Extienden la orden de “PAUSA” en NYC; mientras 5 regiones de NY reabren

Lo que debes saber Más de 40,000 personas en el área triestatal han muerto a causa de COVID-19, incluidas las muertes "probables" de Nueva York. El número de muertos de NJ superó los10,000 el viernes, mientras que el de NYC superó 20,000 un día antes

El gobernador Andrew Cuomo levantó su orden de "PAUSA" para las regiones de Mohawk Valley, North Country, Southern Tier, Central New York y Finger Lakes de Nueva York a partir de las 12:01 a.m.del viernes. Nueva York ha cumplido 4 de 7 puntos de referencia, por lo que su apertura se ha restrasado

Todas las playas estatales en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Delaware pueden reabrir el 22 de mayo. Por separado, NJ abrirá un número limitado de lugares de votación en persona para su primaria el 7 de julio, dijo el gobernador Phil Murphy

NUEVA YORK - A partir del viernes, por primera vez en dos meses, partes de Nueva York son elegibles para reabrir sus negocios, un rayo de luz y esperanza en medio de la tragedia que continúa cubriendo el área triestatal devastada por la pandemia de coronavirus y gran parte de la nación. Otra señal positiva: todas las playas estatales en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut se reabrirán para el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day).

Estos hitos alentadores se enfrentan a otros mucho más sombríos: Nueva Jersey superó las 10,000 muertes el viernes (10,138), mientras que la ciudad de Nueva York eclipsó las 20,000, incluidas sus muertes "probables", un día antes. Al mismo tiempo, el número de vidas perdidas aumentó a más de 40,000, lo que representa casi la mitad de las muertes de los EE. UU. y aproximadamente una de cada ocho en todo el mundo.

Aún así, los tres gobernadores dicen que sus estados han aplanado la curva hasta el punto en que se sienten cómodos tomando los pasos iniciales y calculados en la reapertura.

Cinco de las 10 regiones de Nueva York ahora cumplen con los criterios de Cuomo para hacerlo, y el gobernador firmó una orden ejecutiva que levanta sus directivas de "quedarse en casa" a partir de las 12:01 a.m. del viernes. Las regiones del centro de Nueva York, Mohawk Valley, North Country, Southern Tier y Finger Lakes han alcanzado los siete puntos de referencia requeridos para ingresar a la Fase I y pueden hacerlo en cualquier momento, con precaución, dijo Cuomo.

"Son las regiones que cumplen con los criterios. No hay política en este juicio, todo se basa en los números", dijo Cuomo el viernes.

Se requieren máscaras para la construcción interior / exterior, así como para la recogida en la acera en comercios minoristas. Se aplican mandatos de distanciamiento físico. Se permite la recolección en la tienda donde la recolección en la acera no es práctica, pero se requiere un pedido por adelantado. Los clientes y los empleados de la tienda deben usar máscaras y la ocupación está limitada al 50 por ciento de la capacidad de cada tienda, dijo Cuomo. El centro de control de cada región es responsable de hacer cumplir el cumplimiento comercial y el distanciamiento social. También tendrán reuniones diarias para revisar las tasas de infección y hospitalización.

"Esperamos ver un aumento, pero ese aumento debe ser monitoreado y controlado", dijo Cuomo. "Cuando la tasa de transmisión llega a 1 a 1, te diriges a un mal lugar".

El gobernador extendió su orden de "PAUSA" hasta el 28 de mayo para la ciudad de Nueva York y Long Island, que cumplieron respectivamente cuatro y cinco de los parámetros necesarios para comenzar a reabrir. La ciudad de Nueva York ha estado luchando por mantener una tendencia a la baja en los nuevos ingresos diarios al hospital. A partir del informe del viernes, el número aumentó en casi 20 durante el día anterior, a 78, mientras que el número de pacientes en cuidados intensivos disminuyó.

La extensión de la "PAUSA" se aplica a las otras tres regiones: Capital, Mid-Hudson y Western New York, que aún no han marcado las siete casillas. Cuomo dice que pueden estar "SIN PAUSA" en el momento en que lo hacen. También ha relajado ciertas restricciones en todo el estado, permitiendo que los negocios de jardinería se reanuden junto con los auto-cines. También se permiten actividades al aire libre que conduzcan al distanciamiento social, como el tenis.

