NYC presenta plan para permitir almuerzos al aire libre para la Fase II de reapertura; De Blasio estima a principios de julio

Lo que debes saber Las cenas al aire libre pueden reanudarse el jueves para las regiones en la Fase II, dijo el gobernador Andrew Cuomo el miércoles; Nueva York está en camino de ingresar a la Fase I el lunes

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, reveló un plan para ayudar a los restaurantes a promover comidas al aire libre de manera segura cuando la ciudad ingrese a la Fase II

El plan exige el uso de asientos en la acera, calles abiertas y asientos en la acera para mejorar la capacidad; se requerirá distanciamiento físico

NUEVA YORK - El gobernador Andrew Cuomo agregó comidas al aire libre a la lista de actividades que pueden reanudarse en la Fase II el miércoles, y señaló el ajuste en un comunicado de prensa del mediodía en lugar de en su sesión informativa diaria.

Con la ciudad de Nueva York a punto de poner fin a su cierre de COVID-19 en los próximos días, el alcalde Bill de Blasio ya está mirando hacia el futuro. Anunció un plan el jueves para usar temporalmente el espacio abierto para proporcionar a los restaurantes de la ciudad más áreas para almorzar al aire libre, eliminando la burocracia que de otro modo enfrentarían en el proceso.

Ahora se permite comer al aire libre en la Fase II de la reapertura de Nueva York, un cambio que el gobernador Andrew Cuomo informó silenciosamente en un comunicado de prensa del mediodía del miércoles en lugar de su sesión informativa diaria más temprano en el día. Siete regiones que ya están en la Fase II pueden comenzar a ofrecer servicios al aire libre el jueves. La ciudad de Nueva York entrará en la Fase I el lunes, pero si sigue el curso de otras regiones, esa fase durará solo unas pocas semanas.

De Blasio dijo el jueves que la ciudad de Nueva York podría ingresar a la Fase II a principios de julio. Se comprometió a ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse, incluidos los restaurantes que forman parte del tejido vibrante que hace que Nueva York sea Nueva York.

"Los restaurantes de Nueva York son parte de lo que nos convierte en la ciudad más grande del mundo. Han recibido un golpe en nuestra lucha contra COVID-19, y no hay recuperación sin ellos ", dijo De Blasio en un comunicado el jueves. "Nuestro plan de restaurantes abiertos ayudará a estas empresas a maximizar su base de clientes al tiempo que mantiene el distanciamiento que necesitamos para superar esta crisis de una vez por todas".

El programa de asientos Open Restaurants incluye los siguientes elementos:

ASIENTOS EN LA ACERA:

Una vez que la ciudad de Nueva York ingrese a la Fase II, los restaurantes podrán convertir los espacios de estacionamiento a fin de utilizar la plataforma junto a la acera para el servicio de cena. Habrá un proceso simple para registrarse y autocertificarse en línea, dijo la oficina del alcalde.

Los restaurantes deben garantizar asientos accesibles lejos de las intersecciones y proteger las paradas de autobús cercanas y las bocas de incendios. Deben proporcionar sus propias barricadas verticales, macetas, mesas y sillas.

CALLES ABIERTAS

La ciudad está a la mitad de su objetivo de 100 millas de calles abiertas. Los restaurantes en esas calles marcadas podrán usarlos para crear áreas de descanso directamente en frente de sus establecimientos. La ciudad también identificará nuevas calles abiertas en franjas comerciales con una gran presencia de restaurantes y bares a medida que continúe desplegando nuevos corredores en las próximas semanas y meses.

2. ASIENTOS EN LA BARRERA

La ciudad trabajará para crear un proceso más simple y aerodinámico para los asientos en la acera que requeriría que los establecimientos mantengan caminos despejados apropiados para los peatones y las personas con discapacidades.

Varias agencias de la ciudad supervisarán el programa de tres frentes e intervendrán si surgen inquietudes sobre la accesibilidad o el distanciamiento en las aceras o las calles.

Nueva Jersey establece fechas de apertura para la Etapa 2; Comparte revisión de acciones tomadas por hogares de ancianos

Nueva Jersey está en camino de ingresar a la Fase 2 de su plan de reapertura de coronavirus en dos semanas, reabriendo las comidas restringidas al aire libre y las tiendas minoristas con salones de belleza y más para abrir más tarde en junio, dijo el lunes el gobernador Phil Murphy

Las comidas en restaurantes al aire libre, que Connecticut reabrió hace más de una semana, se permitirán en Nueva Jersey a partir del 15 de junio, el mismo día en que Murphy dijo que los centros de cuidado infantil pueden reabrir. Las ventas minoristas en persona también pueden reanudarse en ese punto, aunque cada tienda debe mantener una estricta capacidad del 50 por ciento para mantenerse abierta.

Los salones de belleza y las peluquerías están programados para reabrir el lunes siguiente, el 22 de junio, dijo Murphy. Los gimnasios y los clubes de salud probablemente reabrirán poco después, aunque el gobernador dijo que los funcionarios de salud continuaron trabajando en la orientación del protocolo de seguridad para esas empresas. No tenía una fecha específica para los gimnasios.

