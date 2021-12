Lo que se sabe de Ómicron, la nueva variante del COVID-19

WASHINGTON - Los científicos sudafricanos identificaron la semana pasada una nueva versión del coronavirus denominada Ómicron que —dijeron— es la responsable del reciente aumento de las infecciones por COVID-19 en Gauteng, la provincia más poblada del país.

No está claro dónde surgió la nueva variante, pero los científicos de Sudáfrica fueron los primeros en alertar a la OMS, y ahora se ha visto en viajeros que llegaron a Bélgica, Botsuana, Hong Kong e Israel.

Un epidemiólogo de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas e inglés), Edgar Monterroso, habló este viernes en ‘’hoy Día’’ en la cadena Telemundo, quien brindó algunas datos sobre lo que se sabe de Ómicron.

ÓMICRON TIENE UNA ALTA CAPACIDAD DE MUTACIÓN

Dijo que una de sus características principales es su capacidad de mutación, hasta unas 50, aunque añadió que hasta el momento, sus síntomas han sido leves en quienes se contagiaron con esta cepa.

Por otro lado, el ministro de Salud sudafricano, Joe Phaahla, dijo a la AP que la variante estaba relacionada con un “aumento exponencial” de los casos en los últimos días, aunque los expertos todavía están tratando de determinar si la nueva variante es realmente la responsable.

Tras registrar poco más de 200 nuevos casos confirmados al día en las últimas semanas, Sudáfrica vio cómo el número se disparó hasta los 2,465 el jueves pasado. Al no poder explicar el repentino aumento de casos, los científicos estudiaron muestras del virus del brote y descubrieron la nueva variante.

En un comunicado emitido el viernes, la Organización Mundial de la Salud la designó como “variante preocupante” y la denominó “ómicron”, como la letra del alfabeto griego.

Parece tener un elevado número de mutaciones en la proteína de la espícula del coronavirus -unas 30 a 50- lo que podría afectar la facilidad con la que se propaga a las personas.

Sharon Peacock, quien ha dirigido la secuenciación genética del coronavirus que provoca el COVID-19 en Gran Bretaña, en la Universidad de Cambridge, dijo que los datos hasta ahora indican que la nueva variante tiene mutaciones “congruentes con una mayor transmisibilidad”, pero dijo que “el significado de muchas de las mutaciones aún no se conoce”.

Dice que las medidas impuestas por la cepa anterior, funcionarían con la nueva. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Lawrence Young, virólogo de la Universidad de Warwick, describió Ómicron como “la versión más mutada del virus que hemos visto”, incluyendo cambios potencialmente preocupantes nunca antes vistos en el mismo virus.

Los científicos saben que es genéticamente distinta a las variantes anteriores, incluidas las variantes beta y delta, pero no saben si estos cambios genéticos la hacen más transmisible o peligrosa. Hasta ahora, no hay indicios de que la variante cause una enfermedad más grave.

Probablemente tomará semanas averiguar si Ómicron es más infecciosa y si las vacunas siguen siendo eficaces contra ella.

Todos los viajeros internacionales deberán dar negativo en la prueba del COVID-19 dentro de un día de su salida a EEUU.

Peter Openshaw, profesor de medicina experimental del Imperial College de Londres, afirmó que era “extremadamente improbable” que las vacunas actuales no funcionen, señalando que son eficaces contra otras variantes.

Aunque algunos de los cambios genéticos de la variante Ómicron parecen preocupantes, aún no está claro si supondrán una amenaza para la salud pública. Algunas variantes anteriores, como la variante beta, alarmaron inicialmente a los científicos, pero no acabaron extendiéndose mucho.

El coronavirus muta a medida que se propaga, y muchas de las nuevas variantes, incluidas las que presentan cambios genéticos preocupantes, suelen desaparecer sin más.

El asesor médico en jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que la persona estaba completamente vacunada y voló a Estados Unidos desde Sudáfrica el 22 de noviembre. Hasta ahora, la persona ha presentado síntomas leves, según Fauci.

Los científicos vigilan las secuencias del coronavirus en busca de mutaciones que puedan hacer que sea más transmisible o mortal, pero no pueden determinarlo simplemente observando el virus.

Peacock conjeturó que la variante “puede haber evolucionado en alguien que se infectó pero no pudo eliminar el virus, dando al virus la oportunidad de evolucionar genéticamente”, en un escenario similar a como los expertos creen que surgió también la variante Alfa -que se identificó por primera vez en Inglaterra-, al mutar en una persona inmunodeprimida.