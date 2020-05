NJ registra $200 millones en gastos en respuesta al COVID-19

NUEVA JERSEY - El gobierno del estado de Nueva Jersey ha gastado unos $200 millones en respuesta a la crisis de COVID-19 durante los aproximadamente dos meses desde que se conoció el primer caso, según se dio a conocer en los registros obtenidos por The Associated Press.

Los recibos adquiridos a través de la ley de registros públicos del Estado, muestran $197 millones en gastos, y la mayor parte provienen del Departamento de Ley y Seguridad Pública de Nueva Jersey, que alberga a la policía estatal. Los Departamentos estatales de Servicios Humanos y Salud también registraron millones en gastos.

Los cargos van desde unos $60, por los costos mensuales del servicio de reuniones con la aplicación Zoom, hasta $2.5 millones en gastos en una compañía de suministros médicos y quirúrgicos, en un caso. Existen numerosos cargos de Amazon así como miles de dólares en gastos en varios restaurantes.

Los gastos son solo una fracción del presupuesto estatal de casi $40 mil millones, pero se producen cuando Nueva Jersey está viendo una caída en los ingresos fiscales, con una tasa de desempleo del 15.3%. También eclipsaron una serie de propuestas del gobernador, Phil Murphy, antes del brote del coronavirus: había buscado $80 millones para remediar la infraestructura de agua potable del Estado y $50 millones de dólares habrían financiado un programa ampliado de matrícula universitaria que Murphy estaba buscando.

No está claro cómo pagará el estado los gastos no planificados, pero Nueva Jersey obtuvo alrededor de $2.4 mil millones en fondos federales a través de la Ley CARES, y Murphy ya solicitó a la Legislatura dirigida por los demócratas que use $600 millones de esos fondos para financiar las operaciones estatales.

Se envió un correo electrónico en busca de comentarios sobre los gastos a la oficina de Murphy.

OTROS PUNTOS SOBRE LA REAPERTURA EN NUEVA JERSEY:

Pronto se abrirán más sectores de la economía de Nueva Jersey debido a las restricciones derivadas de COVID-19, dijo el viernes el gobernador Phil Murphy.

Las carreras de caballos pueden comenzar el próximo fin de semana, mientras que los centros de cuidado infantil pueden reabrir el 15 de junio. Los deportes organizados pueden regresar una semana más tarde y los campamentos de día antes del 6 de julio, dijo Murphy durante una conferencia de prensa.

Las tendencias del brote de coronavirus del Estado van por la dirección correcta, dijo el gobernador demócrata, lo que lo llevó a aflojar la orden de dos meses de quedarse en casa. Si las tendencias continúan en la dirección correcta, Murphy dijo que las iglesias y otros servicios religiosos podrían reanudarse antes del 12 de junio, pero no llegó a garantizar su reapertura.

Las playas del estado reabrieron a tiempo para el Día de los Caídos, y Murphy aprobó las ceremonias de graduación al aire libre a principios de esta semana.

Las empresas consideradas no esenciales como casinos, gimnasios, salones y tiendas minoristas aún están cerradas.

En el último reporte Nueva Jersey tuvo alrededor de 1,100 casos nuevos de COVID-19, lo que elevó el total del Estado a aproximadamente 159,000. La cifra de muertos subió 131, llegando a 11,531 en total.

Para la mayoría de las personas, el virus causa síntomas leves o moderados que desaparecen en semanas. Los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes tienen un mayor riesgo de enfermedad más grave o muerte.