Todos los mecanismos de ejecución "continuarán vigentes" hasta el 13 de junio, a menos que se extiendan o modifiquen mediante una futura orden ejecutiva. La declaración de emergencia por desastre que permitió PAUSA también se ha extendido hasta ese momento.

La policía de Nueva York continuará haciendo cumplir la prohibición de reuniones de Cuomo, centrándose en grupos de más de seis adultos, dijo el alcalde Bill de Blasio el viernes. Cada cuartel de la policía de Nueva York tiene un automóvil dedicado para responder a las quejas de distanciamiento físico. Debido a las preocupaciones de multitudes, la policía está limitando el acceso a Sheep Meadow de Central Park, junto con los muelles de Hudson River Park 45 y 46. Se han desplegado cerca de 2,300 embajadores y supervisores de distanciamiento.

En ausencia de un peligro público grave, la policía no tomará medidas de cumplimiento contra aquellos que no se cubran la cara, dijo el alcalde. El video del arresto de una madre por negarse a hacerlo en el sistema de metro provocó nuevas críticas esta semana contra la policía de Nueva York, que ya está bajo fuego por las tácticas utilizadas en algunos casos. Si bien De Blasio ha tenido problemas con sus métodos en casos aislados, dice que las máscaras y el distanciamiento físico son mitigadores de infecciones comprobados. La aplicación continua es necesaria para reducir la tasa de infección y acercarse a la reapertura.

"Nos vamos a centrar en cuándo comenzará a ser más que un puñado de personas. Y no vamos a hacer que la policía de Nueva York obligue a cumplir el uso de mascarillas", explicó de Blasio el viernes." El papel de la Policía se centrará en los aspectos positivos…no queremos revivir los errores del pasado".

Sin embargo, dijo que imágenes como el grupo de hombres vistos agrupados, sin usar máscaras fuera de un refugio para personas sin hogar en Manhattan o tirados en el suelo "no es algo que vamos a permitir. Eso claramente no es aceptable".

Una vez que las infecciones están contenidas, Cuomo quiere que cada región se asegure de tener los mecanismos para prevenir el resurgimiento. Eso significa mantener disponible casi un tercio de las camas de hospital y cuidados intensivos e implementar pruebas sólidas e infraestructuras de rastreo de contratos. Significa establecer salas de control regionales que puedan monitorear los desarrollos y, literalmente, actuar como interruptores de circuito, pausando de inmediato la reapertura si alguna región se desliza en un punto de referencia en un momento dado.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, es igualmente consciente de la necesidad de moverse con cautela. Su estado ahora informa más muertes y casos por cada 100,000 habitantes que cualquier otro en el país, pero Murphy dice que Nueva Jersey está lista para dar sus próximos pequeños pasos en el proceso de reapertura.

El gobernador hizo otro movimiento el viernes, firmando una orden ejecutiva que permite que los procedimientos quirúrgicos electivos y otros procedimientos invasivos se reanuden el 26 de mayo. También anunció que se abriría un número limitado de lugares de votación en persona en cada condado para las primarias estatales del 7 de julio, aunque lo señaló será principalmente una elección de voto por correo.

"Cada voto será contado", prometió Murphy el viernes. "Nuestros objetivos son dobles: maximizar nuestra democracia y minimizar el riesgo de enfermedad".

Un día antes, anunció que las playas de Nueva Jersey volverían a abrir el 22 de mayo, justo a tiempo para el fin de semana del Día de los Caídos. Cuomo siguió esos pasos el viernes.

La incertidumbre del virus significa que no hay verano como de costumbre, pero se abrirán las playas de los tres estados

Cuomo dijo que todas las playas estatales en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Delaware reabrirían el viernes antes del fin de semana del Memorial Day, parte del esfuerzo coordinado de varios estados que Murphy había descrito a principios de semana.

Las reaperturas vienen con una serie de restricciones. Si la gente no cumple con las reglas, las playas se cerrarán nuevamente, advirtió Cuomo.

Las playas de ciudades, pueblos y condados también pueden reabrir el 22 de mayo, a discreción de sus gobiernos locales. Los gobiernos que planean permitir la reapertura deben notificar a los estados dos días antes de la fecha de inicio. La ciudad de Nueva York no estará entre ellas.

De Blasio dice que la ciudad aún no está lista para permitir actividades habituales como asados y conciertos en los parques, o para abrir playas y piscinas públicas.

