Estudio: transporte público no contribuye significativamente a propagación de enfermedades respiratorias

Lo que debes saber Un estudio reciente de la Universidad de Nueva York (NYU) no encontró evidencia entre ser pasajero de transporte público en ciudades y la alta propagación de enfermedades respiratorias contagiosas.

Al analizar las tasas de mortalidad por influenza y neumonía, así como el uso del transporte público, un equipo de investigadores de NYU descubrió que las tasas locales de uso de transporte público nacional en 121 ciudades no están asociadas significativamente con la prevalencia de enfermedades respiratorias virales.

El estudio, que se publicó en la revista de investigación PLOS ONE, se realizó en medio de una preocupación por el papel del uso del transporte público en la propagación del COVID-19, aunque el estudio en sí no trata directamente con el coronavirus.

NUEVA YORK -- Un estudio reciente de la Universidad de Nueva York (NYU) no encontró evidencia entre ser pasajero de transporte público en ciudades y la alta propagación de enfermedades respiratorias contagiosas.

Al analizar las tasas de mortalidad por influenza y neumonía, así como el uso del transporte público, un equipo de investigadores de NYU descubrió que las tasas locales de uso de transporte público nacional en 121 ciudades no están asociadas significativamente con la prevalencia de enfermedades respiratorias virales.

El estudio, que se publicó en la revista de investigación PLOS ONE, se realizó en medio de una preocupación por el papel del uso del transporte público en la propagación del COVID-19, aunque el estudio en sí no trata directamente con el coronavirus.

Los investigadores de NYU examinaron los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. sobre las tasas de muerte por influenza y neumonía de 2006 a 2015 y estudiaron encuestas que midieron la proporción de adultos que viajan diariamente al menos una hora en transporte público.

El estudio encontró que las ciudades que dependen del transporte público donde su uso es sumamente común no tienen tasas más altas de influenza y neumonía que las ciudades donde casi nadie usa los autobuses públicos y el metro. Según los datos recopilados en el estudio, la ciudad de Nueva York, donde el 57 por ciento de los adultos usa el transporte público, el tránsito no fue un factor significativo en las tasas de mortalidad donde la influenza o neumonía fue la causa subyacente.

“Los científicos creen que COVID-19 se propaga de una manera muy similar a la influenza. En la medida en que eso sea cierto, este estudio, consistente con varios otros que han analizado el COVID-19 en otros países, apunta a la posibilidad de que el transporte público no haya sido un contribuyente importante a la propagación del COVID-19 ”, dijo Glied, decano de NYU Wagner y economista de salud.

“No encontramos evidencia de una relación positiva entre el número de pasajeros en tránsito a nivel de la ciudad y las tasas de mortalidad por influenza / neumonía”, encuentra el estudio.

"En conclusión, nuestra investigación no aborda la cuestión de si, dentro de una ciudad, quienes usan el transporte público corren un mayor riesgo que quienes no lo hacen. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones generalizadas sobre el papel del transporte público en la difusión de enfermedades respiratorias, nuestro hallazgos sugieren que la tasa de utilización no es un factor singularmente importante en la prevalencia local de influenza", concluye el estudio.