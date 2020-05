Comisionada de salud de NYC se disculpa con el NYPD tras supuestos polémicos comentarios

NUEVA YORK -- La comisionada de salud de la ciudad de Nueva York emitió una disculpa a la policía de Nueva York el lunes, luego de reportes de que rechazó enfáticamente una solicitud por más equipo de protección personal (EPP) para policías, provocando que los sindicatos policiales pidieran su destitución.

A fines de marzo, la Dra. Oxiris Barbot tuvo una llamada telefónica con el Jefe del NYPD, Terence Monahan, sobre EPP adicional para la policía, ya que el departamento buscaba 500,000 máscaras. Barbot insistió en que solo 50,000 estarían disponibles, y dijo, "no me importa un bledo sus policías", reportó el New York Post por primera vez la semana pasada. Dos funcionarios familiarizados con la situación confirmaron a nuestra cadena hermana que NBC New York que Barbot hizo los comentarios.

Barbot, en su declaración del lunes, reconoció una "discusión" de mediados de marzo con un oficial de policía.

"Me disculpé con ese oficial de policía en ese momento y hoy, me disculpo con la policía de Nueva York por dejar la impresión de que no tengo el máximo respeto por nuestro departamento de policía, que desempeña un papel fundamental en la primera línea todos los días para mantener nuestra ciudad seguro," dice en parte su declaración.

El alcalde Bill De Blasio dijo el domingo que esperaba que Barbot "hiciera un trabajo bueno e importante", aunque ella había estado notablemente ausente de las reuniones públicas diarias del alcalde durante gran parte de la semana.

"Vamos a avanzar juntos", dijo el alcalde el domingo, agregando que tiene "mucho respeto por Barbot", y que ella seguirá en su papel.

El Departamento de Salud de Nueva York confirmó previamente un "intercambio acalorado", pero dijo que había una "buena relación de trabajo" entre Barbot y Monahan, y agregó que el comisionado se disculpó por sus comentarios. Una fuente de la ciudad también le dijo a NBC New York que Barbot, quien fue nombrado al cargo en 2018, se había disculpado.

A pesar de que el Departamento de Salud de la ciudad dijo que se había emitido una disculpa, algunos de los sindicatos de policía más grandes de la ciudad estallaron contra Barbot y de Blasio después de que los comentarios se hicieron públicos, y el presidente de la Asociación de Benevolencia de la Policía, Pat Lynch, calificó los comentarios como "despreciables e imperdonables".

Piden renuncia de comisionada Barbot

"La Dra. Barbot debería verse obligada a mirar a los ojos de todas las familias de la policía que perdieron a un héroe por este virus. Míralos a la cara y diles que no valen un bledo…", dijo Lynch, haciendo referencia al comentario que Barbot supuestamente le dijo a Monahan. "Debería haber sido despedida en el momento en que pronunció esas palabras. Debe renunciar o ser despedida inmediatamente".

El sindicato Detective's Endowment Association también emitió palabras muy fuertes en respuesta, diciendo que la comisionada de salud estaba "poniendo en peligro a nuestros hombres y mujeres" de uniforme al impedirles obtener más suministros.

"La llamada líder de la ciudad, la Dra. Barbot, mostró sus verdaderos colores como alguien que detesta la policía. Cinco valientes detectives de la policía de Nueva York murieron mientras la DEA buscaba equipos de protección para comprar a nuestros miembros y mientras esperábamos que la ciudad distribuyera máscaras", según la declaración. "El comportamiento vergonzoso de la Dra. Oxiris Barbot probablemente contribuyó a una mayor propagación de este virus mortal. Ella ha traído una gran vergüenza al gobierno de la ciudad de Nueva York y a todos los profesionales médicos que luchan valientemente contra la pandemia de coronavirus junto con nuestros policías".