NY combatirá el brote en los asilos en busca de salvar a los más vulnerables

Lo que debes saber La ciudad de Nueva York informó su primer caso confirmado de COVID-19 el 1 de marzo; un nuevo modelo de la Northeastern University dice que casi 11,000 personas en la ciudad ya podrían haberse infectado para entonces, informó el NYT

Las proyecciones de virus actualizadas sugieren que Nueva York y Nueva Jersey pueden comenzar a relajar las restricciones después del 27 de mayo, suponiendo que se mantengan sólidas estrategias de contención, a lo cual el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se dispuso a ayudar

Hasta la fecha, se han perdido casi 22,000 vidas por coronavirus en el área triestatal; más de 375,000 personas han sido infectadas hasta lo que se conoce al momento

NUEVA YORK - Se espera que el gobernador Andrew Cuomo haga un anuncio el jueves sobre el plan del estado de Nueva York para combatir el coronavirus en hogares de ancianos, que se han denominado como la zona cero de la crisis a nivel nacional.

El gobierno federal se ha comprometido a mejorar el seguimiento y el intercambio de información sobre brotes en asilos, que según informes de Associated Press se han relacionado con al menos 8,500 muertes en todo el país. El costo real es probablemente mucho mayor; el virus es experto en matar, dijo Cuomo, y las personas en hogares de ancianos, los frágiles y los ancianos, son más vulnerables a su ataque.

Los expertos dicen que los brotes han sido alimentados por los desafíos crónicos de la industria con el control de infecciones y la escasez de personal. Muchos asilos no han reportado sus muertes y los conteos estatales pueden no incluir a aquellos que mueren sin haber sido examinados para detectar el COVID-19.

Cuomo ha incorporado datos de hogares de ancianos en el rastreador de coronavirus del estado de Nueva York; actualmente enumera asilos y centros de atención para adultos que han reportado muertes por nombre y desglosa los números totales por condado. Hasta el miércoles, el 23 por ciento de las 15,302 muertes del estado provenían de hogares de ancianos o centros de atención para adultos. El rastreador estatal no enumera todos los centros que han reportado infecciones. La semana pasada, el gobernador ordenó que los hogares de ancianos comenzaran a proporcionar esta información al estado. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones civiles.

Algunos de los brotes más grandes del país han incluido 55 muertes en un hogar de ancianos en Brooklyn. Cinco hogares en los condados exteriores han reportado al menos 40 muertes cada uno.

Nueva Jersey, que ha visto que aproximadamente el 40 por ciento de sus muertes totales por COVID-19 provienen de hogares de ancianos, lanzó un nuevo sitio web a principios de esta semana que nombra cada instalación donde se han reportado casos y se han reportado muertes. Una casa en particular, una instalación en expansión en Andover, fue atacada después de que una denuncia anónima condujo al descubrimiento de 17 cuerpos apilados dentro de una morgue improvisada. Según el New York Times, fueron trasladados allí después de ser almacenados temporalmente en un cobertizo. El gobernador Phil Murphy dijo que estaba indignado por el espantoso hallazgo y prometió una investigación exhaustiva.

Los empleados actuales y anteriores de la casa de Andover describieron condiciones viles allí incluso antes de la pandemia.

"Habría orina y materia fecal en el piso, en el pasillo, en la habitación, como si fuera asqueroso … He visto chinches en las camas de los pacientes", dijo un ex empleado. "Hemos informado esto un par de veces y no se está haciendo nada al respecto. Nada. Y luego, con el virus que ocurre … las cosas empeoraron 10 veces".

Rumbo a la reapertura: un enfoque basado en datos

Cuomo ha dicho que la reapertura de los estados será un proceso gradual, y eso realmente no puede comenzar hasta que los datos lo respalden, lo que significa que las tasas de hospitalización y mortalidad están completamente bajo control. Los números han tenido una tendencia en la dirección correcta, pero el volumen sigue siendo alto en general. Cuomo dice que nunca será cero.

