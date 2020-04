Carrera contra el tiempo: neoyorquinos llevan semanas tratando de obtener su desempleo

Lo que debes saber Los neoyorquinos están solicitando el desempleo en cifras récord: más de 450,000 en las últimas dos semanas

Aunque lo están solicitando, esto no significa que los están recibiendo

El requisito del Departamento de Trabajo de que los desempleados llamen para verificar sus detalles antes de reclamar un seguro, junto con una gran sobrecarga de su sistema, está dejando a muchos neoyorquinos sintiéndose indefensos y financieramente vulnerables a medida que la crisis del coronavirus se prolonga

Un neoyorquino que quedó sin trabajo dice que ha llamado al Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York al menos 2,000 veces en las últimas dos semanas. Otro dice que el jueves llamó más de 300 veces.

Ninguno recibió una respuesta.

Y con el paso del tiempo, ambos se están quedando sin dinero y no saben cómo van a pagar el alquiler.

Los neoyorquinos están solicitando el desempleo en cifras récord: más de 450,000 en las últimas dos semanas. Aunque lo están solicitando, esto no significa que los están recibiendo.

El requisito del Departamento de Trabajo de que los desempleados llamen para verificar sus detalles antes de reclamar un seguro, junto con una gran sobrecarga de su sistema, está dejando a muchos neoyorquinos sintiéndose indefensos y financieramente vulnerables a medida que la crisis del coronavirus se prolonga.

Nuestra cadena hermana News 4 New York habló con algunos neoyorquinos afectados. A continuación compartimos sus historias.

LA HISTORIA DE MÓNICA

Mónica Montanez, de 23 años, fue despedida hace tres semanas de su trabajo en el restaurante Sweet Chick en Long Island City. Solicitó por desempleo de inmediato, pero todos los días desde entonces ha estado tratando de llamar al Departamento del Estado de Nueva York para confirmar su solicitud. Cada vez que llama encuentra la línea ocupada.

Ahora se está quedando sin dinero.

"Sin ningún ingreso, estoy agotando mis ahorros tratando de comprar suficiente comida para no tener que salir de mi casa. Todavía me vi obligado a pagar mi factura telefónica (para llamar al desempleo) y los servicios públicos de este mes. Toda esta experiencia me ha hecho sentir impotente y como si se me estuviera acabando el tiempo", dijo.

La historia de Montanez es similar a la de numerosos neoyorquinos. El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York requiere que los solicitantes llamen para verificar cierta información después de presentar su reclamo en línea. El problema para muchos neoyorquinos: no pueden llegar a hablar con alguien.

"Una vez que terminé de solicitar en línea, me dijeron que tenía que llamar a un representante para completar mi reclamo", dijo Montanez. "He estado llamando constantemente desde entonces, a veces cientos de veces nunca he pasado una señal de ocupado. Ayer llamé más de 300 veces. A veces llego al sistema automatizado y me cuelgan".

Tres semanas sin ingresos ahora tienen serias implicaciones. Después de ser despedida sin indemnización, gastó una cuarta parte de sus ahorros en el alquiler y en víveres y suministros en caso de que la crisis de COVID-19 empeore. Antes del vencimiento del alquiler el 1 de abril, contactó a su arrendador para pedirle un aplazamiento. Fue denegada. Ahora tiene miedo de perder su hogar, después de que se levante la moratoria de desalojo de 90 días.

"Tenía la esperanza de que de alguna manera el alivio de la hipoteca de 90 días otorgado a los propietarios de viviendas y propiedades de alguna manera llegaría a los inquilinos, pero ahora veo, después de enviar un correo electrónico a mi arrendador, que me las tengo que arreglar solita. Es aterrador pensar en cuántas otras personas en la ciudad están preocupadas por perder sus hogares además de enfermarse en un momento como este", dijo Montanez.

Montanez agrega que no tiene a nadie que pueda echarle una mano. Sus amigos y familiares también se han quedado en situaciones precarias. Dijo que está tratando de mantener una actitud positiva y espera conseguir un trabajo pronto para ganar los $3,900 que necesitará para pagar el alquiler en Bushwick durante los próximos tres meses.

LA HISTORIA DE JAKE

Cuando NBC 4 se puso en contacto con Jake el viernes, había estado en espera con el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York durante casi cuatro horas.

Jake, quien pidió hablar bajo condición de anonimato por temor a las repercusiones en su carrera, dijo que fue despedido de un trabajo en el sector de la inmobiliaria a mediados de marzo y presentó su reclamo de desempleo en línea de inmediato.

Durante las últimas dos semanas, dice que ha estado llamando continuamente al Departamento de Trabajo del Estado para verificar su información, pero no ha podido comunicarse con alguien. Jake estima que ha llamado más de 2,000 veces en las últimas semanas. Una foto de la pantalla de su celular mostró que había llamado 198 veces la mañana del viernes.

"Incluso cuando creas que llegas al punto limite, obtienes otra persona automatizada diciendo que las líneas están ocupadas y que tendrás que volver a llamar", dijo. "El asunto es todo con estas llamadas, a veces ni siquiera estás en espera, solo está ocupado, así que literalmente llamas mil veces para llegar a mensaje automatizado que luego te cuelga", explicó.

