Cuomo detalla plan de reapertura ante un ansioso Nueva York

Lo que debes saber Hasta la fecha se han perdido más de 26,000 vidas en el área triestatal; las hospitalizaciones diarias también cayeron por debajo de 1,000 por primera vez este mes

Estados Unidos superó el millón de casos confirmados; Nueva York representa casi un tercio de esos. A nivel nacional, casi 60,000 han muerto

El gobernador Andrew Cuomo dice que algunas partes de Nueva York podrían estar listas para reabrir cuando su directiva "PAUSA" expire el 15 de mayo; el gobernador de NJ, Phil Murphy, dice que su orden de cierre seguirá vigente indefinidamente en todo el estado

NUEVA YORK - Las nuevas hospitalizaciones de COVID-19 en el estado de Nueva York promediaron menos de 1,000 por día por primera vez este mes martes y permancieron de esa forma el miércoles, la última señal de una disminución lenta de la presión sobre el sistema de atención médica. En la ciudad, las salas de emergencia están menos saturadas.

Hace una semana, los hospitales de la ciudad de Nueva York admitían a más de 200 pacientes con virus al día. Hoy, ese número podría estar por debajo de 100. La tasa de mortalidad, que está a la zaga de otros indicadores como las hospitalizaciones, finalmente ha comenzado a descender la preocupante curva.

Pero todo es relativo: un virus que la ciencia desconocía hace seis meses todavía está matando a alguien cada 2 minutos en la región triestatal.

El gobernador Andrew Cuomo reportó 335 nuevas muertes el martes. Aunque todavía es un número asombroso, es la cifra más baja en un solo día en un mes y marcó un tercer día consecutivo por debajo de 400. En este momento, cada día la cifra diaria parece disminuir. Hace dos semanas, hubo un período de días en el que hizo lo contrario: subió más cerca de 800 cada día. El cirujano general estadounidense Jerome Adams había advertido que esa sería la "semana más triste" de la pandemia para Estados Unidos. Él estaba en lo correcto. Estamos en la pendiente baja ahora.

Nueva Jersey informó su mayor número de muertes en un solo día el martes (402) después de informar su menor (61) un día antes; el gobernador Phil Murphy atribuyó la deslumbrante discrepancia a un retraso del informe de fin de semana e instó a los habitantes de Nueva Jersey a no sobrevalorar ningún número en un día determinado.

"Las matemáticas no importan", dijo Murphy. "Lo que importa son las preciosas vidas perdidas".

Las vidas perdidas por esta pandemia podrían llenar arenas, salas de conciertos, estadios. El número oficial del estado de Nueva York (que no incluye la lista separada de la ciudad de 5,395 casos "probables") se acerca a los 18,000. Esa es casi la capacidad del Barclays Center. Nueva Jersey ha perdido a casi 6,500 personas, mientras que Connecticut reporta 2,089 muertes.

Los trabajadores de hospitales que luchan en la primera línea de defensa durante meses dicen que el caos ha disminuido, pero aún informan sentirse abrumados por la enfermedad y la muerte. Todavía se encuentran sirviendo como sustitutos de las familias, los últimos en tomar la mano de un ser querido. Todavía se están enfermando. Todavía dejan turnos de 12 horas en lágrimas. Para muchos, el peor temor es posiblemente tener que pasar por todo de nuevo.

No podemos dejar que eso suceda, dice Cuomo. "Hemos pasado por el infierno y regresamos … y tenemos que respetar lo que hemos logrado aquí".

"Hemos pasado por el infierno y hemos regresado en los últimos 60 días.

Si bien el gobernador de Nueva Jersey ha extendido su orden de cierre indefinidamente en todo el estado, Cuomo dice que probablemente permitirá que su orden de "PAUSA" expire después del 15 de mayo en algunas partes del estado. La región del norte del estado ha visto una tasa de infección mucho más lenta que la ciudad de Nueva York, que se espera que extienda la directiva de cierre del estado junto a lugares como Long Island y Westchester.

Cuomo describió pautas adicionales el martes para su plan de implementación del estado de Nueva York, uno que él dice que cada región, desde la ciudad de Nueva York hasta los Finger Lakes, debe seguir mientras buscan reabrir.

Es un plan de 12 puntos. Antes de proceder a una reapertura gradual, cada región debe ver una tendencia descendente de 14 días en la tasa de hospitalización, de acuerdo con las pautas de los CDC. El segundo punto es la evaluación de la industria en dos fases de Cuomo. Las operaciones de construcción y fabricación de bajo riesgo se abren primero. Si pasan dos semanas sin contratiempos significativos, pueden abrir otras empresas de bajo riesgo en industrias "más esenciales", siempre que Cuomo apruebe sus planes. Cualquier atracción o negocio que atraiga a personas no locales está prohibida.

