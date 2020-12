Rusia autoriza el uso de su vacuna Sputnik V a mayores de 60 años

MOSCÚ - El ministerio de Sanidad de Rusia autorizó este sábado la vacunación contra el COVID-19 para los mayores de 60 años con el preparado ruso Sputnik V.

"El Ministerio de Sanidad aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus", dijo el ministro ruso de Sanidad, Mijaíl Murashko, a la televisión pública rusa.

Hasta ahora la vacuna rusa, que empezó a utilizarse masivamente en el país el pasado 15 de diciembre, sólo se estaba aplicando a personas de entre 18 y 60 años.

Murashko subrayó que los últimos análisis confirmaron que el uso de Sputnik V no representa ningún riesgo para las personas mayores.

Al respecto, el Fondo de Inversiones Directas, encargado de la venta de la vacuna rusa, destacó que los ensayos clínicos mostraron una eficacia "mayor del 90 %" en dicho segmento de edad.

El viernes el director del Centro Gamaleya, Alexandr Gintsburg, reveló que los especialistas no habían detectado nuevos efectos secundarios en los mayores vacunados con Sputnik V.

El presidente Vladimir Putin aseguró que una de sus hijas estuvo entre las primeras en recibirla.

Aunque admitió que los anticuerpos no se producen con la misma facilidad en ancianos, bebedores, gente que sufre de estrés y aquellos que consumen antiinflamatorios.

La pasada semana el presidente ruso, Vladímir Putin, admitió en su rueda de prensa anual que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permite.

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo Putin, que cumplió 68 años el pasado 7 de octubre pasado.

Diversos países han suspendido los vuelos con el Reino Unido para tratar de contener la expansión de una cepa del virus que puede acelerar hasta un 70% la transmisión.

Eso despertó suspicacias en algunos países interesados en adquirir la vacuna rusa como en Argentina, el primer país en registrar Sputnik V el 23 de diciembre coincidiendo con la llegada de un avión con las primeras dosis.

En las redes sociales muchos rusos se han quejado de que Moscú suministre masivamente la vacuna a otros países antes que a sus propios ciudadanos.

En respuesta, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, anunció que el Gobierno suministrará casi 6.5 millones de dosis de Sputnik V a sus centros médicos en enero y febrero de 2021.

La Sputnik V mostró una eficacia del 91.4 % en el último control efectuado en la tercera fase de los ensayos clínicos, datos que, según Gintsburg, "permiten afirmar con seguridad que es altamente eficaz y totalmente segura para la salud".