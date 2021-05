CDC: las personas vacunadas no tienen que usar mascarilla en espacios cerrados

WASHINGTON DC - Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron este jueves una modificación a su mandato del uso de mascarillas en espacios interiores, determinando que las personas completamente vacunadas ya no necesitan usarlas en lugares cerrados, con algunas excepciones.

“Pueden volver a hacer las cosas que habían dejado de hacer debido a la pandemia”, dijo este jueves Rochelle Walensky, directora de los CDC. “Hemos esperado por mucho tiempo este momento”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Dos semanas después de haber completado el proceso de vacunación, las personas pueden “sacarse las mascarillas”, explicó Walensky, agregando que las personas vacunadas pueden estar en espacios cerrados sin mascarilla incluso en grandes multitudes, como conciertos y eventos deportivos.

La nueva guía sigue exigiendo el uso de tapabocas en autobuses, aviones y hospitales, entre otros lugares, aunque Walensky dijo que esperan actualizar este mandato próximamente.

"Si estás vacunado entonces estás protegido contra el virus y no importa si las personas alrededor tuyo están o no vacunadas para determinar tus actividades", aclaró Walensky. "Si no estás completamente vacunado, entonces debes seguir usando la mascarilla para protegerte hasta que completes tu vacunación".

Como parte de la flexibilización del mandato, las personas completamente vacunadas tampoco deben conservar el distanciamiento social de 6 pies.

El gobierno federal ha decomisado cargamentos con millones de mascarillas de fabricación pirata. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

El anuncio se dio este jueves durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, solo días después de que el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, dijera que ya era hora de modificar el mandato sobre el uso de mascarillas en espacios interiores.

“Estamos ganando la guerra porque tenemos vacunas seguras y efectivas”, dijo Jeffrey Zients, coordinador del equipo de la Casa Blanca encargado de determinar la estrategia nacional para terminar con la pandemia.

Los CDC recomiendan que las personas que tienen el sistema inmunológico comprometido consulten con su médico sobre continuar con el uso del tapabocas y del distanciamiento físico.

FLEXIBILIZACIÓN ACORDE AL RITMO DE VACUNACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

A finales de abril también se determinó que quienes ya cumplieron la inmunización su esquema de vacunación contra el coronavirus podrían prescindir del uso de la mascarilla en lugares abiertos.

El 35% de la población de Estados Unidos (117,647,439 personas) ha completado el proceso de vacunación contra el COVID-19, según los datos publicados por los CDC este jueves.

El uso de tapabocas fue uno de los lineamientos principales que fijaron en 2020 los CDC para evitar la propagación del coronavirus y una decisión que dividió al país por meses, cuando el entonces presidente Donald Trump se negó a usarlo en casi todo el final de su mandato.