Vacuna Novavax: ¿qué la hace diferente y cuándo se puede recibir en EEUU?

Los estadounidenses podrían tener pronto una nueva opción de vacuna contra el COVID-19, vacunas fabricadas con una tecnología más probada que las versiones actuales.

Novavax recibió el miércoles la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para su vacuna contra el COVID-19.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Es tarde en la pandemia para una nueva opción, pero la empresa espera encontrar un nicho entre algunos de los millones de personas no vacunadas que podrían aceptar un tipo de inyección más tradicional -una vacuna proteica- y también convertirse en una de las principales opciones para los refuerzos, independientemente del tipo que la gente haya recibido primero. Sólo alrededor de la mitad de los adultos vacunados han recibido un refuerzo.

Entonces, ¿qué es exactamente Novavax y qué debes saber sobre la vacuna? Te explicamos aquí.

¿QUÉ ES LA VACUNA NOVAVAX Y CÓMO ES DIFERENTE DE LAS OTRAS VACUNAS?

La vacuna de Novavax entrena al cuerpo para luchar contra el coronavirus entregando copias de su revestimiento exterior, la proteína spike. Esas copias de la espiga se cultivan en células de insectos, se purifican y se empaquetan en nano-partículas que para el sistema inmunitario se parecen a un virus, dijo el Dr. Gregory Glenn, director de investigación de Novavax.

Luego se agrega un ingrediente de refuerzo del sistema inmunitario, fabricado a partir de la corteza de un árbol sudamericano, que actúa como una bandera roja para garantizar que esas partículas parezcan lo suficientemente sospechosas como para provocar una fuerte respuesta.

"Es básicamente una burbuja de jabón. Está hecha de cosas que se encuentran en la cerveza de raíz", dijo Glenn. "Cuando una célula inmune ve eso, se activa bastante. … Sobrecargamos la respuesta inmunitaria".

Las vacunas de proteínas se han utilizado durante años para prevenir la hepatitis B, la culebrilla y otras enfermedades.

Es un enfoque muy diferente al de las vacunas de Pfizer y Moderna. Esas llamadas vacunas de ARNm han salvado innumerables vidas y han cambiado el curso de la pandemia, pero aún así, algunas personas se sienten incómodas con la nueva tecnología que entrega instrucciones genéticas para que el cuerpo haga sus propias copias de picos.

Una tercera opción estadounidense, de Johnson & Johnson, no se utiliza tanto.

Las subvariantes ahora son responsables del 70% de los nuevos casos de coronavirus, y su inmunidad a las vacunas existentes es lo que preocupa a los científicos. Esto es lo que necesitas saber.

¿PARA QUIÉN APROBÓ LA FDA LAS VACUNAS NOVAVAX?

Por ahora, la FDA autorizó la serie inicial de dos dosis de Novavax para personas de 18 años o más.

"Animo a cualquier persona que sea elegible para recibir la vacuna COVID-19, pero que aún no la haya recibido, a que considere hacerlo", dijo en un comunicado el Dr. Robert Califf, Comisionado de la FDA.

¿QUÉ ES LO QUE TODAVÍA TIENE QUE PASAR ANTES DE QUE PUEDAN EMPEZAR CON LAS VACUNAS?

Antes de que comiencen las vacunas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) deben recomendar cómo deben utilizarse, una decisión que se espera para la próxima semana.

El director general de Novavax, Stanley Erck, dijo a The Associated Press que esperaba que EEUU ampliara el uso de la vacuna más allá de los adultos no vacunados con bastante rapidez.

¿DÓNDE ESTÁ AUTORIZADO NOVAVAX ACTUALMENTE?

La vacuna ya está disponible para su uso en al menos 170 países.

La Agencia Europea de Medicamentos dio luz verde en diciembre a la vacuna COVID-19 de Novavax de dos dosis para adultos; la vacuna también ha sido autorizada por Indonesia, Australia y la Organización Mundial de la Salud, entre otros.

Los organismos reguladores europeos autorizaron recientemente el uso de la vacuna de Novavax a partir de los 12 años, y varios países han autorizado dosis de refuerzo de su vacuna original.

Las dificultades de fabricación anteriores frenaron la vacuna, aunque Erck dijo que se han resuelto y que Novavax puede satisfacer la demanda mundial. Gran parte de las vacunas de la empresa, incluidas las dosis para EEUU, son producidas por el Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo.

¿CUÁL ES LA EFICACIA DE LA VACUNA?

Como las otras vacunas utilizadas en EEUU, las vacunas Novavax han demostrado ser muy eficaces para prevenir los efectos más graves del COVID-19.

A principios de la pandemia, amplios estudios realizados en EEUU, México y Gran Bretaña determinaron que dos dosis de la vacuna Novavax eran seguras y tenían una eficacia de alrededor del 90% en la prevención del COVID-19 sintomática. Cuando apareció la variante delta el verano pasado, Novavax informó de que una dosis de refuerzo reactivaba los anticuerpos que combatían el virus y que podían hacer frente a esa mutante.

La vacuna de Novavax se probó mucho antes de que apareciera la variante omicron.

Pero el mes pasado, la empresa publicó datos que mostraban que una dosis de refuerzo prometía una fuerte respuesta inmunitaria incluso contra los parientes más recientes de omicron, una prueba preliminar que varios asesores científicos de la FDA calificaron de convincente.

Aun así, los reguladores estadounidenses están planeando una campaña de refuerzo en otoño con vacunas de Pfizer y Moderna que se dirigen mejor a los distintos subtipos de omicron, y Novavax también ha empezado a probar vacunas actualizadas. Erck dijo que la empresa podría disponer de dosis actualizadas a finales de año.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE NOVAVAX?

Las reacciones más comunes a la vacuna fueron leves, como dolor en el brazo y fatiga. Pero la FDA advirtió sobre la posibilidad de un riesgo poco frecuente, la inflamación del corazón, que también se ha observado con las vacunas de Pfizer y Moderna.

Según la empresa, "los acontecimientos adversos graves y severos fueron escasos y se equilibraron entre los grupos de la vacuna y del placebo" durante los ensayos clínicos.

La empresa señala que las reacciones más comunes fueron dolor de cabeza, náuseas o vómitos, dolor en el lugar de la inyección, fatiga y dolor muscular.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por NBC. Para más de NBC entra aquí.