Las playas de la ciudad de Nueva York permanecerán cerradas por lo menos en el futuro cercano, aunque a partir del viernes no había información oficial sobre cómo iban a mantener a las personas alejadas de la arena, ya que ninguna había sido bloqueada (y se vio a decenas de personas en lugares como Orchard Beach en El Bronx el viernes)

El alcalde dijo que las playas permanecían cerradas principalmente debido a los medios por los cuales las personas llegan allí: el transporte público, donde el distanciamiento social es imposible. El presidente de la MTA, Pat Foye, dijo que las agencias de tránsito están pidiendo a los CDC que revisen sus directrices sobre los autobuses y el metro porque "el requisito de seis pies no funciona, no para los clientes, no para los empleadores".

Esbozó los pasos iniciales el viernes para proteger a los más vulnerables, incluida una inversión de $55 millones para comprar más de 74,000 aires acondicionados para personas de la tercera edad de bajos ingresos, de las cuales 22,000 irán a los residentes de NYCHA. Las instalaciones comienzan la próxima semana. Cuatrocientos cincuenta mil neoyorquinos recibirán subsidios en sus facturas de servicios públicos, que generalmente son hasta un 30 por ciento más altos en verano.

La ciudad está identificando centros de enfriamiento en comunidades de alto riesgo; esos sitios operarán bajo pautas de distanciamiento físico y equipos de protección personal (EPP o PPE). También se planean más zonas de enfriamiento e hidratación al aire libre, como las fuentes en los parques, duchas de spray para niños y aberturas de hidrantes.

"Las playas y las piscinas no están sobre la mesa en este momento. Lo que podemos garantizar es que el calor está llegando sin importar qué", dijo De Blasio, señalando que el año pasado fue el 10 de julio más caluroso registrado en la ciudad. "Entendemos que las vidas están en juego".

Sin embargo, un legislador dijo que la ciudad que mantiene las playas cerradas no protegerá a nadie, porque los residentes de la ciudad simplemente se dirigirán a otras playas estatales que estén abiertas. El senador estatal Todd Kaminsky dijo que las playas de Long Island se llenarán de gente de Nueva York, y que los límites sobre la cantidad permitida en cada playa, por lo tanto, también dolerán.

"El cincuenta por ciento de capacidad no funcionará. Tendrás que irte a las 5 de la mañana para esperar en la fila para ir a la playa", dijo Kaminsky.

Nueva York no puede permitirse perder más. El estado ha confirmado 22,304 muertes por virus desde que informó su primera muerte por virus el 14 de marzo, y Cuomo agregó otros 132 nombres el viernes. Más de 15,000 de esas muertes están en la ciudad de Nueva York. El departamento de salud de la ciudad reporta otras 5,057 probables muertes por virus, lo que eleva su peaje a más de 20,000. Incluso eso puede no abarcar completamente el alcance de la tragedia.

Hasta cierto punto, el misterio de este virus altamente adaptable ha nublado el comienzo del camino a seguir. Los expertos instan a los estados a proceder con precaución. Algunos senadores demócratas llamaron el jueves al gobernador de Connecticut, Ned Lamont, para retrasar su plan de reapertura parcial, discutiendo con algunos de los sectores programados para reanudar primero. Hay mucha incertidumbre en torno a este coronavirus.

Las personas asintomáticas pueden transmitirlo. La inmunidad a los anticuerpos no está probada. El virus no puede evitar en gran medida a los niños, como se creía anteriormente. En cambio, puede manifestarse de una manera mucho más discreta y potencialmente mortal. Se han identificado más de 100 casos de un nuevo síndrome inflamatorio pediátrico posiblemente relacionado con COVID-19 en Nueva York, y otros 17 en Nueva Jersey. La mayoría de los casos involucran a niños menores de 9 años, y la gran mayoría termina en cuidados intensivos; al menos tres niños han muerto, dos muertes más están bajo investigación.

El área triestatal ha confirmado más de medio millón de casos de COVID-19 hasta la fecha: 345,813 en Nueva York (más de 190,000 en Nueva York), 143,905 en Nueva Jersey, 35,464, aunque las infecciones reales probablemente sean mucho más extensas. A nivel nacional, el virus mató a casi 87,000 personas y enfermó a más de 1.4 millones. Las muertes en todo el mundo superaron los 300,000 esta semana, según Johns Hopkins.