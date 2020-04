Neoyorquinos siguen esperando por seguro de desempleo a pesar del nuevo sistema

NUEVA YORK -- Muchos neoyorquinos enfrentan la realidad de tres o cuatro semanas sin dinero, luego de múltiples inconvenientes en el abrumado sistema de solicitud de desempleo estatal. Algunos dicen que no pueden pagar el alquiler o las facturas, otros no tienen dinero para alimentar a sus hijos.

El Departamento de Trabajo (o DOL por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York lanzó un nuevo sistema de aplicaciones la semana pasada después de ser criticado por obligar a miles de neoyorquinos recién desempleados a llamar a una línea directa que no estaba equipada para atender la demanda.

Nuestra cadena hermana News 4 New York habló con múltiples solicitantes que habían registrado miles de llamadas al departamento durante un período de semanas, solo para llegar a una línea ocupada, mientras que más de 10,000 personas firmaron una petición pidiendo una solución urgente al sistema de solicitud.

Sin embargo, la nueva página web, lanzado en asociación con Google, todavía deja muchas aplicaciones suspendidas, a pesar de prometer una llamada a todos los solicitantes dentro de las 72 horas después. Desde entonces, NBC 4 recibió más de 400 correos electrónicos de solicitantes que aún no han recibido una llamada. Algunos querían compartir sus historias, otros simplemente estaban desesperados por obtener información.

María, una madre en Nueva York, ha estado tratando de contactar al departamento desde el 20 de marzo, y hasta el 15 de abril no se había completado su solicitud. María fue despedida de su trabajo en un hotel en el centro de Manhattan debido a COVID-19, y pidió que usara su primer nombre para proteger la identidad de sus hijos.

"Tengo tres hijos que muy pronto no tendré dinero para alimentarlos", dijo, enviando una foto de cientos de llamadas al departamento de trabajo. "Así es como se ve mi registro de teléfono todos los días y es [un número reducido de llamadas] solo porque estoy frustrado y algunas veces lloro. No es justo que mis hijos pasen por una pandemia y vean a su madre llorar".

Hasta el martes, María dijo que había recibido una llamada de una mujer servicial del departamento, pero luego se le notificó que tendría que volver a llamar. "Así que volví a llamar. Y aún no he logrado comunicarme".

Si se encuentra en la ciudad de Nueva York y necesita alimentos, haz clic aquí para obtener una guía de la ciudad sobre recursos de asistencia alimentaria.

Mientras tanto, Chaudhary Harris, estudiante de doctorado en química orgánica en la Universidad Stony Brook, escribió preocupado por su madre y su tía que viven en Queens y fueron despedidas debido al brote.

"Venden recuerdos que dicen IHeartNY a turistas de todo el mundo", dijo.

Sin embargo, debido a una caída en el turismo, probablemente estarán desempleadas por algún tiempo. Harris dijo que su madre y su tía han estado tratando de comunicarse con el departamento durante semanas después de completar la solicitud, llamando cientos de veces. Hasta el martes no habían recibido una llamada, y su madre tenía miedo de salir de la casa en caso de que perdiera la llamada.

"Estas son mujeres solteras que no hablan bien inglés. Son ciudadanas estadounidenses, pero si continúa así, podrían perder su apartamento y, en lugar de quedarse sin hogar, comprarán un boleto a Pakistán (donde nacieron) y vivirán en un pueblo ", dijo. "El futuro es incierto y la pregunta es: ¿le das al dueño del edificio el poco dinero que te queda, lo guardas para comida o corres a un país tercermundista donde ese dinero durará más?"

Muchos otros correos electrónicos que recibió News 4 New York dejaron al descubierto la frustración y la angustia por la que atravesaban muchos neoyorquinos.

Hispana en Corea del Sur habla con Telemundo Las Vegas para hablar de la situación en el país.

"Todavía no he tenido noticias suyas, han pasado más de 72 horas", escribió un neoyorquino. "Tengo una familia de cinco personas que alimentar. He intentado llamarlos y simplemente no puedes conectarte. Voy a tener que hacer algo pronto. No sé cómo voy a alimentar a mi familia. Yo tengo 55 años. Pasé todos nuestros ahorros de toda la vida para obtener la custodia de nuestra nieta de cuatro años. Hemos estado viviendo durante el último año de cheque en cheque. ¿Qué podemos hacer?"

Otro individuo envió un correo electrónico desesperado antes de que su teléfono fuera cortado debido a la falta de pago.

"Literalmente he estado llamando de 600 a 800 veces al día todos los martes … y también los jueves, viernes y 3,000 veces el sábado desde el 9 de marzo de 2020. Por favor, ayúdenme a mí y a mi hija, no tenemos dinero ni comida. Somos solo los dos y necesitamos desesperadamente que se procesen mis beneficios de desempleo".

