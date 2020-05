Las playas de Nueva York abren con severa advertencia

NUEVA YORK - Llegó el día para disfrutar de un fin de semana feriado, y las las playas de nuestra área finalmente están abiertas, pero no sin una enfática advertencia.

En lo que pueden ser las únicas aperturas que sucedan según lo programado en medio de la pandemia, todas las costas de los tres estados dieron la bienvenida a los amantes de la playa a partir del viernes. No será un fin de semana del Día de los Caídos como de costumbre. La capacidad está limitada al 50 por ciento. Se requiere un distanciamiento físico estricto. Las máscaras son obligatorias cuando las personas no pueden mantenerse a 6 pies de distancia. Los puestos de comida en Nueva York están cerrados. Muchas de las amenidades en los paseos tablados, en especial la costa de Nueva Jersey, no estarán disponibles.

Para los residentes del área metropolitana desesperadamente ansiosos por volver a una apariencia de vida tal como la conocían, eso ni siquiera importa. El tiempo no será bueno: todo el fin de semana festivo presenta temperaturas relativamente frías para esta época del año y los viernes y sábados pueden ver algo de lluvia. Eso tampoco importa.

Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut esperan grandes multitudes dada la demanda acumulada. El gobernador Andrew Cuomo advirtió a los neoyorquinos antes de las aperturas que algunas playas podrían alcanzar el 50 por ciento de capacidad a media mañana del viernes. La gente será rechazada una vez que eso suceda. Varios condados, incluidos Westchester y Nassau, han restringido sus costas solo a los residentes, preservando las limitadas franjas de arena para las personas que viven dentro de sus fronteras.

Si bien las playas de la ciudad de Nueva York permanecen cerradas para nadar, el NYPD dijo el jueves por la noche que abrirían para tomar el sol. Los amantes de la playa pueden entrar al agua hasta los tobillos. Practicar surf también está bien. Se requiere un distanciamiento estricto, junto con otras precauciones.

El alcalde Bill de Blasio reconoció que este fin de semana festivo plantea un desafío particular para esta ciudad. Las patrullas de playa de NYPD aumentarán un 30 por ciento y las patrullas del Departamento de Parques también estarán vigentes para asegurarse de que las personas entiendan las reglas básicas, dijo el alcalde. No dudarán en hacerlas cumplir si es necesario. Cincuenta vehículos de la ciudad recorrerán las calles de los cinco condados haciendo anuncios amplificados para recordar a las personas las pautas.

Algunos pueden estar en desacuerdo con ciertos aspectos del plan, dijo De Blasio. Pero dice que es lo que hay que hacer para salvaguardar la salud pública.

"Podríamos poner cercas y cerrar las playas por completo. Pero ese no es nuestro objetivo", dijo de Blasio el viernes. "Todos hemos luchado para llegar tan lejos como hemos llegado en estas últimas semanas. Tenemos mucho impulso ahora. Tenemos que mantenerlo. Si nos liberamos demasiado, comenzaremos a retroceder y lo último que queremos es más restricciones en nuestras vidas. No podemos permitir que eso suceda. No dejaré que eso suceda ".

Si bien los restaurantes en Connecticut han reabierto para cenar al aire libre, ese no es el caso en la ciudad de Nueva York, el alcalde recuerda al público. Recoger, no pasar el rato. El NYPD prestará especial atención a las áreas que han visto hacinamiento.

Los autobuses, el metro y los trenes podrían estar un poco más llenos este fin de semana; la MTA sigue funcionando solo en su horario de servicio esencial. De Blasio dijo el jueves "no queremos gente en el transporte público". Esto a medida que los neoyorquinos se ven más tentados a abandonar sus hogares.

Funcionarios de la MTA emitieron súplicas públicas colectivas el jueves pidiendo a las personas que se queden en casa.

"No podemos arriesgarnos a abrumar el sistema", dijo Craig Cipriano, vicepresidente superior interino del Departamento de Autobuses de Tránsito de Nueva York. "Por favor, no tome autobuses a la playa este fin de semana".