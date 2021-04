Coney Island reabrirá atracciones después de 18 meses de cierre por pandemia

Lo que debes saber Después de 18 meses, Coney Island reabrirá sus parques de atracciones por primera vez desde 2019 a partir del viernes, anunció Alliance for Coney Island.

El parque de atracciones Wonder Wheel de Deno y Luna Park se abrirán al público al final de la semana, con capacidad limitada y nuevas pautas de COVID para que los visitantes, incluyendo las reservas anticipadas que se pueden hacer en línea antes de visitar los parques.

Después del cierre obligatorio de la temporada 2020 debido a la pandemia de COVID-19, el Distrito de Atracciones de Coney Island recibió un golpe financiero devastador.

La tradición de décadas de la ceremonia de la "Bendición de las atracciones" se llevará a cabo en el paseo marítimo frente al parque de atracciones Wonder Wheel de Deno, según Alliance for Coney Island, una asociación pública-privada dedicada a continuar la revitalización de Coney Island durante todo el año. Después de la ceremonia de reapertura, Deno's ofrecerá viajes gratis en Wonder Wheel para 100 trabajadores de primera línea, incluyendo EMT, FDNY, NYPD y el personal del Coney Island Hospital.

"2020 marcó la primera vez en 100 años que la noria no giró. Si bien fue un momento devastador para muchos, estamos emocionados de dar la bienvenida a los visitantes y celebrar la vida y la pasión del arduo trabajo de nuestros padres y abuelos que dedicaron sus vidas a proporcionar a Coney Island un parque de diversiones cálido y acogedor en el paseo marítimo. ¡Esperamos verlos a todos esta temporada! " la familia Vourderis, propietaria y operadora del parque de atracciones Wonder Wheel de Deno, dijo en un comunicado.

El senador estadounidense Chuck Schumer (D-NY) dijo que los neoyorquinos están ansiosos por regresar al conocido paseo marítimo.

"Después de un año largo y doloroso de aislamiento social, los neoyorquinos están ansiosos por regresar al paseo marítimo y disfrutar de un perrito caliente de Nathan bajo la noria Wonder Wheel y el Ciclón", dijo Schumer en un comunicado. "Como hijo nativo de Brooklyn que creció a un corto viaje en autobús B36 en Sheepshead Bay, estoy orgulloso de ver esta atracción esencialmente neoyorquina abierta este año y continuaré apoyando la recuperación y revitalización de la comunidad en los próximos años".

Mientras tanto, la senadora estadounidense Kirsten Gillibrand (D-NY) calificó la gran reapertura como una señal de "alegría y alivio", particularmente después de un "año difícil".

"La temporada de apertura en Coney Island significa que la primavera finalmente está aquí y el verano está a la vuelta de la esquina", dijo Gillibrand. “Este ha sido un año increíblemente difícil, pero con la reapertura de las atracciones de Coney Island llegan señales de alegría y alivio. La rica historia de Coney Island ha creado innumerables recuerdos y sonrisas tanto para los neoyorquinos como para los visitantes. La Rueda Maravilla de Deno podrá celebrar su centenario retrasado que se inauguró en 1920 y dar la bienvenida a los invitados de forma segura para sacar al niño que todos llevamos dentro".

Las atracciones estarán abiertas los fines de semana hasta el Día de los Caídos. Sin embargo, a partir del fin de semana del Día de los Caídos, las atracciones de entretenimiento operarán todos los días.