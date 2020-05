NYC ofrece más de mil habitaciones de hoteles para residentes con COVID-19 que no se pueden aislar Las personas que dieron positivo al COVID-19 en la ciudad de Nueva York, o que sientes los síntomas, y necesitan aislarse, pero no tienen un lugar para hacerlo y en sus propios hogares no es seguro, podrian calificar al programa de hoteles que les permite quedarse en un cuarto de hotel sin ningún costo y con monitoreo médico.