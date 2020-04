De Blasio teme que 2M de neoyorquinos podrían enfrentar inseguridad alimentaria

Lo que debes saber La inseguridad alimentaria en la ciudad de Nueva York se está convirtiendo en un problema cada vez mayor a medida que la región continúa lidiando con los crecientes casos de COVID-19 y las consecuencias económicas de la pandemia

NUEVA YORK -- La inseguridad alimentaria en la ciudad de Nueva York se está convirtiendo en un problema cada vez mayor a medida que la región continúa lidiando con los crecientes casos de COVID-19 y las consecuencias económicas de la pandemia.

La inseguridad alimentaria es un problema tan grande que el alcalde Bill de Blasio dijo durante su sesión informativa diaria sobre el coronavirus que cree que alrededor de dos millones de neoyorquinos tienen una gran necesidad de recibir alimentos.

Según de Blasio, antes de la crisis de COVID-19, más de "un millón de neoyorquinos experimentaron inseguridad alimentaria con cierta frecuencia".

"Todavía hay un persistente problema de pobreza en la ciudad de Nueva York", dijo. "Esta es una de las cosas que tenemos que combatir cuando superamos el coronavirus, tenemos que ir mucho más allá en nuestras estrategias para reducir la pobreza en la ciudad de Nueva York".

El alcalde continuó diciendo que, es lógico, que durante la pandemia actual "la inseguridad alimentaria está aumentando indudablemente".

"Creo que no va a ser más de un millón. Creo que va a estar cerca de los dos millones", dijo de Blasio sobre la cantidad de neoyorquinos que cree necesitarán asistencia alimentaria.

El alcalde continuó explicando que el alto nivel de residentes que se encontraron desempleados como resultado directo de la pandemia ha fomentado los altos niveles de personas que enfrentan inseguridad alimentaria.

"Tenemos medio millón de personas que han perdido sus empleos", dijo de Blasio. "Todavía no tenemos cifras exactas de lo que va a suceder, pero lo he dicho desde el principio, creo que entre las personas que han perdido sus trabajos y las personas que van a perder sus trabajos y las personas que han perdido un cantidad muy sustancial de sus ingresos, al menos medio millón de personas. Muchos de ellos, por supuesto, fueron los únicos ganadores de pan para sus familias y eso significa que la capacidad de comprar alimentos se ve enormemente afectada".

Llamó al número estimado de neoyorquinos que enfrentan inseguridad alimentaria "horroroso".

"Es una realidad muy dolorosa", dijo. "Es lo suficientemente malo para las personas que ya tenían inseguridad alimentaria, eso no es aceptable y tenemos que superar eso en el futuro, pero también piensen en las personas que hace solo unas semanas no se imaginaban que no tendrían suficiente comida para comer y ahora están luchando para encontrarla. Hay tantas personas que necesitan ayuda".

Este último desarrollo se produce en un momento cuando los bancos de alimentos del área triestatal dicen que están luchando para mantenerse al día con la creciente demanda por parte de personas que quedaron sin trabajo como resultado del coronavirus.

