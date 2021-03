“Siempre hay riesgo de otra ola”: Fauci pide no cantar victoria aún en la pandemia del COVID-19

Anthony Fauci advirtió a los líderes estatales contra el "asunto arriesgado" de eliminar las medidas de salud pública, reiterando preocupaciones de que el país podría ver un nuevo aumento en casos si se baja la guardia durante una entrevista en el programa "Meet The Press" de MSNBC.

Aproximadamente una docena de estados han revocado recientemente las restricciones relacionadas con el coronavirus, incluidos los mandatos de mascarillas o los límites para las reuniones en interiores.

Pero Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que incluso cuando las cosas van "en la dirección correcta", el número de casos sigue siendo demasiado alto para declarar la "victoria" mediante la reducción de las restricciones.

“A pesar de que el descenso fue pronunciado, es absolutamente necesario evitar la tentación de decir; "Oh, todo va muy bien", dijo a "Meet the Press".

"No remates la pelota en la línea de cinco yardas. Espera hasta que llegue a la zona de anotación. Todavía no estamos en la zona de anotación".

Ha habido más de 29 millones de casos de coronavirus en Estados Unidos y más de 535,000 muertes atribuidas al virus, según el análisis de NBC News. Pero las tendencias han sido prometedoras. El promedio de 7 días de casos nuevos diarios es de alrededor de 57,000, el más bajo desde octubre, y se han administrado más de 105 millones de dosis de vacuna en todo el país (casi 37 millones de personas están completamente vacunadas y casi 69 millones de personas han recibido su primera dosis de vacuna, según NBC News).

Los estados han reaccionado a las tendencias de manera diferente: los gobernadores de Iowa, Mississippi, Montana, Oklahoma y Texas eliminaron los mandatos de mascarillas de sus estados, por ejemplo.

Y algunos estados, como Connecticut, han reducido los límites de muchos negocios en interiores sin dejar de mantener intactos los mandatos de las mascarillas.

“Cuando escucho que retiran por completo de las medidas de salud pública, decir no más mascarillas, nada de eso, eso es un asunto arriesgado”, dijo Fauci. Si bien Fauci celebró la disminución de los casos, advirtió que aún es posible un aumento gracias a las nuevas variantes del virus, que los expertos advierten que podrían evadir las vacunas o ser más contagiosas".

“Si miras los números que han bajado, han bajado tan bien en un descenso muy pronunciado. Pero en las últimas semanas, hemos tenido una meseta de infecciones. Y lo que me preocupa, porque la historia demuestra que debería preocuparme, es que cuando se llega a un estancamiento en torno al nivel de 60,000 nuevas infecciones por día, siempre existe el riesgo de otra ola”, dijo.