"El número disminuirá a un nivel que es básicamente una constante baja. No se puede detener toda transmisión del virus", dijo Cuomo durante una entrevista en The Daily Show el miércoles por la noche. "Cuando llegas al nivel más bajo que puedes, ese es tu punto más bajo. Una vez que alcanzamos ese número, entonces podemos hablar sobre comenzar a reabrir".

Nuevas proyecciones del modelo IHME respaldado ampliamente por la Fundación Gates, en el que se basa el experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci y a menudo citado por Cuomo, sugieren que Nueva York y Nueva Jersey podrían relajar las restricciones después del 27 de mayo, suponiendo que se mantengan fuertes estrategias de contención, incluyendo pruebas, rastreo de contactos, aislamiento y limitaciones de multitudes. La línea de tiempo de Connecticut sería un poco más tarde, después del 9 de junio, dice el modelo.

El nuevo programa de búsqueda de contactos "líder en la nación" que Cuomo anunció el miércoles ayudará con la parte de contención de la ecuación. El plan todavía está en sus primeras etapas; El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ha comprometido $ 10.5 millones para desarrollarlo e implementarlo en sociedad con los investigadores de Johns Hopkins.

Cuomo dijo que el plan sería regional en su enfoque, implementado en coordinación con Nueva Jersey y Connecticut. El gobernador Ned Lamont dijo más tarde que todavía lo estaba evaluando.

IHME revisó sus pronósticos de muerte para Connecticut nuevamente el miércoles por la noche, por tercera vez en una semana. El estado ahora podría ver 3,006 muertes hasta el 2 de junio; hasta la fecha ha informado aproximadamente la mitad.

El nuevo modelo redujo ligeramente las proyecciones para Nueva York (23,232 muertes hasta el 23 de mayo) y Nueva Jersey (7,058 muertes hasta el 21 de mayo), aunque esos números aún son más altos que en la iteración del modelo del 17 de abril.

Los pronósticos más recientes tienen en cuenta los informes de la Ciudad de Nueva York sobre posibles muertes (tiene 5,052 de ellos hasta la fecha) y los datos recopilados por The New York Times.

"La gente está a punto de estallar, en un nivel. Por otro lado, ayer tuvimos 474 personas muertas", dijo Cuomo el miércoles sobre la reapertura. "Me dices cuántas personas salen y tocan a otras personas, te diré cuántas personas van a un hospital dentro de tres días. Es un equilibrio imposible".

Hasta el miércoles, Nueva York había reportado más de 15,300 muertes confirmadas, sin contar los casos probables de Nueva York, aunque los totales diarios han sido más bajos que en las últimas semanas. El total de Nueva Jersey ha alcanzado 5,063, mientras que Connecticut ha visto más de 1,500 vidas perdidas.

En este caso, el área triestatal ha reportado casi 380,000 infecciones: 257,216 en Nueva York, 95,865 en Nueva Jersey y 22,469 en Connecticut. La ciudad de Nueva York informó su primer caso confirmado el 1 de marzo. Un nuevo modelo de la Northeastern University sugiere que casi 11,000 personas ya podrían haberse infectado en la ciudad para entonces, según The New York Times.

Las cifras y la incertidumbre tienen a los neoyorquinos, decenas de miles de los cuales han perdido sus empleos en medio de esta crisis, divididos entre su deseo de volver a la normalidad y su miedo a lo que podría suceder si eso sucede demasiado rápido. Tanto Cuomo como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, han dicho que eso no sucederá.

Sin embargo, las dificultades persistirán. El estrés de esta crisis, física, emocional, mental, financiera y de otro tipo, conducirá a "TEPT para toda una generación" una vez que todo haya terminado, dijo Cuomo el miércoles.

Nueva York y Nueva Jersey han lanzado líneas directas de salud mental en medio de la pandemia.