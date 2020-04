NJ ofrecerá lecciones escolares a través de la televisión pública debido a la pandemia

Lo que debes saber Estudiantes de escuelas primarias de Nueva Jersey podrán sintonizar al canal de la televisión pública del estado para seguir las lecciones escolares que se han perdido desde el cierre de las escuelas en todo el estado debido al coronavirus

NUEVA JERSEY -- Los estudiantes de escuelas primarias de Nueva Jersey podrán sintonizar al canal de la televisión pública del estado para seguir las lecciones escolares que se han perdido desde el cierre de las escuelas en todo el estado debido al coronavirus.

A raíz de las restricciones de COVID-19 que probablemente mantendrán a los estudiantes de Nueva Jersey fuera de sus aulas por semanas, NJTV, la red de televisión pública de Nueva Jersey, lanzará en colaboración con la Asociación de Educación de Nueva Jersey (NJEA) y el Departamento de Educación de Nueva Jersey una nueva serie de instrucción llamada "NJTV Learning Live".

De lunes a viernes, a partir del 6 de abril, estudiantes podrán sintonizar NJTV para ver lecciones impartidas por algunos de los maestros de escuelas públicas de Nueva Jersey. Las clases se impartirán diariamente para los grados 3 a 6 de 9 a.m. a 1 p.m. en NJTV e incluirá múltiples materias. Para ver cual es su canal local, haz clic aquí.

"A partir del lunes, cada programa de lunes a viernes de una hora ofrecerá programas para los grados 3 a 6 y cubrirá materias que incluyen lengua y literatura, matemáticas, ciencias, estudios sociales y también incluirá arte, música y educación física", dijo el gobernador Phil Murphy el jueves durante su rueda de prensa. "La instrucción del tercer grado comenzará a las 9 a.m., el cuarto grado a las 10 a.m., el quinto grado a las 11 a.m. y la instrucción del sexto grado al mediodía".

El objetivo de la iniciativa es mejorar el aprendizaje remoto que los estudiantes de Nueva Jersey ya están haciendo con sus escuelas locales.

La serie será presentada por Kimberly Dickstein Hughes, galardonada con el Premio de Maestra del Año 2019-2020.

"Este es un gran ejemplo de cómo los habitantes de Nueva Jersey se unen, desde educadores hasta locutores, para ayudar a mejorar el aprendizaje de los estudiantes en todo el estado", dijo el Comisionado de Educación, Lamont O. Repollet. "Esta asociación demuestra el tipo de compromiso e idealismo que vemos en toda la comunidad escolar de Nueva Jersey".

Las lecciones de NJTV se transmitirán en vivo y se archivarán en el sitio web de la red, NJTVonline.org.

Decenas de maestros de todo Nueva Jersey, que Murphy ha calificado como "los mejores de la nación, los mejores del mundo", han sido reclutados para ayudar con el contenido del programa.

El equipo está preparada para proporcionar hasta 10 semanas de programación de aprendizaje remoto, que llevará a la mayoría de los niños hasta el final de este año escolar.

"Nada es mejor que la instrucción presencial impartida por un maestro en el aula, pero mientras todos estamos haciendo nuestra parte para aplanar la curva, los miembros de NJEA también están buscando todas las oportunidades para ayudar a los estudiantes a seguir aprendiendo", dijo el presidente de NJEA Marie Blistan, “Estas lecciones proporcionarán un valioso enriquecimiento y complementarán lo que los estudiantes ya obtienen de sus propios maestros. También mostrarán el increíble trabajo que nuestros educadores continúan haciendo todos los días, incluso en medio de una pandemia ".