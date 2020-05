Campaña ‘No seas una cabeza hueca’ beneficiará Fondo de Ayuda para Pandemias de NJ

NUEVA JERSEY -- Hace semanas, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, pronunció por primera vez las palabras que desde entonces se han convertido en algo común para algunos al referirse a los residentes que no siguen el distanciamiento social u otras órdenes de seguridad durante la crisis de COVID-19: "No seas una cabeza hueca" (o "Don't Be a Knucklehead" en inglés).

La frase despegó de inmediato, incluso apareciendo en señales de tráfico electrónicas en el estado.

Con esto en mente, el Comité Democrático del Estado de Nueva Jersey está lanzando una campaña pidiendo a los residentes que elijan su diseño favorito de camiseta con la frase, todo por una buena causa.

Los residentes participantes pueden elegir entre cuatro opciones, cada una inspirada en el estado jardín.

ATTN KNUCKLEHEADS: KEEP A SAFE DISTANCE #FlattenTheCurve pic.twitter.com/S7OS3E5Klw — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 2, 2020

Una vez que se selecciona un ganador, se venderá las camisas en línea y todos los ingresos netos, después de cubrir el costo de producción y envío de las camisas, se donarán al Fondo de Ayuda para Pandemias de Nueva Jersey (New Jersey Pandemic Relief Fund), una organización sin fines de lucro fundada por la Primera Dama Tammy Murphy para ayudar a los residentes necesitados durante la pandemia. NJPRF otorga subvenciones a organizaciones existentes con un historial demostrado de ayuda a comunidades vulnerables, que brindan servicios esenciales a los necesitados y para ayudar a los que están en la primera línea de la crisis COVID-19.

“Asegurarse de que la mayor cantidad posible de residentes de Nueva Jersey reciban información que les salve la vida sobre lasnormas de distanciamiento social es un aspecto crucial para detener la propagación de COVID-19, y el uso del gobernador y su equipo de mensajes creativos e impactantes en las redes sociales y por métodos tradicionales ha sido una gran parte de ese éxito", dijo el presidente de NJDSC, John Currie, en un comunicado.

"'No seas una cabeza hueca' parece estar en la boca de muchos residentes en este momento, y creemos que esta campaña ayudará a difundir ese mensaje aún más mientras recauda dinero para una buena causa ", dijo la declaración de Currie.

La votación está actualmente en curso. Se anunciará un ganador el 1 de junio.

Sin embargo, no todos encontraron el uso del término "cabeza hueca" por parte del gobernador gracioso. El senador republicano Joe Pennacchio condenó el uso de la palabra por parte de Murphy.

"Condeno enérgicamente el lenguaje impertinente que el Gobernador ha usado en las conferencias de prensa y en estos carteles", dijo Pennacchio en un comunicado. "Es una falta de respeto a los ciudadanos de Nueva Jersey que han hecho, y seguirán haciendo, sacrificios para detener la propagación del coronavirus y salvar vidas.

“El lenguaje inmaduro es inapropiado para un gobernador, y ciertamente no es justo para la gente de Nueva Jersey. [El diccionario] Webster define a una cabeza hueca tonto como una "persona tonta". ¿Es eso lo que piensas de los ciudadanos de Nueva Jersey que se están sacrificando?"