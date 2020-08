Gimnasios celebran reapertura, pero entusiastas del ejercicio en NYC tendrán que esperar aún más

Lo que debes saber Aunque los gimnasios de la ciudad de Nueva York abrirán sus interiores nuevamente el 2 de septiembre, los gimnasios en otras partes del estado han abierto sus puertas para el deleite de los entusiastas del ejercicio el lunes.

NUEVA YORK -- Aunque los gimnasios de la ciudad de Nueva York abrirán sus interiores nuevamente el 2 de septiembre, los gimnasios en otras partes del estado han abierto sus puertas para el deleite de los entusiastas del ejercicio el lunes.

A principios de este mes, el gobernador Andrew Cuomo despejó el camino para que se abrieran gimnasios en todo el estado de Nueva York el lunes, una bendición para los aficionados al fitness que han visto interrumpidas sus rutinas de entrenamiento durante los últimos cinco meses. Los gobiernos locales deben inspeccionar cada gimnasio antes o dentro de las dos semanas posteriores a la reapertura para garantizar el cumplimiento de varios protocolos COVID-19, dijo Cuomo.

La ciudad de Nueva York dijo poco después del anuncio de Cuomo que probablemente no podría reabrir sus gimnasios el lunes. Las autoridades están dando prioridad a las inspecciones escolares en este momento, trabajando para que estén listas para acomodar de manera segura a los estudiantes y al personal para el aprendizaje en persona, al menos parte de la semana, antes del 10 de septiembre. Las inspecciones de los gimnasios deben realizarse antes de la fecha límite de Cuomo (no más tarde que dos semanas después de la reapertura del gimnasio), que sería ​​el 16 de septiembre para comenzar el 2 de septiembre. El anuncio se produjo pocos días después de que el Ayuntamiento dijera que no había suficientes inspectores para abrir los gimnasios.

Los gimnasios habían sido durante mucho tiempo una de las pocas empresas que aún permanecían cerradas debido a las preocupaciones nacionales de que pueden representar un mayor riesgo de exposición al coronavirus.

No obstante, se aplicarán estrictos estándares de seguridad de COVID para las reaperturas de gimnasios en todo el estado. La capacidad se limitará al 33 por ciento para comenzar, aunque si eso resulta problemático, el estado dice que volverá a cambiar ese número. Los requisitos de salud incluyen máscaras obligatorias en todo momento, ventilación de aire adecuada, formularios de registro, revisión en la puerta (como controles de temperatura) y distanciamiento social. Cuomo dejó el regreso de las clases de ejercicio bajo techo a los funcionarios locales, algo que todavía se llevarán a cabo al aire libre o en línea en Nueva York.

Otros requisitos para los gimnasios de Nueva York incluyen:

Los clientes deben registrarse con información de contacto y exámenes médicos.

Se mantienen seis pies de distanciamiento social y cubrimientos faciales en todo momento

Se proporcionan suministros de limpieza y desinfección a los clientes y se limpia el equipo compartido entre cada uso.

Las clases se imparten solo con cita previa y las áreas donde se imparten las clases deben limpiarse entre sesiones

No se permiten fuentes de agua compartidas, pero se permitirán estaciones de recarga de botellas de agua

Las duchas comunes deben permanecer cerradas, pero las duchas / puestos individuales pueden permanecer en uso si se limpian entre uso.

Entre las restricciones se encuentra el uso de tapabocas en todo momento y la cancelación de clases en grupo por el moment.

Aunque los gimnasios aún no han reabierto en la Gran Manzana, algunos museos e instituciones culturales de la ciudad de Nueva York han comenzado a dar la bienvenida a los visitantes el lunes, el primer día que se les permite hacerlo, aunque con pautas estrictas.

El Museo de la Estatua de la Libertad y el Museo de Ellis Island reabrieron el lunes con restricciones. El interior de la Estatua de la Libertad, incluyendo el pedestal y la corona, permanecen cerrados.

No obstante, aunque los museos e instituciones culturales de la ciudad de Nueva York pueden reabrir el lunes, algunos lugares conocidos se están tomando su tiempo.

El Museo de Arte Moderno reabre el jueves. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York le sigue el sábado. Mientras tanto, el Whitney reabrirá el 3 de septiembre. Todos los edificios estarán limitados al 25 por ciento de su capacidad y los visitantes deben reservar los boletos con anticipación.