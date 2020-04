Estos son los eventos de verano en NY cancelados debido a la pandemia

NUEVA YORK -- Eventos de verano en Nueva York reconocidos mundialmente están en el limbo a medida que la región continúa lidiando con la mortal pandemia de coronavirus. Sin embargo, algunos eventos conocidos y queridos ya han anunciado su aplazamiento o cancelación total para el verano de 2020.

La marcha del Orgullo Gay de la ciudad de Nueva York se canceló por primera vez en medio siglo, junto con todos los eventos en persona previos al evento anual de junio, que atrae a millones de participantes cada año, anunció el alcalde Bill de Blasio el lunes.

"Esto probablemente no te sorprenderá", dijo De Blasio, antes de anunciar la cancelación del desfile del Orgullo Gay, el desfile de Celebrate Israel y el Desfile Nacional de Puerto Rico en junio. Los desfiles de Puerto Rico e Israel también son eventos importantes en una ciudad que tiene la mayor población judía fuera de Israel y la mayor comunidad puertorriqueña fuera de la isla.

De Blasio fue un paso más allá y canceló todos los eventos permitidos no esenciales hasta junio, incluidos desfiles, conciertos, manifestaciones y grandes reuniones.

"No podemos planificar para el verano ahora", dijo el jueves después de presentar el plan presupuestario para el año fiscal 2021, que incluye el cierre de todas las piscinas al aire libre para la temporada 2020, así como la suspensión de 1,000 campamentos de verano administrados por el Departamento de Parques para la temporada 2020.

También mencionó que los neoyorquinos deben mantener las expectativas "bajas por ahora" cuando se refiere a tener un verano habitual en la ciudad, incluyendo actividades como es ir a las playas, eventos deportivos y reuniones públicas.

A continuación anotamas algunos eventos conocidos y queridos de Nueva York que ya han anunciado su aplazamiento o cancelación total para el verano de 2020.

DESFILE NACIONAL DE PUERTO RICO

El tradicional Desfile Nacional de Puerto Rico en Nueva York, el evento más grande del orgullo puertorriqueño en el país, ya no se llevará a cabo durante este verano como es de costumbre.

El 63º Desfile Nacional de Puerto Rico estaba programado para el 14 de junio. El desfile reúne a millones de personas cada año en el corazón de Manhattan con la participación de funcionarios y personalidades famosas de Puerto Rico.

La organización ya había anunciado en su página que estaba colaborando con las autoridades de la ciudad de Nueva York y el estado para revisar qué pasos tomar debido al COVID-19 en el área.

Por su parte, el programa de becas sigue vigente y se otorgarán fondos a los estudiantes de la comunidad.

DESFILE DEL ORGULLO GAY DE NYC

Heritage of Pride dice que sus eventos programados previamente en la ciudad de Nueva York entre el 14 y el 28 de junio "no se llevarán a cabo según lo planeado".

"No fue fácil llegar a la decisión de cancelar el [Desfile del Orgullo Gay], ya que hemos llegado a conocerlo a lo largo de los años, especialmente dado el impacto financiero que esto podría tener en las personas y empresas LGBTQIA +, pero nuestra principal prioridad sigue siendo la salud y el bienestar de todos aquellos que participan con nosotros", dijo el director ejecutivo interino David A. Correa en un comunicado.

El alcalde de Blasio dice que los eventos del Orgullo podrían reprogramarse para el otoño.

DESFILE CELEBRATE ISRAEL

El Desfile Celebrate Israel estaba programado para el 7 de junio. Los desfiles pasados ​​vieron a más de 40,000 participantes de muchas organizaciones.

El desfile también ve la participación anual del Primer Ministro de Israel y otros dignatarios israelíes. El gobernador de Nueva York, el alcalde de la ciudad de Nueva York, los senadores de EE. UU., Los representantes del Congreso, los miembros del Senado, la Asamblea y el Consejo de la Ciudad también participan cada año.

SHAKESPEARE IN THE PARK

El Public Theatre anunció el viernes que estaba cancelando el popular y gratuito Shakespeare in the Park -- actuaciones de obras de Shakespeare a lo largo del verano.

"Este año, debemos unirnos para mantener la seguridad de nuestra ciudad y de los demás. Esto significa que nuestra temporada de verano de Free Shakespeare in the Park no será posible, y debemos cancelar nuestras producciones planificadas de RICHARD II y Public Work's COMO GUSTÉIS. También debemos suspender nuestra temporada restante de programas y eventos en Astor Place hasta el 31 de agosto", dijo el director artístico y director ejecutivo de The Public en un comunicado de prensa conjunto.

Según la organización, tendrá pérdidas financieras y reducciones en personal durante estos tiempos difíciles.

DESFILE DEL ORGULLO GAY DE LONG ISLAND

El viernes, los organizadores del Desfile del Orgullo Gay de Long Island anunciaron el aplazamiento del evento anual programado para el domingo 14 de junio en Jones Beach debido al coronavirus.

"Como todos sabemos, estamos viviendo en tiempos sin precedentes. Hay cosas que no sabemos sobre el coronavirus y cosas que sí sabemos. Una de esas cosas que sí sabemos es que el distanciamiento social y quedarse en casa salva vidas … y ese es el conocimiento más importante que podemos conservar en este momento", dijo en un comunicado David Kilmnick, Presidente y CEO de la LGBT Network, que organiza el desfile.

Sin embargo, Kilmnick continúa diciendo que se está preparando una celebración virtual.

"Próximamente se anunciará una celebración y detalles virtuales del Orgullo de Long Island para la fecha programada original del domingo 14 de junio. Nuestra comunidad siempre ha sido resistente y fuerte y siempre ha perserverado y no tengo dudas de que esta increíble fuerza nos llevará a vivir juntos como una familia”, continuó su declaración.

LINCOLN CENTER OUT OF DOORS, MIDSUMMER NIGHT SWING Y EL FESTIVAL MOSTLY MOZART

La 50ª edición de Lincoln Center Out of Doors, que ofrece actuaciones gratuitas en la plaza del Lincoln Center, ha sido cancelada.

"Dado el impacto continuo de la pandemia de COVID-19, hemos tomado la difícil decisión de cancelar la programación del Centro Lincoln para las Artes Escénicas de este verano, incluyendo Midsummer Night Swing, el Festival Mostly Mozart y Lincoln Center Out of Doors. Estos festivales traen una gran alegría a los neoyorquinos durante décadas, en formas que solo el arte extraordinario y valiente puede", dijo Lincoln Center en un comunicado.

"Es nuestra intención, cuando sea seguro volver a reunirse en persona, organizar un festival emergente gratuito en una celebración de nuestra gran ciudad, y los desinteresados ​​socorristas y trabajadores de la salud que están dando tanto durante esta crisis", continuó el comunicado.

Sin embargo, Lincoln Center dijo que continúa llevando las artes al público.

"Actualmente, y en el futuro previsible, estamos llevando nuestro trabajo en línea con Lincoln Center at Home, nuestro nuevo portal que ayuda a las familias y comunidades a mantener el frente y el centro de las artes escénicas".