Otros expresaron su decepción con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien dijo el jueves pasado que lo importante era que todos obtendrían sus derechos completos, eventualmente.

Muchos neoyorquinos también compartieron sus frustraciones en un grupo de Facebook que se ha incrementado a 20,000 usuarios en las últimas semanas. La administradora de la página, Sara Gordon, dijo que muchos en el grupo todavía estaban esperando la llamada telefónica que se suponía que debía ocurrir dentro del plazo de 72 horas.

"Muchos están desesperados", dijo.

Los casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo superaron este miércoles los dos millones, según los datos proporcionados por la Universidad estadounidense Johns Hopkins, que también reportó un total de 128,071 fallecidos en todo el planeta.

Sin embargo, Gordon agregó que parecía que cada vez más miembros estaban, "gradualmente" completando sus reclamos, y que el departamento estaba haciendo lo mejor que podía en una situación para la cual sus sistemas no estaban diseñados.

"Sin embargo, el [Departamento de Trabajo] aún puede hacer más para remediar la situación. El siguiente paso es conseguir que las personas obtengan su dinero", dijo Gordon.

El estado dijo el jueves que había recibido 810,000 reclamos desde el 9 de marzo. De esos reclamos, 600,000 han sido procesados, con más de 200,000 reclamos aún en limbo.

News 4 New York recopiló las preguntas más frecuentes de correos electrónicos por parte del público y se las envió al Departamento de Trabajo del estado.

A continuación encontraras las respuestas obtenida. Se actualizarán a medida que escuchemos del departamento.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus respondió al retiro de fondos de EEUU.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SOLICITUD DE DESEMPLEO

Si los solicitantes perdieron la llamada del Departamento del Trabajo, ¿qué deberían hacer?

Si pierden la llamada, el Departamento de Trabajo volverá a llamar, dice el departamento.

Si un solicitante presentó su aplicación antes de que se publicara la nueva página web, ¿aún necesita llamar?

No. El departamento te llamará.

Muchos solicitantes no recibieron una llamada dentro de las 72 horas. Algunos aplicaron recientemente, algunos aplicaron hace semanas. ¿Qué deben hacer los solicitantes si aún no recibieron una llamada?

El departamento proporcionó esta respuesta a la pregunta: "Cientos de miles de neoyorquinos han sido contactados a través de las mejoras en nuestro sistema de Seguro de Desempleo y seguimos prestando más servicios cada día. Nuestro equipo de DOL está trabajando las 24 horas para servir a sus compañeros neoyorquinos y nuestra prioridad número uno es obtener sus beneficios. Nos estamos comunicando con miles de neoyorquinos diariamente, ingresando más información y procesando más reclamos.

"Al igual que otros estados en todo el país, Nueva York está viendo la mayor cantidad de reclamos de seguro de desempleo desde la Gran Depresión y muchos de esos reclamos llegaron dentro de un período de dos semanas y media. Este es un proceso y cada día más y más neoyorquinos reciben sus beneficios. Les obtendremos todos los beneficios que se les deben".

¿Cuál es el sistema para devoluciones de llamadas? ¿Se llama primero a las personas que están en espera más tiempo?

El representante del departamento está recibiendo aclaraciones sobre a quién se llamará primero.

Varias personas le dijeron a News 4 New York que recibieron una llamada y le dieron datos personales a la persona que llama, pero su reclamo aún está pendiente en línea. Les preocupa que hayan dado información a un estafador. ¿Cómo pueden las personas saber si están hablando con el DOL?

Muchos miembros del personal del DOL trabajan de forma remota debido al brote de COVID-19, por lo que la llamada del departamento se mostrará como un número privado, dice el departamento.

"Es por eso que estamos recordando a los neoyorquinos que cualquiera que llame desde el Departamento de Trabajo verificará su identidad al proporcionar la fecha en que los reclamantes presentaron su solicitud de Seguro de Desempleo y el tipo de reclamo que presentaron, que es información a la que solo nuestros representantes tendrían acceso, dijo el departamento. "Nuestros representantes pueden solicitar cierta información personal para verificar la identidad del reclamante y completar su solicitud".

Varias personas le dicen a News 4 que no pueden restablecer su información de inicio de sesión, y esto les impide acceder la solicitud. Dicen que no pueden comunicarse con el soporte técnico para restablecer esta información. ¿Que deberían hacer?

Si las personas tienen problemas con sus ID de NY.GOV, pueden llamar al 1-800-833-3000. Seleccione el idioma, luego presione 2, dice el departamento.