Centro latino tendrá webinar sobre cómo superar el miedo y aislamiento durante COVID

NUEVA YORK -- Después de más de tres meses en cuarentena, adultos mayores están cada vez más temerosos de su futuro debido al aislamiento y depresión en conexión con la pandemia del COVID-19.

No obstante, incluso antes de la pandemia, las personas mayores latinas han sufrido de aislamiento y depresión debido a una enorme barrera idiomatica que limita el acceso a las herramientas que forman parte de la vida cotidiana para el resto de la comunidad de ancianos, como el internet y la televisión. Adicionalmente, muchas personas mayores tienen miedo de reanudar sus rutinas anteriores y cómo será su vida posterior al coronavirus.

Con esto en mente, el Centro Latino para la Vejez o LCA por sus siglas en inglés, ha reunido un distinguido panel de expertos para abordar estos temas, incluyendo la Dra. Nieves Fernández del Hospital Quirónsalud, en Zaragoza, España; la Dra. Maritza Montano, psicóloga y autora de "Meant to Last for Ever"; la Dra. Ileana Leyva de VITAS Healthcare; y la Dra. Belisa Guzmán del Centro Chen Med. Los expertos formaran parte de un webinar, un seminario realizado por internet, donde hablarán sobre el tema "COVID-19: superando el miedo y el aislamiento social" el miércoles 24 de junio de 3 a 5 p.m.

A medida que se acerque el 24 de junio, eso que se registraron recibirán detalles de participación por correo electrónico.

Para más información, llama al 212-330-8120 o al 305-647-1150.