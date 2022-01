Fauci: los CDC evalúan sugerir prueba negativa de COVID-19 para pacientes asintomáticos

WASHINGTON - Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) están considerando incluir una prueba negativa de COVID-19 como parte de su guía para pacientes asintomáticos, anunció este domingo el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci.

La medida se está evaluando a casi una semana de que disminuyeran de 10 a 5 días el tiempo recomendado de aislamiento y cuarentena para aquellos que hayan dado positivo al COVID-19 pero no muestran síntomas y aquellos que estuvieron cerca de un caso positivo.

"Ha habido cierta preocupación sobre por qué no pedimos a las personas en ese período de cinco días que se hagan la prueba", dijo Fauci. "Mirándolo de nuevo, puede haber una opción en eso, que las pruebas podrían ser parte de eso, y creo que vamos a escuchar más sobre eso en los próximos días por parte de los CDC".

EEUU REPORTA PROMEDIO DE 400 MIL CASOS DE COVID-19 AL DÍA

Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que EEUU ha estado experimentando casi un "aumento vertical" de nuevos casos, que ahora promedia 400,000 casos por día, y las hospitalizaciones también aumentan.

“Definitivamente estamos en medio de una oleada y un repunte muy severo en los casos”, dijo. "La aceleración de los casos que hemos visto no tiene precedentes, ha ido mucho más allá de todo lo que hemos visto antes".

Fauci dijo que le preocupa que la variante Ómicron esté abrumando el sistema de atención médica y provocando una "interrupción importante" en otros servicios esenciales.

“Ya sabemos que hay reportes de los departamentos de bomberos, de departamentos de policía en diferentes ciudades que el 10, 20, 25 y en ocasiones el 30% de las personas están enfermas. Y eso es algo de lo que debemos preocuparnos porque queremos asegurarnos de que no tengamos un impacto en la sociedad tal que realmente haya una disrupción. Espero que eso no suceda".

Mientras, los casos de COVID-19 en el país van en aumento.

Si bien hay "evidencia acumulada" de que Ómicron podría conducir a una enfermedad menos grave, advirtió que los datos siguen siendo tempranos. Fauci dijo que le preocupan en particular las decenas de millones de estadounidenses no vacunados porque "un buen número de ellos contraerán una enfermedad grave".

Instó a los estadounidenses que aún no se han vacunado y recibido la dosis de refuerzo a que lo hagan y a que se cubran con mascarillas en el interior para protegerse y mitigar el aumento actual de casos en EEUU.

Fauci dijo que si los estadounidenses toman las precauciones necesarias, Estados Unidos podría ver algo parecido a una vida más normal pronto.

"Una de estas cosas que esperamos es que esto alcance su punto máximo después de un período de unas pocas semanas y cambie", dijo Fauci. Expresó su esperanza de que para febrero y marzo, Ómicron podría caer a un nivel lo suficientemente bajo "que no perturbe nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra forma de vida".

Fauci habló en "This Week" de ABC y "State of the Union" de CNN.