Qué debes hacer si das positivo en la prueba de COVID-19

NUEVA YORK - Dio positivo por COVID-19. ¿Ahora que?

La respuesta corta para los estadounidenses: quédese en casa y evite a los demás. Dígale a las personas con las que ha estado en contacto cercano que dio positivo en la prueba. Y si tiene problemas para respirar o desarrolla otros síntomas graves, consulte a un médico de inmediato.

Los diagnósticos de COVID-19 se han disparado desde la reciente llegada de la variante Ómicron. Eso significa que los estadounidenses deben prepararse para la posibilidad de que ellos o alguien a quien planean ver sea diagnosticado repentinamente con una infección.

AISLAMIENTO

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las personas que dan positivo en la prueba se queden en casa o se aíslen durante 10 días. Si vive con otras personas, eso significa quedarse en una habitación separada y usar un baño separado, si es posible. También debe usar una mascarilla si entra en contacto con otras personas.

Es importante planificar esta posibilidad y estar listo para retrasar las reuniones navideñas, "para que no se recupere sobre la marcha y no cause mucha confusión e infelicidad", advirtió el Dr. William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas. en la Universidad de Vanderbilt.

SÍNTOMAS DE SEGUIMIENTO

Debe recibir atención si presenta síntomas preocupantes. Pero hay muchas personas con ciertas afecciones, incluidas enfermedades cardíacas, diabetes y sistemas inmunitarios debilitados, que deben buscar atención incluso si tienen una enfermedad leve, debido a su elevado riesgo de desarrollar complicaciones graves.

DECIR A OTROS

Debe informar a su médico acerca de su prueba, quien puede recetarle medicamentos dependiendo de su situación y salud.

Si se hace la prueba en una clínica o en el consultorio del médico, se supone que el personal notificará a las autoridades de salud sobre su resultado positivo. Algunos departamentos de salud llevan a cabo investigaciones de rastreo de contactos para identificar a las personas con las que ha estado en contacto una persona infectada.

También debe informar a sus contactos cercanos que dio positivo en la prueba y que es posible que hayan estado expuestos al coronavirus. Recuerde, una persona infectada puede comenzar a propagar el virus hasta dos días antes de desarrollar síntomas o dar positivo.