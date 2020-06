Cifra de muertes por síndrome infantil relacionado con COVID revisada tras nuevo informe

NUEVA YORK -- Un nuevo informe sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en niños descartó una de las tres muertes previamente asociadas con MIS-C en Nueva York por funcionarios de salud.

El New England Journal of Medicine publicó sus hallazgos el lunes en un estudio de 99 pacientes jóvenes que, según los informes, cumplen con la definición de MIS-C en Nueva York entre un período de dos meses que finaliza el 10 de mayo. Entre esos hallazgos, los investigadores creen la muerte de una adolescente de el condado de Suffolk no fue resultado del síndrome.

El estudio se centró en la demografía del paciente, así como en las condiciones y síntomas de salud subyacentes. El Departamento de Salud de Nueva York dice que colaboró ​​con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Albany y los Centros para el Control de Enfermedades para completar el estudio.

"Este estudio histórico vincula COVID-19 y MIS-C y ayudará a los profesionales de la salud en todo el país a diagnosticar esta afección en sus pacientes", dijo el comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker.

Los investigadores detrás del estudio dicen que una mayor incidencia de MIS-C entre los niños afroamericanos e hispanos puede reflejar la "incidencia elevada bien documentada de infección por COVID-19 entre las comunidades negras e hispanas". También descubrieron que los síntomas parecidos a la enfermedad Kawasaki eran más frecuentes en niños más pequeños que en adolescentes.

Según los datos publicados por el Departamento de Salud de Nueva York el viernes, hubo 225 casos reportados que experimentaron síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki y al síndrome de shock tóxico, posiblemente debido a COVID-19.

Los casos abarcan una amplia edad demográfica, que afecta a bebés y adultos jóvenes, aunque la mayoría de los casos son en niños de 1 a 14 años. Noventa y cuatro por ciento de los niños que muestran síntomas dieron positivo para COVID-19 o sus anticuerpos.

Los niños han sido menos afectados por COVID que los adultos en general; las personas menores de 20 años representan solo el 1 por ciento de las hospitalizaciones totales de Nueva York. Pero la aparición del síndrome ha llevado a la comunidad médica a repensar cómo se ve a COVID y a los niños.

Los CDC confirmaron el lunes que la afección inflamatoria en menores sí está ligada al coronavirus.

Los pacientes pueden comenzar con síntomas similares a los de la enfermedad de Kawasaki, con fiebre, erupción cutánea, conjuntivitis, dolor abdominal y diarrea para muchos, pero luego la afección puede empeorar rápidamente de manera similar al síndrome de shock tóxico. Algunos niños que el equipo de investigaciones de nuestra cadena hermana NBC 4 New York ha documentado parecen mostrar solo síntomas leves, pero en cuestión de días, si no horas, sus condiciones empeoraron drásticamente, dejándolos en coma y con un ventilador.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, publicó una hoja informativa para los padres y lanzó un campaña publicitario en toda la ciudad para informarlos sobre los síntomas. Mientras tanto, Cuomo le dijo a los hospitales que prioricen las pruebas COVID-19 para los niños que se presentan con ellos.

Los CDC emitieron una alerta de salud reciente a los médicos para brindarles orientación diagnóstica. Los criterios de diagnóstico para MIS-C incluyen fiebre de al menos 100.4 grados durante al menos 24 horas, evidencia de inflamación en el cuerpo y hospitalización con problemas en al menos dos órganos (como el corazón, los riñones o los pulmones). Los CDC también requieren una prueba positiva para COVID-19, los anticuerpos o una exposición conocida dentro de las cuatro semanas antes del inicio de los síntomas.

Sindrome grave está afectando a cientos de ninos en Nueva York.