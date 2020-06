Minoristas de renombre abren en la 5ta Avenida de Nueva York; varios negocios luchan para mantener a los compradores en la acera

Lo que debes saber Todo Nueva York está en alguna fase de reapertura; el gobernador Andrew Cuomo ha cambiado su enfoque de reabrir métricas a probarlas en un esfuerzo por enfocarse mejor en puntos críticos virales e identificar nuevos antes de que surjan

La ciudad de Nueva York espera poder alcanzar la Fase II a principios de julio; la oficina del alcalde ya ha publicado un plan integral de comidas al aire libre para ayudar a proporcionar a los restaurantes más espacio temporal al aire libre

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dice que su estado entrará en la Etapa 2 el lunes, abriendo restaurantes al aire libre y tiendas en persona. Levantó la orden de quedarse en casa desde marzo el martes

NUEVA YORK - Algunos de los nombres más importantes en el comercio minorista de lujo reabrieron sus negocios el jueves a lo largo de la icónica Quinta Avenida de Manhattan, retrasando sus comienzos durante unos días para retirar la madera contrachapada de los escaparates afectados por el saqueo la semana pasada.

Saks, Wempe, Tiffany & Co. y Louis Vuitton, dentro del Distrito de la Asociación de la Quinta Avenida, ahora están abiertos para la recogida en la acera y otros servicios, uniéndose a Cartier y Valentino, que abrieron un día antes. Varias tiendas permanecen cerradas, preocupadas por pagar el alquiler mientras el tráfico de clientes sigue siendo bajo.

El alcalde Bill de Blasio dijo a principios de esta semana que entendía que algunas tiendas no encontraron que la Fase I, que la ciudad ingresó el lunes, era el momento óptimo para abrir. Dijo que muchos están buscando la Fase II, que es cuando dice que cree que "el comercio minorista realmente cobrará vida en la ciudad de Nueva York". La fase II da luz verde a las compras en persona con restricciones como el distanciamiento y los mandatos de cobertura facial. También abre cenas al aire libre, lo que hicieron cientos de restaurantes cuando Long Island dio el siguiente paso a principios de esta semana. De Blasio dice que la ciudad podría llegar a principios de julio.

Al mismo tiempo, algunas tiendas parecen dudar un poco, otras se muestran impacientes por volver al negocio, adelantándose a lo que se supone que es una emergencia metódica del bloqueo del coronavirus. Al menos una docena de clientes fueron vistos examinando estantes de ropa de mujer dentro de Mini-Max en el vecindario Sunset Park de Brooklyn el miércoles.

Mutali Sing, propietario de J&M Sneaker, se paró en la puerta de su tienda y alentó a los clientes a llamar con anticipación para que los recogieran en la acera, pero dijo que tenía problemas para hacer cumplir la política. "Una vez que ven que estás abierto, piensan que estás abierto como de costumbre, como si pudieras entrar y navegar", dijo.

Definitivamente ese no es el caso, dice el gobernador Andrew Cuomo. Él ha confiado en los dueños de negocios individuales para hacer cumplir las pautas. Cuomo dice que lo que hará que la reapertura de Nueva York funcione de manera segura es hacerlo según el libro.

"Esta no es una reapertura imprudente", dijo el gobernador a principios de esta semana. "Esto no es opinión. Esto no es política. Esto son datos y ciencia".

Con las 10 regiones de Nueva York en alguna fase de reapertura, y algunas buscando ingresar a la Fase III en solo unos días, Cuomo ha cambiado el enfoque de su equipo para concentrarse en puntos críticos virales e identificar nuevos grupos potenciales antes de que emerjan.

El martes, el estado lanzó un nuevo tablero que rastrea el número de pruebas realizadas y el porcentaje de resultados positivos en las 10 regiones en el día a día. También desglosa esas métricas por condado, ayudando al estado a concentrarse en los puntos críticos virales continuos como los 10 recientemente identificados en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con ese panel, el 1.5 por ciento de las 27,639 personas en la ciudad de Nueva York que realizaron la prueba el martes, lo que refleja los últimos datos del estado, fueron positivas, aunque el Bronx y Queens tuvieron tasas de positividad más altas en comparación con los otros distritos. Eso se compara con una tasa de positividad del 59 por ciento en el pico de la crisis. El alcalde Bill de Blasio todavía considera que la ciudad de Nueva York se encuentra en un estado moderado de transmisión de virus con cientos de casos nuevos cada día. Él espera que baje en otoño.

De Blasio ha implementado camiones de prueba móviles en las comunidades más afectadas y el estado ha agregado recientemente casi una docena de nuevos sitios de prueba en esos vecindarios. Más de 240 sitios de prueba gratuitos están abiertos en los cinco distritos.

ESTADO DE LAS REGIONES DE NUEVA YORK

Es demasiado pronto para saber si las protestas estatales por la muerte de George Floyd, que ahora entra en una segunda semana, han contribuido a un aumento en los casos de COVID. Cuomo ha instado reiteradamente a los asistentes a la protesta a aprovechar uno de los más de 800 sitios de prueba disponibles en todo el estado.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, también instó a los asistentes a la protesta a hacerse la prueba. Él mismo lo hizo por segunda vez esta semana después de asistir a una manifestación por la justicia en su estado durante el fin de semana. Nueva Jersey está programada para ingresar a su Etapa 2 el lunes, mientras que Connecticut da sus próximos pasos importantes justo antes del fin de semana del Día del Padre.

Todas las reaperturas alrededor del área triestatal se producen en medio de una lucha local contra COVID-19 que ha durado más de 100 días. Puede parecer mucho tiempo, especialmente para muchos residentes que estuvieron o continúan atrapados principalmente en el interior. Pero también es un recordatorio aleccionador del poco tiempo que ha llevado perder decenas de miles de vidas. El área tri-estatal ha confirmado cerca de 41,000 muertes por virus desde que Nueva York informó su primera el 14 de marzo. La cifra real probablemente sea mucho mayor.

A nivel nacional, más de 113,000 personas han muerto por COVID-19. Estados Unidos superó un hito de 2 millones de casos el miércoles.