El joven de 27 años ha estado trabajando en el desarrollo inmobiliario durante varios años y acababa de comenzar un nuevo trabajo en enero. Dos meses después, cuando el gobernador Cuomo anunció que los lugares de trabajo deberían operar al 50 por ciento de su capacidad, fue despedido sin indemnización.

"Tenía suficiente dinero para pagar el alquiler de abril, pero en cuanto a mi tarjeta de crédito de abril confiaba en este desempleo para ayudar … y el 1 de mayo, mi novia no puede pagar el alquiler completo", dice Jake agregando que tendrán que apoyarse en la nueva orden de que los inquilinos no pueden ser desalojados durante 90 días durante la pandemia de coronavirus. Su apartamento en Midtown East cuesta $4,400 por mes.

A principios de esta semana, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reconoció el "estrés" que enfrentaban los neoyorquinos al intentar acceder a los servicios del Departamento de Trabajo. Se disculpó y dijo que el departamento estaba invirtiendo dinero y recursos para solucionar el problema, incluyendo la incorporación de "cientos" de personal nuevo para atender la afluencia de reclamos.

Sin embargo, para personas como Jake, es demasiado tarde.

"Honestamente, una cosa es decir algo y otra hacer algo", dijo. "La gente está sufriendo".

Jake dijo que a veces, con la frustración de no saber si alguien contestará alguna vez, considera abandonar por completo su aplicación y ver lo que sucede.

"Me siento desesperado e indefenso, ¿sabes?".

Jake espera poder solicitar trabajo pronto, pero la industria inmobiliaria, en general, no está contratando en este momento.

"Por mi propia dignidad, quiero trabajar", dijo. El viernes por la tarde envió un mensaje a News 4 con una actualización: después de cinco horas y 33 minutos, finalmente llegó al Departamento de Trabajo. Pero cuando el centro de llamadas fue a transferirlo, la llamada se cortó.

UN MOVIMIENTO EN LAS REDES SOCIALES

Más de 4,000 personas se han unido a un grupo de Facebook para crear conciencia sobre los problemas con el proceso de desempleo del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York durante la pandemia COVID-19. Los posts muestran frustración, desesperación y breves destellos de esperanza. "USTEDES … ESTÁ SUCEDIENDO … ¡Estoy en espera! ¡55-60 minutos! ¡Sigan intentándolo! ¡Sé lo frustrante que es!", publicó Briana Danielle el viernes por la tarde.

El grupo de Facebook se ha convertido en un lugar donde los neoyorquinos pueden compartir sus consejos y molestias con el sistema. Algunos en el grupo incluso han comenzado una petición en Change.org pidiendo cambios urgentes en el sistema del Departamento de Trabajo, ya que muchos se encuentran a punto de quedarse sin dinero para productos básicos como comida y alquiler. Al momento de la publicación de este artículo, la petición ya contaba con casi 1,000 firmas.

Naomi Constantineau-Witters, madre de tres hijos, dijo que ella y su esposo son neoyorquinos que trabajaban por cuenta propia, pero a causa de las circunstancias actuales tienen que buscar ayuda del estado.

"He llamado más de 250 veces en tres días", dijo.

Mientras tanto, BK Reader habló con una madre en Brooklyn, Nicole George, quien dijo que le había ofrecido a su hijo de 7 años una recompensa de $20 si podía comunicarse con el departamento.

"Simplemente está presionando el botón para la rellamada", dijo.

De manera reveladora, Maria Stocchetti preguntó al grupo de Facebook si la salud mental de alguien más se estaba deteriorando ya que llamar al departamento se ha convertido en un trabajo a tiempo completo.

Sin embargo, en el caso de Joel Cardona, hay algunas buenas noticias: "Al tercer día y después de casi 800 llamadas, finalmente me puse en contacto con alguien tras 45 minutos en espera después de la tercera llamada de hoy".

En Twitter, los neoyorquinos frustrados comenzaron un hashtag #WaivetheCall, pidiendo al Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York que elimine temporalmente la llamada requerida.

El Departamento de Estado de Nueva York ha sido contactado por News 4 para hacer comentarios, y dijo que había reducido la cantidad de casos en que las personas tenían que llamar a la mitad. Sin embargo, hay ciertos casos en los que los reclamantes tienen que llamar para verificar cierta información, dijo.

En los cinco días transcurridos del 23 al 28 de marzo, el departamento recibió 3.4 millones de visitas a su página web para la solicitud de desempleo en línea. Eso se comparación con las 350,000 visitas durante una semana típica, lo que representa un aumento en el tráfico web de casi el 900%. En ese mismo período recibió más de 8.2 millones de llamadas, un aumento del 16,000% de su promedio de 50,000 llamadas por semana.

El martes, el gobernador Andrew Cuomo aseguró a los neoyorquinos que el estado estaba trabajando en el tema, pero los números de solicitudes y llamadas que enfrenta ahora el departamento no tiene precedentes.

"Está agravando el estrés de las personas", dijo Cuomo. "Estás desempleado, estás intentando acceder a una maldita página web, que no puedes acceder. Tenemos compañías trabajando en eso. Literalmente tenemos cientos de personas trabajando en eso. Pido disculpas por la molestia -- debe de ser exasperante".