Nueva Jersey, que hasta hace poco lideraba a la nación en indicadores como nuevas muertes y casos de COVID por cada 100,000 residentes, ha estado en la Etapa 2, que permite la recolección minorista en la acera y otras actividades socialmente distantes como las permitidas por la Fase I de Nueva York

Al mismo tiempo, Nueva Jersey ha hecho grandes avances. El lunes, Murphy anunció que el estado era el número 1 en pruebas diarias per cápita.

"Al abrir, sabemos que hay una mayor posibilidad de transmisión de COVID19", dijo el gobernador. "No hay cura. No hay vacuna. No hay una terapia probada. La única cura es la responsabilidad. La seguridad seguirá siendo nuestra prioridad número uno".

Las medidas de mitigación comprobadas, como el distanciamiento social y los revestimientos faciales, serán parte integrante del reinicio gradual, dijo Murphy el lunes. Las empresas elegibles para reabrir en la Etapa 2 deben cumplir con la orientación del Departamento de Salud.

"El hecho de que el calendario indique que el 15 de junio no significa que todos deberían volver a lo que estaban haciendo antes de COVID", dijo Murphy. "Usemos el sentido común para el bien común. Solo una Etapa 2 exitosa puede llevarnos a la Etapa 3."

La etapa 3 en Nueva Jersey permite una mayor gastronomía, trabajo crítico en la oficina, entretenimiento limitado, bares con capacidad limitada y servicios de atención personal ampliados, entre otras actividades, con importantes salvaguardas contra el resurgimiento viral.

Nueva Jersey ha sido el segundo estado más afectado de Estados Unidos en la pandemia junto a Nueva York. Ha reportado más de 11,700 muertes por virus hasta la fecha.

El martes, Murphy reveló la tasa de contagio del virus en el estado, diciendo que las medidas, incluyendo las normas de distanciamiento social, adoptadas a lo largo de las últimas semanas han reducido la tasa de contagio.

"Cuando emití mi orden de quedarse en casa el 21 de marzo, COVID-19 tenía un ritmo de propagación casi imparable. Cada persona infectada, ya sea sintomática o asintomática, por cierto, estaba propagando COVID-19 a un promedio de otros cinco residentes", dijo Murphy.

"Dentro de las tres semanas posteriores a la implementación de nuestra orden de permanencia en el hogar y cuando nuestros hospitales estaban en su punto pique, hemos reducido la tasa de propagación a una tasa de aproximadamente uno a uno y hoy, gracias a Dios, esa tasa de propagación es menor de uno a uno y debemos mantenerlo así".

El miércoles, Murphy anunció que el estado continúa progresando tremendamente con Nueva Jersey en el puesto número 16 en el país con la mayoría de los casos nuevos por día por cada 100,000 residentes. Sin embargo, es el primer y tercer estado del país cuando se trata de pacientes hospitalizados y muertes por día, respectivamente.

Hubo 112 muertes adicionales reportadas, para un total de más de 11,800, dijo Murphy.

Murphy publicó información compilada en un informe que analizó la serie de problemas que la pandemia ha expuesto en sus hogares de ancianos. Estas instalaciones han demostrado ser un punto caliente para la propagación del coronavirus y resultaron en numerosas muertes entre sus residentes. En un caso, la policía dijo que se encontraron 17 cuerpos apilados dentro de una pequeña morgue dentro de un hogar de ancianos de Nueva Jersey.

Citando la revisión, el gobernador dijo que "COVID-19 no creó el problema. Exacerbó los problemas sistémicos subyacentes que afectan la atención en hogares de ancianos".

El informe incluía recomendaciones para construir instalaciones seguras y de alto funcionamiento, como: fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias; estabilizar las instalaciones y reforzar la fuerza laboral; aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, y; construir un sistema más resistente y de mayor calidad mejorando la infraestructura de seguridad y calidad.

"Una de las recomendaciones específicas requiere instalaciones para mantener los preventivos de control de infecciones", dijo Murphy. Según el informe, aproximadamente un tercio de los hogares de ancianos en el estado fueron citados por una deficiencia de prevención y control de infecciones en 2017.

Murphy lo calificó como un problema "nacional", pero dijo que el estado enfrentará el problema de frente.

La vicepresidenta ejecutiva de1199SEIU United Healthcare Workers East, Milly Silva, estuvo presente en la reunión informativa sobre coronavirus de Murphy el miércoles y agradeció a los funcionarios por compilar el informe, que calificó como un "punto de partida" para los cambios por venir y agradeció al estado por reconocer la alta demanda y el estrés enfrentado por el personal, especialmente durante la pandemia.

"Sabemos que este esfuerzo se trata de formar una respuesta efectiva en el futuro, observar las condiciones subyacentes en un enfoque sistémico y reconocer que hay problemas a corto plazo y esto requiere comunicación, coordinación y colaboración", dijo.

"A medida que avanzamos desde hoy, espero que el amplio debate en Nueva Jersey sobre el futuro de la atención esté guiado, no por la política, sino por epidemiólogos, médicos y expertos en salud pública y con las voces de los residentes de hogares de ancianos, sus familiares y los cuidadores...Si no los incluimos, no llevaremos el sistema de atención a largo plazo de Nueva Jersey al lugar donde todos merecemos que esté ", continuó Silva.