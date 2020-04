Encuesta: 1 de cada 3 pequeños negocios no podrán mantenerse a flote más de 3 meses por el coronavirus

Lo que debes saber El coronavirus ha importado rotundamente la economía de EE. UU.

Alrededor del 35% de las pequeñas empresas dicen que solo pueden mantenerse a flote durante tres meses y hasta menos en el entorno actual, según una nueva encuesta de WalletHub publicada el miércoles

Casi siete de cada 10 propietarios de pequeños negocios dicen que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para apoyar la economía.

El coronavirus ha importado rotundamente la economía de EE. UU., pero el dolor es especialmente agudo para los pequeños negocios, uno de los motores económicos más importantes del país.

Alrededor del 35% de las pequeñas empresas dicen que solo pueden mantenerse a flote durante tres meses y hasta menos en el entorno actual, según una nueva encuesta de WalletHub publicada el miércoles.

"Mi prioridad es tratar de superar las operaciones diarias, lo cual es una lucha", dijo a nuestra cadena hermana News 4 Rick Pulice, cuya familia ha sido propietaria de una pizzería en Fort Lee durante 47 años.

Y a pesar de los miles de millones de dólares en préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (o SBA por sus siglas en inglés) en el tercer proyecto de ley de alivio económico de coronavirus, casi siete de cada 10 propietarios de pequeños negocios dicen que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para apoyar la economía.

En particular, los dueños de negocios dicen que la ayuda de la SBA es demasiado lenta y difícil de obtener.

"Realmente necesitamos que nos lo faciliten", dijo entre lágrimas Tony Papavasiliou, dueño del restaurante en el norte de Nueva Jersey, It's Greek to Me, a News 4. "Entiendo que diga que lo hizo fácil, pero estoy aquí para decirte que no lo es".

Papavasiliou dijo que no sabía si podría mantener incluso el mínimo número de trabajadores que actualmente tiene trabajando en su restaurante, lo que coincide con los hallazgos de WalletHub de que un tercio de los pequeños negocios han reducido el personal, y el 36% lo está considerando.

La semana pasada, casi 3.3 millones de personas presentaron un reclamo inicial por beneficios de desempleo, un récord que fue casi cinco veces más que el máximo histórico anterior. Wall Street espera que la cifra de esta semana sea aún mayor.