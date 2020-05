Las muertes de Nueva York aumentan repentinamente en casi 1,000 tras un aparente cambio en los informes

Lo que debes saber Más de 31,800 personas en el área triestatal han muerto a causa de COVID-19, aunque las autoridades reconocen que la cifra real es probablemente mayor; otros indicadores como la tasa de infección y las hospitalizaciones diarias continúan disminuyendo lentamente

Algunas partes del país han sido agresivas en sus esfuerzos por reabrir; Los expertos dicen que las tasas de infección están aumentando fuera del área de Nueva York

Hasta la fecha, Estados Unidos ha reportado cerca de 75,000 muertes por virus y más de 1.2 millones de infecciones

NUEVA YORK - Nueva York informó un aumento inesperado de casi 1,000 muertes como resultado de COVID-19 el miércoles por la noche, un pico discordante e inexplicable que puede reflejar un cambio en la forma en que el estado cuenta las muertes en lugar de un aumento repentino.

El estado normalmente actualiza su rastreador COVID-19 a primera hora de la tarde todos los días. La actualización del miércoles no llegó hasta después de las 8 p.m., cuando enumeró el número de muertos por virus llegó a 20,597, un salto de 952 desde su actualización diaria anterior. Las 952 "nuevas" muertes fueron más de cuatro veces mayores que las 232 muertes diarias que el gobernador Andrew Cuomo anunció en su sesión informativa sobre coronavirus más temprano en el día.

No estaba claro de inmediato por qué los números aumentaron dramáticamente en el transcurso del día, pero puede ser que el estado modificó su política de informes para incluir a algunas personas que probablemente murieron por el virus pero que nunca se hicieron una prueba de laboratorio que confirmara que eran positivas. El rastreador estatal informa las muertes en hogares de ancianos y cuidado de adultos por separado; los datos de hogares de ancianos publicados el miércoles eran una nueva tabla que incluía las presuntas muertes en asilos hasta el 5 de mayo.

Los datos generales de mortalidad del estado no incluyen un recuento separado de presuntas muertes, por lo que no está claro qué conjuntos de datos se contabilizan en el último número de 20,597. Es probable que Cuomo sea interrogado sobre los datos en su sesión informativa diaria el jueves.

La ciudad de Nueva York ha estado contando muertes por virus probables, casos en los que los certificados de defunción incluyen COVID-19 o un equivalente como la causa, desde hace semanas, de acuerdo con las pautas de los CDC. Hasta el miércoles, había reportado 5,359 de ellos además de casi 14,000 muertes por virus "confirmadas".

En última instancia, es una métrica difícil de trazar con un verdadero sentido de certeza. En general, los expertos coinciden en que el número de muertes reportadas es probablemente mucho más bajo que el número real. También están de acuerdo en que la cantidad de infecciones reales es asombrosamente más alta que la cantidad que informan los estados.

En Nueva York, Cuomo se centra en los datos disponibles y analiza las tendencias. La tasa de infección ha sido más crítica para sus propósitos que el número reportado de casos. Y eso, según los datos, se ha ralentizado, desde un punto en que cada neoyorquino infectado enfermaba al menos a otro neoyorquino, que según el gobernador define un "brote", a una proporción de 0.7 en la última semana.

A medida que la tasa de infección del estado disminuye, el gobernador está cambiando su atención a los nuevos casos que ingresan a los hospitales en un esfuerzo por refinar la estrategia de contención. Los hallazgos iniciales sugieren que la mayoría de los casos nuevos son personas mayores de color que han estado sin salir de sus hogares de la ciudad de Nueva York y aún se están enfermando.

El gobernador dijo que una abrumadora mayoría de los nuevos ingresos hospitalarios son personas ingresadas desde su casa que no han estado viajando, y es un recordatorio evidente de lo crucial que es tomar precauciones de seguridad personal.

