Todo lo que necesitas saber sobre la reapertura de los interiores de restaurantes

NUEVA JERSEY -- El gobernador Phil Murphy anunció el lunes que los restaurantes de Nueva Jersey podrán ofrecer cenas en el interior a partir del viernes, aunque con capacidad limitada y requisitos estrictos, justo a tiempo para el fin de semana feriado y poco más de dos meses desde que el estado puso sus planes iniciales de reabrir los interiores de restaurantes en pausa.

A principios de este verano, Murphy estaba inicialmente preparado para anunciar que quería ver una mayor aplicación del distanciamiento social en los bares, especialmente a lo largo de la costa de Jersey, dados los videos que aparecieron en las redes sociales que mostraban en su mayoría a personas más jóvenes que no usaban máscaras y no tomaban otras precauciones mientras fuera. Pero después de ver el increíble aumento en los casos de coronavirus en los estados del sur y el oeste, tomó la inesperada decisión a fines de junio de detener lo que se suponía sería el siguiente paso en los planes de reapertura del estado.

"El descuido de un establecimiento puede deshacer completamente el buen trabajo de muchos otros. No toleraremos bares y restaurantes atípicos y, francamente, clientes que piensan que las reglas no se aplican a ellos", dijo Murphy en ese momento. "No creo que sea cuestión de días, es cuestión de semanas. Y nuevamente, tenemos una enorme simpatía (por los dueños de restaurantes), pero la alternativa aquí es peor e inaceptable".

No obstante, meses después, finalmente llegó la noticia de que los restaurantes podrán reabrir justo a tiempo para el fin de semana del Día del Trabajo, sin embargo, con requisitos estrictos y límites de capacidad que el estado busca reforzar.

"Esta reanudación de comer en los interiores de restaurantes vendrá con fuertes límites en las capacidades, así como con otros requisitos, que se harán cumplir estrictamente", dijo Murphy durante su conferencia de prensa sobre el coronavirus. "Como todos sabemos, esta pandemia aún no ha terminado y nuestro objetivo es garantizar que este paso se realice correctamente para evitar los tipos de picos que vimos en otros estados que permitieron que sus restaurantes reabrieran con demasiada capacidad y demasiado rápido, pasos que requirió que presionáramos el botón de pausa en nuestro plan anterior para permitir que se reanudara el comedor interior".

Los restaurantes deben cumplir con los siguientes protocolos:

No más del 25 por ciento de capacidad; partidos con un tope de ocho;

Mantenga una distancia de seis pies entre las mesas;

El personal debe usar máscaras en todo momento;

Los comensales deben usar máscaras cuando no estén en sus asientos;

Los alimentos y bebidas solo se podrán consumir sentado;

Cualquier cliente que se niegue a usar una máscara, excepto por razones médicas legítimas, no puede sentarse en el interior;

Si está cenando en un restaurante que ofrece servicio de mesa, solo podrá pedir su comida mientras esté sentado en su mesa. "No se tolerará caminar con una bebida en el interior", dijo Murphy. En otras palabras, un cliente no podrá ir al bar para tomar otra bebida o hacer un pedido, sino que "debe permitir que su mesero prepare y entregue esos pedidos";

Los restaurantes que brindan servicio de comida en el bar pueden permitir comer mientras mantienen el distanciamiento social;

Al igual que con la reapertura de gimnasios programada para septiembre, que se anunció previamente, existe una larga lista de pasos necesarios, así como recomendaciones adicionales.

"Uno de los puntos más problemáticos para nosotros al dar este paso fue asegurar una ventilación adecuada y, al igual que con los gimnasios, estamos imponiendo requisitos estrictos de ventilación", continuó Murphy. "Primero, las ventanas deben estar abiertas para garantizar un flujo adecuado de aire fresco en las áreas de comedor. Además, las unidades de aire acondicionado deben girarse para que el aire exterior fluya hacia las áreas de comedor. Y que la cantidad de aire que se recircula se establezca al mínimo posible ajuste."

Los requisitos descritos durante la sesión informativa del lunes "son solo los requisitos principales de lo que es una lista exhaustiva", según el gobernador.

Nueva Jersey se vio particularmente afectada por el COVID-19 al comienzo del brote, pero se han estabilizado las muertes, los casos y las hospitalizaciones en los últimos meses. Murphy y los funcionarios de salud estatales han seguido reiterando que el público siga usando máscaras y se mantenga al menos a 6 pies de distancia cuando están en público para frenar la propagación del virus. También dijo que haga tantas cosas al aire libre como sea posible, una razón por la cual se instituyó la cena al aire libre en todo el estado como un medio para brindar algún alivio financiero a ciertos restaurantes. El gobernador señaló el lunes que aunque las comidas en el interior limitadas se reanudarán para el final de la semana, las comidas al aire libre continuarán.

"Hemos estado trabajando duro durante varios meses para llegar a este punto y, después del retroceso de nuestra fecha objetiva inicial de principios de julio, nos comprometimos a no volver a ponernos en una posición similar y no permitiríamos que se reanudara la comida en los interiores de restaurantes hasta que tuvimos la confianza de que seguiríamos adelante", dijo Murphy. "Estoy orgulloso de que estemos haciendo esto hoy para que nuestros restaurantes puedan recibir a los clientes en sus comedores durante el fin de semana largo".