Algunos restaurantes y tiendas no sobrevivieron para la reapertura de NYC

NUEVA YORK - Han pasado casi ya tres meses desde que la mayoría de los restaurantes, bares y negocios no esenciales tuvieron que cerrar sus puertas cuando la ciudad de Nueva York se "detuvo" para combatir la crisis del coronavirus.

Pero a medida que los cinco condados se preparan para ingresar a la Fase 1 de reapertura la próxima semana, docenas de lugares, incluidas algunos negocios que han estado en la Gran Manzana por un largo tiempo, no volverán y cerrarán sus puertas para siempre.

Uno de esos lugares es el histórico Gem Spa de Greenwich Village. Este se encuentra en una propiedad inmobiliaria privilegiada, en la esquina de la calle Marks y la segunda avenida, la icónica tienda ha estado durante casi un siglo en la ciudad. Y no se trata solo de una tienda histórica: se cree que Gem Spa es el primer lugar de la ciudad en donde se preparó una Nata de Huevo.

El actual propietario, Paru Patel, dice que las cosas habían sido difíciles antes de la cuarentena: Gem Spa perdió sus licencias de lotería y cigarrillos debido a la mala conducta de los empleados en 2019.

Pero la orden de no permitir personas dentro del negocio golpeó a la tienda a principios de marzo. Patel de repente pudo pagar el alquiler, y a principios de mayo tomó la decisión de cerrar Gem Spa para siempre.

"La efusión de amor desde que anunciamos nuestro cierre ha sido tremenda", dijo Patel. "El COVID-19 es algo que no podríamos superar sin una congelación de la renta".

Gotham Bar and Grill, ubicado justo debajo de la calle 14 entre la quinta y University, había sido conocido por su experiencia gastronómica de lujo que buscaba cerrar la brecha entre la buena comida y la diversión.

Después de 36 años de servir al village, el propietario y exjefe de cocina Alfred Portale ha decidido cerrar sus puertas definitivamente después de complicaciones financieras debido al COVID-19.

Otro caso se registró en la zona de Uptown con el pub irlandés Coogan's. Este, ubicado en Washington Heights, cerró sus puertas el día de San Patricio junto con la mayoría de los bares de la ciudad, y anunció en una carta a los clientes que no volverían el 21 de abril.

Otro caso de cierre fue The Paris Cafe, que había sido un punto importante en South Street Seaport durante los últimos 147 años.

"A todos nuestros patrocinadores y amigos maravillosos me gustaría darles un sincero agradecimiento y una cálida despedida de parte de The Paris Cafe", dijo el propietario Pete O’Connell en una publicación de Instagram. “No podemos forjar un camino que tenga sentido económico. No teníamos otra opción que cerrar nuestras puertas ".

Esta tendencia se ha extendido a varios bares y restaurantes en toda la ciudad.

Keith McNally es el propietario de Lucky Strike, otro de las docenas de restaurantes, bares y empresas de la ciudad de Nueva York que han tomado la difícil decisión de cerrar para siempre en los últimos meses.

"Debido a la crisis de COVID-19, no pude encontrar una manera de hacer que Lucky Strike funcione financieramente", dijo McNally. "Esta decisión fue particularmente difícil ya que muchos de los maravillosos empleados de Lucky Strike han trabajado para mí durante más de 20 años, y algunos de los clientes han venido desde el día en que abrimos: hace 31 años".

Según la Asociación Nacional de Restaurantes, más de 8 millones de empleados de restaurantes han sido despedidos o suspendidos y la industria había perdido aproximadamente $80 mil millones en ventas para finales de mayo.