"Refuerza lo que hemos estado diciendo, y gran parte de esto se reduce a lo que usted hace para protegerse", dijo Cuomo el miércoles. "Todo está cerrado, el gobierno ha hecho todo lo posible … ahora depende de usted".

En la ciudad de Nueva York, las tres métricas que el alcalde Bill de Blasio enfatiza públicamente cada día han mostrado un progreso constante. Pero si bien el progreso general ha sido consistente en esos marcadores (número de nuevas hospitalizaciones, admisiones actuales en cuidados intensivos y porcentaje de personas con resultados positivos), rara vez se mantiene en los tres durante días consecutivos. Eso es lo que se necesitará para comenzar a pasar a la siguiente fase de la crisis, dicen las autoridades.

"Tanto la ciudad como el estado están al otro lado de la curva, lo hemos estado por un tiempo", dijo Cuomo a MSNBC la noche del miércoles. "Queremos ver hasta dónde baja. El número de muertes sigue siendo terriblemente alto … pero todas las flechas apuntan en la dirección correcta".

Nueva Jersey se ha retrasado un poco en comparación con Nueva York en la pendiente descendente. El gobernador Phil Murphy agregó más de 300 muertes el miércoles en su estado, que es de 8,549. Aún así, también dice que la tasa de infección de su estado está disminuyendo, junto con las hospitalizaciones diarias.

Connecticut, que ha sido el menos afectado de los tres estados, ha perdido 2,718. De los tres gobernadores locales, Ned Lamont ha esbozado el plan de reapertura más agresivo, con una serie de industrias, incluidos los servicios de cuidado personal, que se reanudará con restricciones en las próximas dos semanas.

Los expertos de salud temen contratiempos mientras los estados desesperados presionan para reabrir

Con aproximadamente la mitad de EEUU aliviando sus cierres para reiniciar sus economías, datos de teléfonos celulares muestran que las personas se están inquietando y cada vez más abandonan su hogar, las autoridades de salud pública están preocupadas. Fuera del área triestatal, las tasas de infección ya están aumentando.

"Está claro para mí que estamos en un momento crítico de esta pelea. Nos arriesgamos a la complacencia y a aceptar las muertes evitables de 2,000 estadounidenses cada día ", dijo la epidemióloga Caitlin Rivers, profesora de Johns Hopkins, a un subcomité de la Cámara de Representantes en Washington.

Después de haber "pasado por el infierno" y haber regresado durante los últimos 60 días, Cuomo está convencido de que Nueva York no se apresurará a su reapertura. En Nueva Jersey, Murphy está en la misma página. Sí, las líneas de tendencia claramente están bajando, dicen los gobernadores. Eso no debería engañar a nadie a pensar que los números en sí mismos (las muertes diarias, el número de nuevas hospitalizaciones) aún no son demasiado altos.

"¿Cuántas personas estamos dispuestos a perder para abrir la economía de manera apresurada? ¿100,000? ¿200,000? ¿Cuál es el número de vidas? Nadie quiere hablar de eso de esa manera", preguntó Cuomo, retóricamente. "En Nueva York, mi punto es que cualquier vida humana no tiene precio y no voy a ponerle precio. Y no creo que tengamos que sacrificar la vida humana para reabrirla. Solo hazlo de manera inteligente y hazlo basado en datos."

Se han confirmado infecciones en casi 490,000 personas a nivel local, 323,978 en Nueva York, 131,890 en Nueva Jersey y 30,995 en Connecticut, aunque el número real de enfermos podría ser hasta 10 veces mayor. A nivel nacional, más de 1.2 millones de personas han sido diagnosticadas. Casi 75,000 han muerto.

En todo el mundo, el virus ha infectado a más de 3.6 millones de personas y ha matado a más de un cuarto de millón, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, que según los expertos subestima las dimensiones de la pandemia debido a las pruebas limitadas, las diferencias en el conteo de muertos y el ocultamiento por parte de algunos gobiernos. .