Demandan al gobernador Murphy por cerrar los centros de culto en NJ

NUEVA JERSEY – Centros religiosos del estado de Nueva Jersey demandaron al gobernador del Estado, Phil Murphy, en una corte federal, por cerrar los lugares de culto al no ser considerados como esenciales.

Así lo dio a conocer la organización The Center for American Liberty, junto a Mandelbaum Salsburg y The Dhillon Law Group, quienes representan a los lugares de culto de Nueva Jersey.

Según la demanda, cuando el gobernador Murphy ordenó el cierre de negocios "no esenciales", el pasado 21 de marzo, las casas de culto se clasificaron como "no esenciales". Luego, dice el comunicado, el gobernador permitió la reapertura de numerosos negocios minoristas, tiendas de bicicletas, guarderías y tiendas de jardinería. El plan de reapertura del estado de seis puntos de Murphy no incluye ningún cronograma de implementación, añadieron.

“El gobernador Murphy continúa implementado medidas para grupos de intereses especial, mientras discrimina inconstitucionalmente a la comunidad de la fe. Su orden permite a los residentes de Nueva Jersey patrocinar una larga lista de instituciones seculares, pero se les prohíbe asistir a sus iglesias, sinagogas, templos, mezquitas u otras casas de culto", dijo el director ejecutivo del Centro para la Libertad Estadounidense, Harmeet K. Dhillon. “Criminalizar la expresión religiosa es realmente la antítesis de la Primera Enmienda de la constitución. No hay una base racional para permitir la asistencia social a distancia en las instituciones seculares, pero no en las instituciones religiosas, y el estándar constitucional es aún más alto, un escrutinio estricto, que Nueva Jersey claramente no puede cumplir ".

La demanda resalta el trabajo humanitario de los lugares de culto en las comunidades para ayudar en los momentos de crisis no solo en el Estado pero en otros países y que con el cierre no han podido dar esas ayudas.

Por otro lado, la demanda señala que para millones de residentes del Estado Jardín los lugares de culto son esenciales como otros negocios calificados en esta categoría.

“Nueva Jersey no puede continuar tratando las casas de culto como una ocurrencia tardía. Para millones de residentes de Nueva Jersey, son tan esenciales como los grandes almacenes, las playas y las licorerías”, dijo el abogado de Mandelbaum Salsburg, Ronald Coleman. “Todos los residentes tienen el derecho constitucional de orar juntos, y no hay razón para que no puedan hacerlo de manera segura”.