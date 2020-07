Condado de NY en la Fase 4 advierte sobre posible exposición a COVID en supermercado

NUEVA YORK -- El Departamento de Salud del Condado de Putnam, parte de la región Mid-Hudson de Nueva York, está advirtiendo a las personas sobre la posible exposición a COVID-19 en un supermercado local este mes, confirmaron el jueves las autoridades.

Es la primera alerta de salud del condado relacionada con una persona COVID positiva en un espacio público hasta la fecha.

Cualquier persona que estuvo en TOPS Friendly Markets en Carmel el 2 de julio entre las 5:30 a.m. y las 10:30 a.m. o el 5 de julio entre las 5:30 a.m. y las 8 a.m. puede haber estado expuesta, dijeron las autoridades.

Cualquier persona que tenga preguntas puede llamar al Departamento de Salud del Condado de Putnam al 845-808-1390. Aquellos que temen haber estado expuestos deben llamar a sus proveedores de atención médica.

No hay detalles disponibles sobre la persona infectada. Los síntomas de COVID pueden incluir fiebre, escalofríos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos y diarrea. Aunque la mayoría de los síntomas son leves, algunos casos de coronavirus pueden volverse graves, lo que lleva a la hospitalización y la muerte.

El condado de Putnam solo reportó cuatro nuevos casos de COVID de la noche a la mañana, dijo el jueves el gobernador Andrew Cuomo, con un total de 1,348 casos diagnosticados hasta la fecha. Esa es una fracción de los casi 400,000 casos confirmados de COVID en todo el estado hasta la fecha. El condado ha confirmado 63 muertes por virus hasta la fecha, solo dos décimas del porcentaje del total de Nueva York.

Es uno de los siete condados en la región de Mid-Hudson, que ingresó a la Fase IV del plan de reapertura de Cuomo esta semana. La fase IV permite la apertura de lugares de bajo riesgo al aire libre y bajo techo, como museos, acuarios y zoológicos. También eleva el límite de las reuniones sociales a 50.

A partir del viernes, los centros comerciales también podrán abrir en las regiones de Fase IV, dijo Cuomo, aunque deben cumplir con ciertos estándares de filtración de aire.