Punto 3: Cada negocio e industria debe presentar un plan para proteger a los empleados y consumidores, uno que incluya cómo implementarán estrategias para reducir el riesgo de infección. Si la capacidad del hospital y cuidados intensivos excede el 70 por ciento en cualquier punto de una región, Cuomo dice que la región en cuestión tendría que pausar su proceso. Si los hospitales estuvieran utilizando más del 70 por ciento de sus camas y unidades de cuidados intensivos, la capacidad del estado para manejar el resurgimiento potencial estaría en peligro.

Cuomo ha dicho que un régimen de prueba robusto y un sistema de rastreo son claves para la reapertura, y las regiones deben incorporarlos en su estructura de reapertura. El gobernador dice que quiere al menos 30,000 trazadores por cada 100,000 personas, y las regiones deben continuar monitoreando sus tasas de infección.

Mira el plan detalladado de Cuomo debajo:

También deben presentar planes para hacer que las habitaciones estén disponibles para las personas que no pueden aislarse a sí mismas (la ciudad de Nueva York ha puesto a disposición más de 1,000 habitaciones de hotel). Luego viene la reapertura de las escuelas, el tránsito, las pruebas y el rastreo con las regiones circundantes, que Cuomo dice que las regiones deben coordinar con las regiones circundantes.

La reinvención (el lugar de trabajo, la telemedicina, la teleeducación) es un gran componente del proceso. Cuomo dice que Nueva York se volverá a abrir de manera diferente, pero se puede reconstruir mejor, convirtiendo todas las lecciones dolorosas de la pandemia en una fortaleza futura.

Cada región debe designar una institución de supervisión como su "sala de control" para monitorear las métricas clave, incluida la capacidad hospitalaria, la tasa de infección, la tasa de uso de EPP y las empresas, dijo el gobernador. Si algún indicador se vuelve problemático, los funcionarios pueden presionar una especie de interruptor de emergencia para manejar el problema antes de que haga metástasis.

Todas las regiones deben continuar garantizando que existan protecciones para los trabajadores esenciales, dice Cuomo. Describió la situación de las personas sin hogar en el metro de la ciudad de Nueva York como una situación "desagradable" a su compromiso de ir a trabajar todos los días. El alcalde Bill de Blasio no abordó específicamente el tema del metro el miércoles, pero reveló nuevos planes para ayudar a las personas sin hogar. Dijo que la ciudad trasladaría a 1,000 personas de refugios a hoteles comerciales esta semana, con el objetivo de trasladar 1,000 más cada semana. El departamento de salud también hará pruebas esta semana en los refugios de las grandes ciudades, ampliando el acceso a todo el sistema a mediados de mayo. Cualquiera que resulte positivo será aislado de manera segura, dijo el alcalde.

El problema de la incertidumbre: realidad dolorosa, miedo profundo a lo desconocido

Más de un millón de personas en los Estados Unidos han sido diagnosticadas con coronavirus. Es mucho más probable que lo hayan tenido y se hayan recuperado sin siquiera saber que estaban enfermos en primer lugar. En la ciudad de Nueva York, hasta 2.1 millones pueden haber sido infectados, según los datos publicados esta semana, 13 veces los 162,000 casos reportados.

Incertidumbre: ¿quién está infectado? cómo pago mis facturas? ¿Cuándo terminará esto? - son las preguntas que han despertado un nuevo tipo de miedo en la mentalidad de muchos estadounidenses, uno que los hace cuestionar las mismas rutinas que cumplieron cómodamente durante años.

Piense en ello como "estrés de combate", una frase utilizada tradicionalmente para describir el trauma de guerra, dijo De Blasio el miércoles. "Nunca pensé que tendríamos que usar esta palabra en medio de la vida civil de la ciudad de Nueva York, pero de hecho, es la palabra correcta y necesitamos la ayuda de nuestros militares para dar sentido a esta situación".

Muchos estados, incluidos Nueva York y Nueva Jersey, han establecido líneas directas de salud mental en medio de la crisis. Instan a cualquiera que tenga dificultades para llamar sin dudarlo. Obtenga más información sobre las líneas directas y encuentre más formas de obtener ayuda aquí.

Para complementar los esfuerzos integrales que ya existen, Chirlane McCray, de la ciudad de Nueva York dijo el miércoles que el Departamento de Defensa se involucraría, capacitando a 1,000 empleados de salud mental para "ayudar a los socorristas a sanar".

