Las muertes por el COVID-19 en NY superan las 10 mil; Cuomo declara que lo “peor ha pasado”

Lo que debes saber Los siete gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Rhode Island, Massachusetts y Delaware se unieron para crear una estrategia de reapertura económica conjunta

Los signos muestran que la curva de infecciones se está aplanando; el gobernador Andrew Cuomo advierte que el número de muertos podría seguir aumentando, describiéndolo como un "indicador rezagado".

Más de 273,000 personas tienen el coronavirus en el área triestatal y más de 13,000 han perdido la vida; el gobernador Murphy dice que NJ han no ha llegado al pico de contagios.

Las muertes por el COVID-19 en el área triestatal superan las 13,000 y los casos sobrepasan los 300,000; ahora la pregunta no es cuándo volveremos a la normalidad sino cómo lo haremos.

Una nueva coalición de siete gobernadores liderada por el de Nueva York, Andrew Cuomo, estan analizando cómo reabrir la economía y responder a esa pregunta. Esto junto al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, el de Connecticut, Ned Lamont, el de Pensilvania, Tom Wolf, el de Delaware, John Carney, el de Massachusetts, Charlie Baker y la gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo. Ellos han lanzado un grupo de trabajo regional para desarrollar un enfoque conjunto para restaurar la economía y hacer que la gente vuelva trabajo.

El gobernador Cuomo dijo el lunes que se trata de crear un camino para facilitar el proceso no para reprimirlo; ni de aislamiento; y pensar quién es un trabajador esencial. Habrá incrementos y puntos de resolución con el tiempo.

Cuomo ofreció una frase particularmente esperanzadora el lunes, declarando que "lo peor ya pasó", ya que anunció que el número diario de muertos en Nueva York había caído por debajo de las 700 por primera vez en una semana. Pero advirtió que no hay que bajar la guardia y “seguir siendo inteligentes".

Si bien Cuomo dice que lo peor pudo haber pasado, dice que la crisis en sí misma probablemente no pasará hasta que tengamos una vacuna, que podría ser dentro de un año a 18 meses, si no más. Ha pedido pruebas más generalizadas para ayudar a reactivar la economía, emitiendo repetidas súplicas, junto con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio y otros, al gobierno federal para llevarlo a escala. Nuevas estrategias de prueba están en proceso. La Universidad de Rutgers, por ejemplo, acaba de recibir la autorización de emergencia de la FDA para la primera prueba de saliva en los Estados Unidos para diagnosticar COVID-19. También se están desarrollando pruebas de anticuerpos más escalables.

Nueva York ha realizado más pruebas de COVID-19 per cápita que, en cualquier parte del mundo, pero Cuomo dice que aún no es suficiente. El gobernador dice que cree que es la clave más crítica para desbloquear la economía, y reiteró su llamado para que los federales: "No tenemos esa capacidad ahora y los estados no pueden hacerlo solos ", dijo.

A Cuando se le preguntó sobre la afirmación del presidente Trump de que él tiene la autoridad total para reabrir los estados. Este respondió que el mandatario "está equivocado en ese punto". También hizo hincapié a la importancia de reabrir gradualmente.

"Si no lo hacemos de forma gradual y controlada, los casos del virus aumentarán y eso sería una lástima, y luego tendríamos que comenzar de nuevo", dijo Cuomo.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, está de acuerdo con Cuomo.

"Todavía la crisis está presente ", dijo el lunes. "Todavía tenemos que seguir trabajando y comenzar a poner las piezas del rompecabezas que sabemos que necesitamos para que los casos no vuelvan a crecer".

El lunes el presidente Trump, dijo en su conferencia de prensa diaria, que la decisión de reabrir la economía dependía de él, no de los gobernadores, igual que decidir cuándo reabrir la vida pública. El mandatario dijo que él tiene "la autoridad es total". "

"No sé de qué está hablando el presidente, francamente", dijo Cuomo en el Today Show el martes por la mañana, calificando la sugerencia de "absurda".

Aunque la curva de los nuevos casos de COVID-19 se ha aplanado más o menos ahora, las personas todavía se están enfermando, las personas aún están siendo intubadas y puestas en cuidados intensivos, y las personas aún mueren. No hubo casos confirmados a finales de febrero. Hasta el lunes, Nueva York tenía casi 200,000 por su cuenta, con más de 10,000 muertos. Eso es aproximadamente un tercio de todos los casos en todo el país, y más del 40 por ciento de las muertes.

Más de 7.300 personas han perdido la vida un mes después de confirmase la primera muerte en la ciudad de Nueva York.

"Hay mucho dolor en esta ciudad en este momento, y creo que deberíamos tener mucho cuidado de no declarar una nueva realidad hasta que estemos seguros. No estoy seguro de que tengamos una curva aplanada", dijo de Blasio en MSNBC el lunes.

Bill de Blasio quiere ver bajar la cantidad de hospitalizaciones, de admisiones a los cuidados intensivos y el porcentaje de personas que dieron positivo en todas las tendencias durante al menos 10 días antes de considerar la posibilidad de reducir las restricciones en la ciudad.

"Hagamos esto de la manera correcta, terminemos con esta enfermedad de una vez por todas", dijo de Blasio.

Murphy advirtió contra el reinicio de la economía demasiado rápido. Él dice que no hay nadie a quien le gustaría ver un reinicio económico más que él, pero teme que algo demasiado repentino pueda desencadenar un resurgimiento en Nueva Jersey, que sigue siendo el segundo país más afectado después de Nueva York. Hasta el lunes, tenía casi 65,000 casos y más de 2,400 muertos. Connecticut reportó un total de 13,381 casos el lunes, ya que su número de muertos superó los 600.

Pero esa curva plana llegará en algún momento. Uno de los modelos de virus más ampliamente citados, del IHME respaldado por la Fundación Gates, estima que las muertes en nuestra área terminarán más o menos para la primera semana de mayo, suponiendo que se mantenga el distanciamiento social.

Nuevas proyecciones pronostican que las muertes relacionadas con el virus llegarán a aproximadamente 14,500 en Nueva York y 4,400 en Nueva Jersey para el 1 de mayo. Connecticut probablemente no verá estabilizar su curva hasta principios de junio, cuando se espera que alcance alrededor de 5,400. Ese mismo modelo predice más de 50,000 muertes a nivel nacional alrededor del mismo tiempo.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha visto más de 583,000 casos y casi 24,000 muertes, según estimaciones de NBC News.