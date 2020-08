43 estudiantes de SUNY suspendidos por no seguir normas de COVID y asistir fiesta

Lo que debes saber En otro caso de estudiantes universitarios que no adhieren a las normas de salud y seguridad durante la era del coronavirus, los funcionarios de SUNY Plattsburgh anunciaron la suspensión de más de 40 estudiantes que asistieron a una fiesta no autorizada.

NUEVA YORK -- En otro caso de estudiantes universitarios que no adhieren a las normas de salud y seguridad durante la era del coronavirus, los funcionarios de SUNY Plattsburgh anunciaron la suspensión de más de 40 estudiantes que asistieron a una fiesta no autorizada.

"Ayer vi de primera mano la rápida acción de SUNY Plattsburgh para combatir la posible propagación del COVID y hoy el presidente [Alexander] Enyedi actuó rápidamente para suspender a los 43 estudiantes que no podían seguir reglas simples de seguridad diseñadas para mantenernos a todos seguros", dijo el canciller Jim Malatras en un comunicado.

El canciller de la escuela continuó diciendo que la acción tomada envía "un fuerte mensaje de que el comportamiento irresponsable tiene serias consecuencias y apoyaré e instaré a todos los campus de SUNY a que tomen medidas similares y utilicen su máxima autoridad contra cualquiera que viole abiertamente estas reglas y ponga en peligro la comunidad."

Según Malatras, la "abrumadora mayoría" de los estudiantes "tienen un profundo respeto por las reglas de seguridad y por los demás".

SUNY Plattsburgh es una universidad pública de artes liberales con más de 5,000 estudiantes.

La acción de SUNY Plattsburgh es solo la más reciente tomada por universidades en el área triestatal contra los estudiantes que no cumplen con las pautas de salud y seguridad implementadas por la institución en medio de la pandemia de COVID en curso.

Once estudiantes de la Universidad de Montclair State fueron suspendidos de las viviendas universitarias después de que la escuela con sede en Nueva Jersey se enteró el domingo de que los estudiantes participaron "en al menos una fiesta fuera del campus y algunas reuniones más pequeñas en las habitaciones de la residencia universitaria, en las que no se estaban observando distanciamiento social y no cubrirse el rostro", anunció el martes un portavoz de la universidad.

Aunque los estudiantes fueron suspendidos de la vivienda en el campus, no fueron suspendidos de la universidad, según el portavoz de la universidad, Andrew Mees. Los estudiantes deben ponerse en cuarentena antes de regresar una vez más al campus.

Marist College suspendió a 15 estudiantes que asistieron a una fiesta fuera del campus la semana pasada y no siguieron las precauciones contra el coronavirus, según el presidente de la escuela, Dennis Murray.

Murray anunció las suspensiones en un aviso el viernes a los estudiantes de la universidad de artes liberales del norte del estado de Nueva York en Poughkeepsie.

Además, la semana pasada, UConn dijo que varios estudiantes fueron retirados de la vivienda universitaria mientras la escuela investiga lo que llamó una reunión no aprobada en una habitación de la residencia.

Los funcionarios escolares dijeron que varios estudiantes tuvieron una reunión no aprobada en una habitación de la residencia.

La escuela dijo el 17 de agosto que identificó a los estudiantes involucrados en la reunión.

Según los informes de la escuela, los estudiantes no llevaban máscaras, estaban muy cerca y estaban poniendo en peligro su salud y bienestar, junto con el bienestar del resto de la comunidad universitaria.

Los estudiantes involucrados han recibido acciones provisionales y han sido retirados de la vivienda mientras la escuela investiga, dijeron funcionarios escolares.