Esos 1,000 especialistas proporcionarán un "nivel completamente nuevo" de atención de salud mental para los socorristas, quienes, como los soldados de guerra, sin duda enfrentarán un trauma continuo mucho después de que el último paciente con COVID-19 salga de sus hospitales, dijo McCray. Se espera que el programa esté en funcionamiento en algún momento en mayo.

Si usted o alguien que conoce está en crisis, incluso en riesgo de suicidio o autolesión, hay ayuda disponible. Llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255). Los consejeros entrenados están disponibles 24/7.

A medida que Nueva York y la nación se mueven para mirar más allá de esta crisis, una pregunta continúa persiguiendo a muchos líderes del gobierno. ¿Tenía que ponerse tan mal?

En una entrevista con Axios, Cuomo admitió que deseaba "que alguien se pusiera de pie y alzara la voz" antes con respecto a la gravedad de la amenaza del virus y no tomó la palabra de China en diciembre o enero. "Me sentiría mucho mejor si nos hubieran alertado en diciembre y enero pasado", dijo el gobernador. "Me sentiría mejor sentado aquí hoy diciendo: "Alerté sobre la provincia de Wuhan en enero. No puedo decir eso ".

Cuomo también confesó que incluso en marzo estaba seguro de las posibilidades de Nueva York de vencer al virus, en parte por "arrogancia" con respecto a que el estado tuviera la mejor atención médica del mundo, lo que lo llevó a creer que la situación no ser "tan mala como lo fue en otros países".

Hay mucho sobre el virus que nadie conoce o entiende completamente, ni siquiera los mejores expertos y científicos en salud del mundo. No saben por cuánto tiempo los anticuerpos pueden proporcionar inmunidad o incluso si lo hacen con seguridad. No saben si el virus es estacional; hay evidencia de que es y que puede no serlo. Si COVID-19 regresa en otoño, la Casa Blanca dice que estará lista.

Nuevos síntomas continúan surgiendo. Los CDC recientemente agregaron escalofríos, dolor muscular y dolor de garganta a su creciente lista de posibles síntomas. Una actualización anterior agregó una pérdida repentina de olfato. Los pacientes han descrito pérdida de memoria.

Este virus nunca existió antes de que surgiera en la provincia china de Wuhan el año pasado. Es una tarea desalentadora para los estados tratar de controlar sus brotes a medida que los científicos y expertos en salud intentan construir su base de investigación y establecer pautas en tiempo real.

La rápida propagación de la infección no les ha dado otra opción; saben que la propagación es mucho mayor que la cantidad de positivos confirmados. El área triestatal solo tiene casi 450,000 de ellos: 295,106 en Nueva York, 113,856 en Nueva Jersey, 26,312 en Connecticut. Los primeros resultados de las pruebas de anticuerpos indican que más de 2 millones pueden haberse infectado solo en la ciudad de Nueva York en algún momento; muchos de esos pacientes probablemente tuvieron síntomas leves o nulos y es posible que no hayan buscado pruebas en absoluto.

La ciudad de Nueva York ofrecerá pruebas de anticuerpos gratuitas, cortesía del gobierno federal, a más de 150,000 trabajadores de salud y personal de primeros auxilios a partir de la próxima semana. Las pruebas estarán disponibles en hospitales, recintos policiales, estaciones de bomberos y otras ubicaciones centrales. Es una prueba imperfecta, pero indica si alguien pudo haber tenido el virus y haberse recuperado, y De Blasio espera que ayude a los socorristas que dan positivo al anticuerpo a sentirse más seguros en el trabajo.

Salvo una vacuna o un tratamiento efectivo para el virus, los investigadores de Harvard dicen que el distanciamiento social podría ser necesario en 2022. Se están desarrollando más de 70 vacunas en todo el mundo, pero la aprobación podría demorar de 12 a 18 meses si no más. El principal médico de Japón dijo el martes que los Juegos Olímpicos ya pospuestos pueden ser imposibles de celebrar el próximo año a menos que haya una vacuna efectiva disponible.

Los ensayos clínicos para medicamentos experimentales no han estimulado mucho optimismo hasta el momento, aunque algunos parecen más efectivos que otros en el estudio inicial. Northwell Health en Nueva York dice que ha encontrado algunos resultados iniciales prometedores en un ensayo que utiliza un medicamento común y económico para la acidez estomacal como tratamiento junto con otros medicamentos experimentales. Los resultados finales todavía tomaría alrededor de un mes.

Los médicos podrían usar múltiples tratamientos en un solo paciente con virus, o tal vez uno ayuda a una persona y algo diferente ayuda a otra. Bill Gates escribió en un ensayo reciente que un tratamiento efectivo tiene que reducir la tasa de mortalidad en un 95 por ciento. Todavía no estamos allí, dijo, ni siquiera cerca.