempos, pero no fue un fracaso local como lo fue en otros estados. Este próximo tramo de vacaciones más largo de fin de año puede ser la prueba final para evitar un cierre similar al plan de cierre PAUSA que impuso la primavera pasada.

Superar esta última parte de la temporada navideña significa que no habrá más socialización relacionada con las fiestas entre Nueva York y la distribución de vacunas a mayor escala, dice. Los neoyorquinos, por supuesto, vieron un aumento relacionado con el Día de Acción de Gracias, pero no fue tan profundo como los de otros estados. Cuomo dice que eso se debe al viaje.

"Parece que hubo más reuniones, más viajes en avión en otras partes del país, y donde hubo más viajes en avión y más reuniones, hubo más aumentos en términos de Acción de Gracias, lo que sugiere todas las advertencias sobre Celebre pero celebre de manera segura, si no tiene que viajar, no viaje ', en realidad tuvo un efecto aquí en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut ", dijo Cuomo.

"La Navidad es una temporada de vacaciones más larga, ¿verdad? Acción de Gracias, un día, dos días. Navidad, Kwanzaa, la temporada de Hanukkah, la temporada de Nochevieja, esto es un largo período", agregó. "Pero, si nos mantenemos inteligentes, un aumento no es inevitable".

Las últimas advertencias navideñas de Cuomo se producen cuando el Reino Unido se enfrenta a un aumento de una nueva variante de COVID-19 que parece ser significativamente más transmisible. Esto llevó a Boris Johnson a volver a bloquear su país y a numerosas naciones a implementar nuevas restricciones de viaje en Inglaterra pocos días antes de las vacaciones de fin de año.

Tanto a Cuomo como al alcalde Bill de Blasio les gustaría ver acción federal con ese fin en Nueva York. Salvo eso, el gobernador ha conseguido que tres aerolíneas importantes que transportan a miles de pasajeros entre el Reino Unido y Nueva York a diario acuerden asegurarse de que los viajeros presenten una prueba COVID negativa antes de partir hacia el Empire State.

Cuomo hizo el pedido de British Airways, Delta y Virgin Atlantic. British Airways aceptó primero y se comprometió a lanzar el nuevo requisito de prueba el martes. Las otras dos aerolíneas se inscribieron poco después de la conferencia de prensa del lunes de Cuomo en la que elogió a British Airways por ayudar y dijo que esperaba que las otras dos también lo hicieran.

Virgin Atlantic dijo en un comunicado que el nuevo procedimiento de prueba para vuelos con destino a Nueva York comenzaría en Nochebuena. La aerolínea dijo que requeriría que todos los pasajeros presenten una prueba LAMP o PCR negativa tomada hasta 72 horas antes de la salida. Las pruebas realizadas en el aeropuerto también calificarían.

"El punto es más grande que solo Nueva York. Nos ha preocupado una mutación del virus, eso es lo que ha preocupado a todo el mundo", dijo Cuomo más tarde el lunes en CNN. "La 'segunda ola' fue un virus mutado que estaba creando una segunda infección viral más diabólica".

Los viajes aéreos de EE. UU. ciertamente han experimentado un repunte durante las vacaciones en las últimas semanas. Los datos de la TSA muestran que la agencia revisó más de un millón de volantes el viernes, sábado y domingo. Esa es la primera vez desde marzo con tres días seguidos de más de un millón de proyecciones. Más de un millón de personas fueron examinadas tres veces en la semana previa al Día de Acción de Gracias, pero no en días consecutivos, según muestran los datos de la TSA.

Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud dice que la variante del Reino Unido se ha identificado en Dinamarca, los Países Bajos y Australia. Aún no se ha detectado en Nueva York, según el comisionado de Salud de Nueva York, Howard Zucker. Dicho esto, los neoyorquinos saben muy bien que el hecho de que aún no haya una confirmación oficial no significa que no esté aquí y se esté extendiendo desenfrenadamente.

Cuomo dice que cree "intuitivamente" que la variante ya está en Nueva York. Es lo que pasó en la primavera y es casi un hecho, considerando la cantidad de personas que viven en la ciudad y la recorren cada día por multitud de razones.

La aparición de una nueva cepa del COVID-19 profundizó la crisis en el país.

El Dr. Jay Varma, Asesor Médico Jefe de la ciudad de Nueva York, está de acuerdo. También dijo el lunes que cree que hay poco que alguien pueda hacer para evitarlo.

"Restringir los viajes puede ser una forma muy importante de retrasar el crecimiento de nuevas infecciones", dijo Varma. "Creo que es poco probable que podamos evitar que esta cepa entre a Estados Unidos".

Poco se sabe sobre la nueva cepa del Reino Unido. Científicos del Reino Unido han dicho que la nueva cepa es un 50 por ciento más contagiosa y hay indicios de que puede infectar más fácilmente a los niños, aunque todavía es muy temprano en el proceso de observación. Los expertos han subrayado que incluso si la nueva cepa no es más letal, es inevitable que más infecciones provoquen más hospitalizaciones y muertes.

La OMS también dijo el lunes que el coronavirus está mutando "a un ritmo mucho más lento" que la influenza estacional, que muta con tanta frecuencia que los científicos tienen que desarrollar regularmente nuevas vacunas para inocular eficazmente a las personas cada año.

Según al menos un médico, se espera que las vacunas COVID protejan contra nuevas cepas de COVID-19. Las vacunas existentes podrán combatir la infección de nuevas variantes porque es probable que las cepas emergentes sean genéticamente similares a las anteriores, dijo a CNBC Vin Gupta del Institute for Health Metrics and Evaluation.