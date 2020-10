Líder de protestas enfrenta cargos de disturbios y encarcelamiento ilegal por ataque

NUEVA YORK -- El líder de la protesta COVID de Brooklyn la semana pasada que se convirtió en un ataque violento contra un conocido periodista local está bajo custodia y enfrenta cargos de incitación a disturbios y encarcelamiento ilegal, dijo el domingo por la noche el NYPD.

Se espera que Heschy Tischler sea procesado el lunes por el ataque del 7 de octubre contra el reportero Jacob Kornbluh, quien alegó que fue atacado después de que Tischler lo señaló a la multitud. Tischler es el mismo alborotador desenmascarado que causó estragos en una reunión informativa de funcionarios de salud en un punto de acceso de Brooklyn hace dos semanas.

Tischler fue arrestado por la policía de Nueva York y será acusado con cargos por incitar a disturbios y por encarcelamiento ilegal en relación al ataque del 7 de octubre contra el periodista Jacob Kornbluh.

Kornbluh, reportero de Jewish Insider, dijo que fue atacado el miércoles por la noche en Borough Park. El periodista señaló que fue agredido después de que Tischler, quien ganó la atención de toda la ciudad tras interrumpir a los funcionarios de salud durante una conferencia de prensa hace dos semanas, lo apuntó en la multitud.

A screaming, unmasked heckler interrupted the start -- and later additional parts -- of a briefing by health officials in Brooklyn Friday as they provided an update on emerging COVID clusters there and in Queens that have become so severe they may prompt the first new shutdowns in New York City in months.

Tischler, un candidato al Concejo Municipal que fue captado por la cámara haciendo comentarios abusivos sobre la esposa del alcalde y otras personas, acusó a Kornbluh de crear una falsa alarma.

También estuvo entre los que cortaron las cadenas de los parques infantiles en la primavera después de que el estado ordenó sus cierres debido a la pandemia en curso.

Los manifestantes se reunieron frente al distrito 66 el domingo por la noche después de que Tischler fue detenido. A la mañana siguiente, la policía de Nueva York confirmó que mandaron agentes fuera del apartamento de Kornbluh para su protección después de que los manifestantes se mudaran allí.

El viernes por la mañana, el alcalde Bill de Blasio dijo que los arrestos en el caso vendrían "en breve" y que debieron haber ocurrido antes. Ese mismo día, Tischler tuiteó que esperaba ser arrestado el lunes por la mañana.

En videos publicados el domingo en la noche en las redes sociales, se ve como Tischler expresa su indignación por ser arrestado e insiste en que la Policía de Nueva York estaba rompiendo algún tipo de trato.

Tischler calificó su arresto como una "maniobra política" en Twitter. Ha dicho que creía que sus interacciones con Kornbluh estaban protegidas por la Primera Enmienda. Información sobre un posible abogado para Tischler no estaba disponible de inmediato.

El encuentro con Kornbluh ocurrió cuando estallaron grandes protestas en Borough Park luego de que el gobernador Andrew Cuomo restableciera las restricciones de COVID en escuelas, negocios y lugares de culto en áreas donde las tasas de infección por coronavirus se han disparado en las últimas semanas.

La mayoría de las áreas que enfrentan cierres son el hogar de grandes poblaciones judías ortodoxas, y los líderes religiosos se han quejado de ser señalados. El aumento en los casos coincidió con las fiestas judías consecutivas a fines de septiembre.

Cuomo dijo el domingo que las llamadas áreas calientes de COVID contienen 2.8 por ciento de la población del estado, sin embargo, han tenido 17.6 por ciento de todos los casos confirmados positivos reportados durante la última semana. También han contribuido a un aumento en el total de hospitalizaciones por COVID en todo el estado, que se han duplicado durante el último mes.