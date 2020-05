NYPD: investigan a oficial de policía tras realizar un arresto violento en NYC

NUEVA YORK – Un policía del NYPD fue puesto en servicio modificado, es decir se le quito el arma y esta trabajando en una tarea administrativa, mientras investigan un arresto al parecer violento que ocurrió el sábado en el East Village, confirmó el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea.

El incidente fue capturado en una cámara de celular y el video del arresto llamó la atención de activistas y líderes de la ciudad de Nueva York que exigieron que la Gran Manzana debería promulgar una aplicación justa y uniforme sobre el distanciamiento social en todas las comunidades.

La policía de Nueva York señaló que varios de sus oficiales se acercaron a un pequeño grupo de personas que no estaban siguiendo las órdenes de distanciamiento social en las alturas de la Avenida D y la calle 9 en Manhattan. Cuando algunos miembros del grupo se negaron a dispersarse, al parecer los oficiales se acercaron y descubrieron que tenían una bolsa de marihuana, dijo la policía de Nueva York.

El Departamento dice que uno de los hombres presuntamente se volvió agresivo con los oficiales y cuando estos intentaron arrestarlo, una mujer trató de intervenir.

Durante estos arrestos, otro hombre ingresó al área y "tomó una posición de pelea contra" un uniformado después de que se le pidiera que se dispersara, dijo el NYPD.

En el video que circula ampliamente, se ve al oficial al parecer usando un Taser, o pistola paralizante, para advertir al hombre, luego los dos se confrontan y el oficial abofetea al hombre.

"Soy consciente del video que está ahí afuera. Actualmente está siendo investigado por nuestra Oficina de Asuntos Internos ", dijo el comisionado.

Shakiem Brunson, de 31 años, y Ashley Serrano, de 22, fueron acusados ​​de resistir el arresto, obstruir la administración del gobierno, posesión criminal de un arma y conducta desordenada, dijo la policía de Nueva York. Brunson fue acusado de posesión ilegal de marihuana.

Donni Wright, de 33 años, fue acusado de manera similar por resistirse a un arresto, obstruir la administración del gobierno, la conducta desordenada, así como el asalto a un oficial de policía y la amenaza.

La policía de Nueva York no proporcionó detalles específicos sobre cuánta marihuana se recuperó del incidente o qué armas tenían Brunson y Serrano en su poder.

La concejal Carlina Rivera pidió una investigación sobre el uso de "fuerza excesiva", cuando retuiteó el video el domingo.

"Independientemente de lo que sucedió antes del video, ¿cuál es la justificación de la ira? ¿Dónde están las tácticas de profesionalismo y reducción de la intensidad que debemos esperar?" dijo Rivera.

El presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, hizo un llamado virtual el domingo por la tarde para pedir una mejor aplicación de la fuerza en el NYPD. Además, de pedir una investigación completa y exhaustiva. Adams dijo que la policía de Nueva York debe aplicar las mismas prácticas en todas las comunidades de la ciudad de Nueva York.

"No podemos en una comunidad eliminar canchas de baloncesto y en otras comunidades permitir que grandes multitudes se reúnan en parques...envían el mensaje equivocado", dijo Adams.

"No podemos emitir multas a personas sin mascarillas en un área, pero no en otra", agregó, haciendo referencia a un tweet del concejal Chaim Deutsch, quien preguntó por qué los neoyorquinos estaban recibiendo comparendos por no usar mascarillas cuando la policía de Nueva York las estaba entregando de manera gratuita el fin de semana.

El comisionado Shea dijo que se emitieron 51 multas el sábado, la mayoría se dieron por violaciones de distanciamiento social.