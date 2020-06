Más jóvenes en NJ están dando positivo por COVID, advierten los funcionarios

Lo que debes saber La tasa de jóvenes que dieron positivo por coronavirus ha visto un aumento dramático en Nueva Jersey, representando casi una cuarta parte de todos los casos de junio, anunciaron el martes funcionarios estatales.

En abril, este grupo de edad representaba el 12 por ciento de los casos. Sin embargo, la tasa aumentó al 22 por ciento de los casos en junio.

Según el comisionado de salud, más de 640 residentes entre las edades de 18 y 29 han sido hospitalizados debido a complicaciones de este virus y ha habido más de 50 muertes entre este grupo de edad.

"En Nueva Jersey, hemos visto un aumento en el porcentaje de casos entre las edades de 18 y 29 años", dijo la comisionada del Departamento de Salud del estado, Judith Persichilli, durante la sesión informativa diaria sobre coronavirus del gobernador Phil Murphy.

"Si bien sabemos que parte de este aumento puede atribuirse a un aumento en el acceso a las pruebas, todavía estamos preocupados por esta tendencia", dijo Persichilli.

Los funcionarios estatales están particularmente preocupados por las reuniones en la costa de Nueva Jersey y en los bares.

"Las personas se reunieron en estos lugares, lo que aumenta el riesgo de propagar COVID-19 entre sí y luego a una comunidad más amplia", dijo Persichilli, recordando al público que "las personas de cualquier edad pueden contraer enfermedades graves por COVID-19".

"Aunque representan un pequeño porcentaje de casos, hospitalizaciones y muertes, esta población puede transmitir el virus a las poblaciones más vulnerables", dijo Persichilli. "Por lo tanto, cuantos menos jóvenes se infecten, menor será el riesgo para la población de más edad. Ciertamente es el momento de que la generación más joven retribuya a todos los que los rodean y las generaciones más viejas. Necesitamos que todos los residentes sigan tomando precauciones, no solo para protegerse sino para protegernos a todos. El distanciamiento social, usar una máscara, lavarse las manos, hacerse la prueba, son medidas que salvan vidas".

Un aumento en el número de casos de COVID-19 entre los adultos jóvenes ha sido una tendencia emergente en numerosos estados. Florida, Texas y Carolina del Sur han visto que más personas menores de 30 años están dando positivo. Según Persichilli, muchas de estas personas no han tenido ningún síntoma, por lo que no saben que están contribuyendo a la propagación de este virus.

Esta noticia llega el mismo día en que el gobernador Phil Murphy anunció el siguiente paso en la Fase II: reabrir parques de atracciones y acuáticos, así como parques de juegos, incluso en el paseo marítimo de la costa de Nueva Jersey antes del día feriado del 4 de julio

Un día antes, el lunes, Murphy advirtió a residentes de Nueva Jersey que podría tener que pausar el plan de reapertura actual si las tendencias de salud actuales empeoran durante la próxima semana. Si aguantan, dijo que pronto podrá establecer una fecha para el inicio de la Etapa 3.

Al día siguiente, las tasas de positividad aumentaron, dijo Murphy el martes.

"No podemos hacer que un aumento de un día en nuestras métricas de salud se convierta en una tendencia porque la gente renunció al distanciamiento social", dijo el gobernador. "Entiendo que hay emoción acumulada para volver [a la normalidad]. Todos queremos salir. No hay razón de ser un tonto. Mantén tus distancias. Usa tus máscaras. Sé inteligente y cortés: el mundo no se trata de ti. No seas el tonto que lo arruina para todos los demás ".

Nueva Jersey se encuentra ahora en la Etapa 2. Esta semana dio otro gran paso: reabrir piscinas, servicios de cuidado personal y deportes organizados sin contacto. Murphy también aumentó el límite de las reuniones al aire libre a 250 y espera que el límite aumente a 500 para cuando las graduaciones socialmente distantes puedan reanudarse en el estado el 6 de julio. Los grupos en interiores ahora tienen una capacidad de hasta el 25 por ciento, pero no pueden exceder las 100 personas.

En este momento, el plan es reabrir los centros comerciales interiores con limitaciones el 29 de junio. Las comidas en interiores pueden reanudarse al 25 por ciento de capacidad (para comenzar) el 2 de julio. Los casinos también pueden reabrir ese día con las mismas limitaciones de capacidad.