Rosie Pérez y Chris Rock instan a NY a usar máscaras, hacerse prueba del coronavirus

NUEVA YORK -- Durante semanas, el gobernador Andrew Cuomo ha enfatizado la importancia de usar máscaras como un medio para reducir la propagación del coronavirus. Sin embargo, he reconocido que es posible que la gente no quiera escucharlo sobre este tema en particular, por lo que he decidido traer refuerzos: dos famosos habitantes de Brooklyn.

El comediante Chris Rick y la actriz Rosie Pérez se unieron a Cuomo durante su rueda de prensa del jueves para enfatizar el mensaje y exhortar, no solo a los residentes de Brooklyn, sino también a los neoyorquinos en general a usar máscaras y hacerse la prueba del coronavirus.

"Estoy orgulloso de asociarme con el gobernador para asegurarme de que mi ciudad natal, mi borough, mi querido borough de Brooklyn y todas las comunidades más afectadas de Nueva York tengan los recursos que necesitan para detener la propagación de este virus y ayudar a llevar el mensaje sobre lo que todos tenemos que hacer para vencer a este virus ", dijo Pérez.

Pérez hizo un llamado a la comunidad hispana, una de las comunidades que ha sido impactada desproporcionadamente por COVID-19.

"Para mi gente, oye, usa una máscara, por favor", dijo Pérez. "Los números en nuestras comunidades son asombrosos. Esto no es una broma. Esto no es un engaño. Esto es real".

Mientras tanto, Rock instó a las personas a hacerse la prueba como un medio para proteger a los ancianos, que están en mayor riesgo.

"Si amas a tu abuela y amas a tu madre anciana, a cualquier anciano, debes hacerte la prueba", dijo.

El comediante también dijo que los que viven en áreas de ingresos más bajos y en áreas muy pobladas deben hacerse la prueba para detecter el coronavirus.

"Todos los que pueden hacerse la prueba, deben hacerse la prueba lo antes posible", dijo.

Los datos anteriores de las pruebas de anticuerpos muestran que los primeros respondedores tienen tasas de positividad más bajas que la población de la ciudad, lo que según Cuomo demuestra que las máscaras funcionan para reducir la propagación de la infección, calificándolas de "increíblemente efectivas".

Para recalcar el punto, Cuomo dijo que firmaría una orden ejecutiva autorizando a las empresas privadas a denegar la entrada a cualquier persona que no se cubra la boca y nariz con una mascarilla. Su anterior orden ejecutiva que ordenaba las máscaras se aplicaba solo a situaciones en las que las personas no podían mantener una distancia de 6 pies entre sí.

"Le estamos dando a los dueños de las tiendas el derecho de decir que si no llevas una máscara, no puedes entrar", dijo Cuomo. "El dueño de la tienda tiene el derecho de protegerse. El dueño de la tienda tiene el derecho de proteger a los otros clientes en esa tienda. ¿No quieres usar una máscara? Vale, pero entonces no tienes derecho a entrar a esa tienda si el dueño de la tienda no quiere que lo hagas ".