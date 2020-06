¿Qué reabrirá cuando NJ entre en la segunda etapa de su plan de reapertura?

Lo que debes saber El estado jardín está en camino de ingresar a la Etapa 2 de su plan de recuperación de coronavirus en dos semanas

NUEVA JERSEY -- El estado jardín está en camino de ingresar a la Etapa 2 de su plan de recuperación de coronavirus en dos semanas, reabriendo restaurantes al aire libre y tiendas minoristas. Los salones de belleza y más negocios abrirán más tarde en junio, dijo el gobernador Phil Murphy.

Comer en restaurantes al aire libre, que Connecticut reabrió hace más de una semana, se permitirán en Nueva Jersey a partir del 15 de junio, el mismo día que Murphy dijo que los centros de cuidado infantil podrán reabrir. Las ventas minoristas en persona también pueden reanudarse en ese punto, aunque cada tienda debe mantener una estricta capacidad del 50% para mantenerse abierta.

Los salones de belleza y las peluquerías están programados para reabrir el lunes siguiente, el 22 de junio, dijo Murphy.

Mientras tanto, los gimnasios y clubes de salud probablemente reabrirán poco después, aunque el gobernador dijo que los funcionarios de salud continuaron trabajando en la orientación del protocolo de seguridad para esas empresas, y por lo tanto no tenía una fecha específica para los gimnasios.

El cambio a la Etapa 2 el 15 de junio vendrá exactamente cuatro semanas después de que Murphy revelara un plan de tres etapas para la reapertura del estado.

Nueva Jersey, que hasta hace poco lideraba a la nación en indicadores como nuevas muertes y casos de COVID por cada 100,000 residentes, ha estado en la Etapa 1, que permite la recolección minorista en la acera y otras actividades socialmente distantes como las permitidas por la Fase I de Nueva York

Al mismo tiempo, Nueva Jersey ha hecho grandes avances. El lunes, Murphy anunció que el estado era el número 1 en pruebas diarias per cápita.

"Al abrir, sabemos que hay una mayor posibilidad de transmisión de COVID19", dijo el gobernador. "No hay cura. No hay vacuna. No hay una terapia probada. La única cura es la responsabilidad. La seguridad seguirá siendo nuestra prioridad número uno".

Las medidas de mitigación comprobadas, como el distanciamiento social y las mascarillas faciales, serán parte integrante del reinicio gradual, dijo Murphy el lunes. Las empresas elegibles para reabrir en la Etapa 2 deben cumplir con la orientación del Departamento de Salud.

"El hecho de que el calendario indique el 15 de junio no significa que todos deberían volver a lo que estaban haciendo antes de COVID", dijo Murphy. "Usemos el sentido común para el bien común. Solo una Etapa 2 exitosa puede llevarnos a la Etapa 3."

La etapa 3 en Nueva Jersey permite una mayor gastronomía, trabajo crítico en oficinas, entretenimiento limitado, bares con capacidad limitada y servicios de atención personal ampliados, entre otras actividades, con importantes salvaguardas contra el resurgimiento viral.

Nueva Jersey ha sido el segundo estado más afectado de Estados Unidos en la pandemia junto a Nueva York. Ha reportado casi 11,700 muertes por virus hasta la fecha.