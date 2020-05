NY garantizará beneficios a trabajadores de primera línea fallecidos por COVID-19; EEUU enfila hacia las 100,000 muertes

Lo que debes saber Las regiones de Mid-Hudson y Long Island abrirán el martes y el miércoles, respectivamente, confirmó el domingo el gobernador Andrew Cuomo

La ciudad de Nueva York será la última región que quede bajo "PAUSA"

La ciudad de Nueva York se unió al resto del área triestatal para reabrir sus playas el viernes; todavía están cerrados a la natación y el distanciamiento físico se refuerza estrictamente

NUEVA YORK - Las sorprendentes cifras de muerte arrojan una triste sombra en el Día de los Caídos, un día ya pesado por la pérdida de vidas estadounidenses. Las muertes de los estados que componen el área triestatal se han desacelerado en las últimas semanas, pero el total continúa acercándose a 40,000 mientras que la pérdida nacional se prepara para cruzar 100,000.

Desde afuera del Intrepid Sea, Air & Space Museum de la ciudad de Nueva York el domingo, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo anunció que los gobiernos estatales y locales proporcionarían beneficios por muerte a los trabajadores públicos que murieron por COVID-19.

"Hoy decimos que honramos ese servicio, y nos aseguraremos de que todos los gobiernos del estado de Nueva York brinden beneficios por muerte a los héroes públicos que murieron por COVID-19 durante esta emergencia", dijo el gobernador. quien pidió al gobierno federal que prometiera un apoyo similar a las víctimas.

Los beneficios por fallecimiento se aplican a los innumerables trabajadores de primera línea de Nueva York, incluidos los empleados del gobierno a nivel de ciudad, condado y estado.

"Se presentaron porque les pedí que se presentaran, se presentaron porque les pedí que se presentaran. No hay un trabajador de tránsito que condujera un autobús o condujera un tren, o una enfermera que no entró en una sala de emergencias que no estaba muerto de miedo ", dijo.

Nueva York perdió otras 96 vidas por el virus, dijo Cuomo el lunes, elevando el número de muertes estatales a 23,487. Es la segunda vez en tres días que el número diario cae por debajo de 100.

La región de Mid-Hudson se está preparando para ingresar a la Fase I del proceso de reapertura del estado el martes, luego de cumplir con las siete métricas clave del gobernador Cuomo. A Long Island le dijeron el domingo que estaría listo para ingresar a la Fase I antes del miércoles.

Tanto el alcalde de la ciudad de Nueva York como la oficina del gobernador han dicho que la ciudad de Nueva York está actualmente en camino de reabrir en la primera o segunda semana de junio. Todavía tendrá que cumplir con los criterios de Cuomo para hacerlo, independientemente de dónde se encuentre en los umbrales de De Blasio.

ESTADO DE LAS REGIONES DE NUEVA YORK

La administración de Cuomo está observando de cerca los datos y preparándose para las regiones del norte del estado que pronto podrían estar listas para ingresar a la Fase II. Muchas de las regiones han estado abiertas durante una semana, la mitad del tiempo previamente anunciado por Cuomo necesario para separar cada fase del plan del estado.

Cuando se le preguntó sobre el avance de las regiones, Cuomo dijo el sábado que "dos semanas es una regla de oro" y, en última instancia, cualquier región podría reabrir tarde o temprano que el período de dos semanas diseñado para detectar retrocesos o contratiempos en el proceso de reapertura.

La segunda fase involucra servicios minoristas, financieros y profesionales, mientras que la tercera aborda la alimentación y la hospitalidad. La educación y el entretenimiento serán los últimos sectores en reanudarse, dijo Cuomo.

Según la última orden del gobernador Cuomo, se pueden reunir hasta 10 personas para fines no esenciales "siempre que se cumplan los protocolos de distanciamiento físico y los protocolos de limpieza y desinfección requeridos por el Departamento de Salud". Eso significa que las personas aún necesitan mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras personas, o usar una cubierta para la cara cuando no pueden mantener esa distancia en público.

La orden anterior de Cuomo solo permitía reuniones de ese tamaño para los servicios del Día de los Caídos (Memorial Day), pero un grupo de libertades civiles presentó una demanda desafiando la prohibición del estado de otras reuniones, lo que condujo a la nueva orientación.

Citando el progreso continuo en el aplanamiento de la curva, Murphy relajó restricciones adicionales el viernes. Él aumentó el límite de las reuniones al aire libre de 10 a 25 personas, pero señaló que las reuniones al aire libre no incluyen cenas al aire libre o graduaciones. Las reuniones en interiores permanecen limitadas a 10 personas.

La capacidad para embarcaciones chárter y de pesca, centros de bateo al aire libre, campos de prácticas y otros negocios recreativos al aire libre también aumentó a 25 en Nueva Jersey. Los campamentos recreativos, públicos y privados, pueden reabrir de inmediato, dijo Murphy.

Sin embargo, las cifras diarias de muertes en Nueva York han disminuido en todos los ámbitos. Esta semana, el estado ha promediado alrededor de 107 muertes confirmadas por virus al día, un número aún asombroso pero una mejora sombría de un tramo cercano a 800 en abril.

La ciudad de Nueva York representa dos tercios de las muertes confirmadas de COVID en todo el estado, que alcanzaron 23,282 el sábado cuando Cuomo agregó 84 nombres más a la cifra. La ciudad reporta otras 4,735 muertes probables, que suman más de 20,000. Un informe reciente de los CDC sugiere que el costo real podría ser aún mayor.

Nueva Jersey, que se encuentra en la Etapa 1 de lo que el gobernador Phil Murphy describió como un proceso de reapertura en tres etapas, ahora informa más muertes por cada 100,000 residentes que cualquier otro estado. Ha perdido al menos 11,081 personas por COVID-19.

Connecticut, que abrió esta semana los almuerzos al aire libre como parte de sus primeros pasos importantes de reapertura en todo el estado, ha reportado 3,675 muertes.

A nivel nacional, la cifra de muertes se acerca rápidamente a un sombrío hito de 100,000, con NBC News reportando casi 97,000 fallecimientos por el virus en EE UU hasta el viernes por la noche. Un nuevo modelo de proyección de virus que cura datos de 41 proyectos de modelos diferentes, el país podría perder otras 20,000 personas en las próximas cuatro semanas.