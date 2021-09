Fauci reacciona ante decisión de comité de la FDA sobre vacuna de refuerzo contra COVID-19

WASHINGTON - El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, defendió este domingo al comité de la Agencia de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en inglés) por rechazar la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para toda la población.

"No creo que cometieron un error", dijo Fauci en una entrevista en el programa "State of the Union" de la cadena de televisión CNN. "El FDA absolutamente no debería ignorarlos", agregó.

El experto aseguró cree que es una "buena recomendación" debido a que los grupos que sí fueron incluidos para recibir la tercera dosis -personas mayores de 65 años o menores de 64 años en condiciones de riesgo- son una gran parte de la población.

Según Fauci, "este no es el final de la historia" en cuanto a las dosis de refuerzo. Resaltó que se sigue recibiendo datos nuevos que pudieran hacer posible en un futuro que el panel de expertos de la FDA termine aprobando la tercera inyección para la mayor parte de la población.

En un duro golpe a la iniciativa del gobierno de Joe Biden, un influyente panel asesor de la FDA rechazó el viernes un plan para aplicar vacunas de refuerzo de Pfizer contra el COVID-19 a la mayoría de los estadounidenses, pero sí avaló las inyecciones adicionales para quienes tengan más de 65 años o corran riesgo de desarrollar un cuadro grave.

La decisión también aumentó en la confusión de la población sobre estas dosis de refuerzo.

"Entiendo por qué puede haber confusión porque creo que la gente no está entendiendo la diferencia entre planificar algo y, en realidad, qué elemento de eso, qué proporción de eso, realmente va a implementar. Y eso es exactamente lo que pasó", explicó Fauci en el programa "Meet the Press" de la cadena de televisión MSNBC.

De acuerdo con datos de NBC News, Estados Unidos ha registrado más de 42 millones de contagios de COVID-19 y más de 677,000 muertos.

Hasta el momento, más de 211 millones de personas (63.7% de la población) han recibido al menos una dosis de la vacuna y más de 181 millones (54.5%) están ya completamente inmunizadas, según los últimos datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).