Miles de neoyorquinos hacen fila para obtener alimentos de emergencia durante ‘pop up’

NUEVA YORK -- Las Caridades Católicas de Brooklyn y Queens (mejor conocidas como Catholic Charities Brooklyn & Queens) organizaron una distribución "pop up" de alimentos completamente gratis en Elmhurst, Queens -- todo en un intento por ayudar a las comunidades gravemente afectadas por la pandemia COVID-19.

La distribución de alimentos tuvo lugar en la Iglesia Católica St. Bartholomew ubicada en la avenida Whitney desde las 10:00 a.m. a 2:00 p.m. el viernes. La iglesia está a solo unas cuadras del Hospital Elmhurst. La organización distribuyo bolsas de comida y proporciono al público acceso a asistencia, información y recursos adicionales.

"Era como se esperaba: una fila muy larga con más de 2,000 personas esperando. Pudimos ayudar a 1,382 individuos", dijo Lucy Garrido-Mota, portavoz de la organización.

"Preparamos 1220 bolsas (3 comidas para una familia de 3) que totaliza 10,980 comidas", según Garrido-Mota. "Además, 162 familias recibieron productos y tarjetas de alimentos de $ 25 para comestibles en cualquier supermercado".

No obstante, este pop up no será el único que tendrá lugar en el área. Otro está programado para la próxima semana, aunque aun no se sabe con certeza donde tendrá lugar.

Sin embargo, Garrido-Mota recalca que hay 16 localidades de despensas de alimentos permanentes en el área dispuestos a ayudar a individuos todos los días. Para más información sobre estas localidades, haz clic aquí.

Las Caridades Católicas de Brooklyn y Queens está respondiendo a las familias trabajadoras en este y otros vecindarios de inmigrantes empobrecidos proporcionando despensas de alimentos emergentes, acceso a servicios de apoyo a través de nuestro centro de llamadas y servicios de salud mental a través de la telemedicina.

Según el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, al 28 de abril, Queens tenía 49,559 casos confirmados de COVID-19, con 4,817 muertes reportadas, la mayoría en la ciudad de Nueva York.

Brooklyn y Queens representan casi el 60% de todos los casos de COVID-19 en el área metropolitana de Nueva York. Elmhurst es uno de los códigos postales con mayor diversidad étnica en los Estados Unidos.

Las Caridades Católicas de Brooklyn y Queens estarán en el epicentro del coronavirus, proporcionando casi 11,000 comidas por valor de alimentos en esta distribución emergente de alimentos.

En las últimas tres semanas y media, Caridades Católicas Brooklyn y Queens habrán proporcionado más de 40,300 comidas en distribuciones de alimentos emergentes de emergencia en Brooklyn y Queens.

Además, las Caridades Católicas de Brooklyn y Queens también están proporcionando más de 100,000 comidas en sus despensas de alimentos en ambos distritos y est á n viendo un aumento del 100% en la demanda de alimentos en sus despensas de alimentos existentes.

No obstante, Garrido-Mota dice que la organización también vio un aumento impactante de donaciones por parte de personas en la comunidad.

"Realmente es conmovedor", dijo Garrido-Mota sobre la cantidad de individuos que están donando.

Para obtener más información sobre como donar, haz clic aquí.